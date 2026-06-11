日本の美しい移ろい、新たな“和スイーツ体験”を。モンブランソフト専門店『AKINOEN』。神戸最大級のフードホール「TOOTH MART」 に 6/24（水）グランドオープン！

株式会社ポトマック秋の野山の彩りを重ねた、六つの物語。

緑から金へ、金から紅へ-日本の秋が三ヶ月かけて山を染めかえる、その美しい移ろいをモンブランソフトに閉じ込めた新ブランド『AKINOEN』が、神戸最大級のフードホール「TOOTH TOOTH MART FOOD HALL & NIGHT FES（通称 TOOTH MART）」に、2026年6月24日（水）グランドオープンします。

グラデーションクリームが彩る“日本の景色”を、神戸から発信します。

■ブランドコンセプト

AKINOEN

手のなかに、ひとつの円を。

凛とした抹茶のほろ苦さ、ふくよかな和栗の甘み、爽やかないちごの酸味、

秋の実りが、舌の上で、まあるく一つに溶け合う。

その一瞬の余韻を、私たちは「まろやかさ」と呼びます。

ソフトクリームに秋の野山の彩りを重ねた、六種のモンブランソフト。

青楓から秋野円へと、四季の中で最も色彩豊かな秋の瞬間を、ひと匙のなかに閉じ込めて。

緑から金へ、紅へ。日本の山が三ヶ月かけて染めかえる、

その移ろいの一瞬一瞬を、ひと口のなかに。

秋（あき）満ちて、

野（の）山の恵み、

円（まろ）やかに。

メニューラインナップ

■モンブランソフト 全6種

ふわり1mm、絞りたてモンブラン × ソフトクリームの新体験

1mmの極細クリームを生み出す専用マシンで、ライブクラフト体験を。

ソフトクリームのうえに糸状に絞り出されるモンブランクリームは、1mmの極細クリームを生み出す電動専用マシンで均一に押し出され、なめらかな口当たりと美しいビジュアルを両立。目の前で“ふわり1mm”のクリームが円を描くように重なる様子を楽しめる、ライブクラフト体験を提供します。

五色の、秋。

ベースのソフトクリーム3種（ミルク・八女抹茶・抹茶ミルク）から選び、秋の野山を五色に映したモンブラン。三色をひとつに重ねたシグネチャー〈秋野円〉を加えた、六つの物語。

日本の美しい季節を表現した“紅葉スイーツ”

秋野円（あきのえん）

No.01 SIGNATURE \990

三色をひとつに絞り重ねる、AKINOENだけの特別な一杯。

八女抹茶・熊本和栗・苺の三色を一本に絞り重ねた、AKINOENの象徴的なモンブランソフト。

「緑→金→紅」と移ろう紅葉のグラデーションをそのまま表現し、ひと匙ごとに三色の味が静かに移ろいながら、やがてまるくひとつに。

- 丸い格子柄チュイールに、黒豆と金粉を添えて

青楓（あおかえで）

No.02 八女抹茶 \850

まだ青い、初秋の楓。凛としたほろ苦さと深い旨み。八女抹茶と白あんを合わせた、香り高い抹茶モンブランソフト。

- 黒豆と紅葉のチュイールを添えて

黄金林（こがねばやし）

No.03 熊本和栗 \850

光を浴びて金色に揺れる森。熊本産和栗クリームの、ふくよかでやさしい甘み。白こしあんの上品な甘さとともに、秋の山の豊かさを体現します。

- 渋皮栗と紅葉のチュイールを添えて

紫苑（しおん）

No.04 沖縄紅芋 \850

夕暮れに咲くやさしい紫。沖縄産紅芋と白あんのやさしい甘みと美しい色味で、見た目にも満足のひと品。

- 焼き芋と葉っぱのチュイールを添えて

夜長（よなが）

No.05 黒胡麻 \850

深く香ばしい秋の夜。黒胡麻、白あん、こしあんを合わせた、深みのあるモンブランソフト。

- きなこわらび餅と葉っぱのチュイールを添えて

紅葉（もみじ）

No.06 いちご \850

燃えるように紅く。2種類のベリーと白あんを合わせた、甘酸っぱい苺モンブラン。

- いちごと紅葉のチュイールを添えて

■チュロス

選ぶ愉しさを、ひと皿に。7種のディップソースと味わう、新感覚チュロス

さくっ、もちっ。店内で生地から手作りするひと口サイズの自家製チュロスを、揚げたての温かさで。選べる7種のディップソースにくぐらせて。

4個入り ／ ディップソース1種付き \6906個入り ／ ディップソース2種付き \850

ディップソース追加 ＋1種 \200

DIPPING SAUCE ／ 選べるディップ ソース7種

八女抹茶 ／ 黒蜜きなこ ／ いちご ／ 黒胡麻 ／ チョコ ／ キャラメル ／ 瀬戸内レモンカスタード

※価格は全て税込

■店舗概要

神戸ポートミュージアムTOOTH TOOTH MART FOOD HALL&NIGHT FES

店舗名：AKINOEN



業態：モンブランソフト専門店

オープン日：2026年6月24日（水）

場所：TOOTH TOOTH MART FOOD HALL & NIGHT FES

（神戸・トゥーストゥースマート フードホール＆ナイトフェス）

住所：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町7-2 神戸ポートミュージアム 1F

営業時間：11:00-22:00（L.O. 21:00）

※不定休、貸切イベントetcにより店舗closeの場合もございます

AKINOEN 公式サイト：https://www.potomak.co.jp/shop/28642/

AKINOEN Instagram：https://www.instagram.com/akinoen.jp/

TOOTH MART公式サイト：https://toothtooth.com/toothmart-foodhall