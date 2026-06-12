樹脂図面加工品の即時見積サービス「Quick Value(R)」がセキュリティ基盤を強化

株式会社バルカー

株式会社バルカー（本社：東京都品川区、代表取締役会長 CEO：瀧澤利一、以下「バルカー」）は、提供する樹脂図面加工品の即時見積サービス「Quick Value（クイックバリュー）」において、２段階認証の導入によるセキュリティ強化、および標準採用している図面保護機能の周知を実施したことをお知らせいたします。

URL：https://quickvalue.valqua.co.jp/

Quick Valueは、製造業の重要資産である「図面」を取り扱うプラットフォームとして、サービス開始当初より強固なデータ 暗号化技術を標準実装してまいりました。このたび、新たにメールによる本人確認ステップ（２段階認証）を追加することでアカウントの安全性をさらに高めるとともに、以前より標準装備されている図面保護の仕組みを改めて周知いたします。これにより、情報システム部門や購買部門の皆様がより安心して利用できるデジタルインフラとしての信頼性を確かなものにいたします。

■セキュリティ強化の背景

製造業におけるサプライチェーンのデジタル化が加速する中、企業間での図面共有における安全性確保は最優先課題です。バルカーは、長年現場で培ってきた品質基準をデジタル領域でも担保すべく、セキュリティの「安全性・信頼性」をサービス価値の中核に据えております。変化し続ける外部環境や深刻化するサイバーリスクに対応するため、今後も継続的なセキュリティ強化を図ってまいります。

■実施内容の概要

1. パスワードに加えメールによる追加認証を導入（新規）

従来のパスワードによるログインに加え、ご登録のメールアドレス宛に送信される認証コードの入力を必須とする「２段階認証」を新たに導入いたしました。

● 万が一パスワードが外部に漏洩した場合でも、ご本人のメールへのアクセスがなければログインできない仕組みとなり、第三者による不正アクセスのリスクを低減いたします。

2. 標準実装されている「図面保護機能」の周知（既存）

Quick Valueでは、お客様からお預かりするすべての図面データに対し、保存時に業界標準の暗号化措置を講じております。今回、その仕組みを改めて周知いたします。

● データの暗号化保管：

アップロードされるすべての図面・ファイルは、保存の瞬間に自動的に暗号化され、安全な領域で保護されております。

● 時間限定の安全共有：

加工パートナーへの図面共有時には、特定された相手のみがアクセスできる「15分間」の期間限定URLを発行。必要な情報を、必要な相手にだけ安全に届ける仕組みを標準提供しております。

■今後の展望

Quick Valueは、本セキュリティ基盤をベースとして、2026年7月には図面管理の利便性をさらに高める新機能の追加を予定しております。また、より高度なセキュリティポリシーや企業ごとの専用環境を求めるお客様向け機能の提供準備も進めております。

バルカーは今後も、デジタルテクノロジーを活用し、製造業の皆様が安全かつ効率的に付加価値を向上できるサービスを提供してまいります。

■サービス概要 URL：https://quickvalue.valqua.co.jp/