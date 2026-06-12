大田区の魅力にふれる入場無料イベント「おおた博覧会 2026 in 羽田空港」開催！

日本空港ビルデング株式会社

日本空港ビルデング株式会社は、6月19日（金）～21日（日）の3日間、羽田空港第2ターミナル

5階フライトデッキトーキョーにて、2027年3月15日に区制80周年を迎える大田区の多彩な魅力を

発信するイベント「おおた博覧会 2026 in 羽田空港」を入場無料で開催します。

本イベントでは、ステージイベントやワークショップ、販売会など多彩なコンテンツを展開。ステージイベントでは、大田区出身の国山ハセン氏をお迎えし、トークショーを開催するほか、銭湯ペンキ絵師の田中みずき氏によるライブペインティングをお楽しみいただけます。また、大田区公式PRキャラクターで今年誕生10周年を迎える「はねぴょん」や「ヴィッキーちゃん」のグリーティング、大田区出身のクリエイター・まりん氏が手がける大人気キャラクター「#消しかす」のワークショップなど、さまざまなコンテンツをご用意しています。さらに、「おおたマーケット」では、大田区の新鮮野菜やはねぴょんグッズの販売も行います。

ぜひこの機会に、羽田空港で大田区の新たな魅力を発見してみてください！

【『おおた博覧会 2026 in 羽田空港』概要】

■日 時：2026年6月19日（金）～21日（日）10:00～17:00

■場 所：羽田空港第2ターミナル 5階 フライトデッキトーキョー

■主 催：日本空港ビルデング株式会社

■協 力：大田区

※上記内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※期間中、羽田空港内の駐車場は混雑が予想されますので、電車・バス等の公共交通機関をご利用ください。