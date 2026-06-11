日本の美しい移ろい、新たな“和スイーツ体験”を。モンブランソフト専門店『AKINOEN』。神戸最大級のフードホール「TOOTH MART」 に 6/24（水）グランドオープン！
秋の野山の彩りを重ねた、六つの物語。
緑から金へ、金から紅へ-日本の秋が三ヶ月かけて山を染めかえる、その美しい移ろいをモンブランソフトに閉じ込めた新ブランド『AKINOEN』が、神戸最大級のフードホール「TOOTH TOOTH MART FOOD HALL & NIGHT FES（通称 TOOTH MART）」に、2026年6月24日（水）グランドオープンします。
グラデーションクリームが彩る“日本の景色”を、神戸から発信します。
■ブランドコンセプト
AKINOEN
手のなかに、ひとつの円を。
凛とした抹茶のほろ苦さ、ふくよかな和栗の甘み、爽やかないちごの酸味、
秋の実りが、舌の上で、まあるく一つに溶け合う。
その一瞬の余韻を、私たちは「まろやかさ」と呼びます。
ソフトクリームに秋の野山の彩りを重ねた、六種のモンブランソフト。
青楓から秋野円へと、四季の中で最も色彩豊かな秋の瞬間を、ひと匙のなかに閉じ込めて。
緑から金へ、紅へ。日本の山が三ヶ月かけて染めかえる、
その移ろいの一瞬一瞬を、ひと口のなかに。
秋（あき）満ちて、
野（の）山の恵み、
円（まろ）やかに。
メニューラインナップ
■モンブランソフト 全6種
ふわり1mm、絞りたてモンブラン × ソフトクリームの新体験
1mmの極細クリームを生み出す専用マシンで、ライブクラフト体験を。
ソフトクリームのうえに糸状に絞り出されるモンブランクリームは、1mmの極細クリームを生み出す電動専用マシンで均一に押し出され、なめらかな口当たりと美しいビジュアルを両立。目の前で“ふわり1mm”のクリームが円を描くように重なる様子を楽しめる、ライブクラフト体験を提供します。
五色の、秋。
ベースのソフトクリーム3種（ミルク・八女抹茶・抹茶ミルク）から選び、秋の野山を五色に映したモンブラン。三色をひとつに重ねたシグネチャー〈秋野円〉を加えた、六つの物語。
日本の美しい季節を表現した“紅葉スイーツ”
秋野円（あきのえん）
No.01 SIGNATURE \990
三色をひとつに絞り重ねる、AKINOENだけの特別な一杯。
八女抹茶・熊本和栗・苺の三色を一本に絞り重ねた、AKINOENの象徴的なモンブランソフト。
「緑→金→紅」と移ろう紅葉のグラデーションをそのまま表現し、ひと匙ごとに三色の味が静かに移ろいながら、やがてまるくひとつに。
- 丸い格子柄チュイールに、黒豆と金粉を添えて
青楓（あおかえで）
No.02 八女抹茶 \850
まだ青い、初秋の楓。凛としたほろ苦さと深い旨み。八女抹茶と白あんを合わせた、香り高い抹茶モンブランソフト。
- 黒豆と紅葉のチュイールを添えて
黄金林（こがねばやし）
No.03 熊本和栗 \850
光を浴びて金色に揺れる森。熊本産和栗クリームの、ふくよかでやさしい甘み。白こしあんの上品な甘さとともに、秋の山の豊かさを体現します。
- 渋皮栗と紅葉のチュイールを添えて
紫苑（しおん）
No.04 沖縄紅芋 \850
夕暮れに咲くやさしい紫。沖縄産紅芋と白あんのやさしい甘みと美しい色味で、見た目にも満足のひと品。
- 焼き芋と葉っぱのチュイールを添えて
夜長（よなが）
No.05 黒胡麻 \850
深く香ばしい秋の夜。黒胡麻、白あん、こしあんを合わせた、深みのあるモンブランソフト。
- きなこわらび餅と葉っぱのチュイールを添えて
紅葉（もみじ）
No.06 いちご \850
燃えるように紅く。2種類のベリーと白あんを合わせた、甘酸っぱい苺モンブラン。
- いちごと紅葉のチュイールを添えて
■チュロス
選ぶ愉しさを、ひと皿に。7種のディップソースと味わう、新感覚チュロス
さくっ、もちっ。店内で生地から手作りするひと口サイズの自家製チュロスを、揚げたての温かさで。選べる7種のディップソースにくぐらせて。
4個入り ／ ディップソース1種付き \690
6個入り ／ ディップソース2種付き \850
ディップソース追加 ＋1種 \200
DIPPING SAUCE ／ 選べるディップ ソース7種
八女抹茶 ／ 黒蜜きなこ ／ いちご ／ 黒胡麻 ／ チョコ ／ キャラメル ／ 瀬戸内レモンカスタード
※価格は全て税込
■店舗概要
神戸ポートミュージアム
TOOTH TOOTH MART FOOD HALL&NIGHT FES
店舗名：AKINOEN
業態：モンブランソフト専門店
オープン日：2026年6月24日（水）
場所：TOOTH TOOTH MART FOOD HALL & NIGHT FES
（神戸・トゥーストゥースマート フードホール＆ナイトフェス）
住所：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町7-2 神戸ポートミュージアム 1F
営業時間：11:00-22:00（L.O. 21:00）
※不定休、貸切イベントetcにより店舗closeの場合もございます
AKINOEN 公式サイト：https://www.potomak.co.jp/shop/28642/
AKINOEN Instagram：https://www.instagram.com/akinoen.jp/
TOOTH MART公式サイト：https://toothtooth.com/toothmart-foodhall