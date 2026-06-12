【10日間限定】いつまでも健康でいて欲しいから…Father′s Dayキャンペーン開催中｜入会金無料｜ダイエット専門パーソナルジム808TOKYO

H1GLOBAL株式会社

明治神宮前駅(7番出口)から徒歩1分(原宿駅徒歩7分)、表参道にあるダイエット専門パーソナルトレーニングジム”808TOKYO”が、通常50,000円の入会金が無料となる"Father's dayキャンペーン”を開始しました。

808TOKYOは、ハワイのホテルを連想させる白を基調とした店内、そして窓から差し込む太陽光が自慢のパーソナルジムです。ご来店からご帰宅まで他のお客様と顔を合わせる事無く過ごせる完全予約制プライベート空間でトレーニングを行える為、特にトレーニング初心者の方や多忙な経営者・ビジネスマン・お子様連れのママさんより、" 安心してトレーニングに集中出来る "と大変ご好評頂いております。

トレーニングウェア・シューズ・水・プロテインドリンクなどトレーニングに必要なものは全てレンタル無料。手ぶらでご来店頂ける為、お買い物やお仕事の合間、ご通勤・ご帰宅前に、荷物の心配なく身軽でお越し頂けます。

初回カウンセリングは無料です。(体験トレーニング(有料)有り。）お一人お一人のお悩み・目標・体質・生活に寄り添ったトレーニングと食事指導を、ホスピタリティ溢れる女性パーソナルトレーナーがサポートいたしますので、まずはお気軽にご予約下さい。(※無理な勧誘は一切ございませんので、安心してお越し下さい。)

Father'sキャンペーンは、2026年6月12日（金）～2026年6月21日（日） 迄の１０日間限定です。いつまでも元気でいて欲しいご家族や、日頃頑張っている自分へのプレゼントに、是非ご利用下さい。

ご予約は、ホームページご予約フォームより只今受付中です。皆さまのご予約をお待ちしております。

無料カウンセリング予約フォーム :https://studio808-tokyo.com/counseling/index.html体験トレーニング予約フォーム :https://studio808-tokyo.com/experience/index.html

【 10日間限定!! Father'sキャンペーン 詳細 】

●内容…入会金無料 (通常50,000円 → ０円)

●期間…2026年6月1２日(金) ～ 2026年６月２１日(日) 迄

●対象…期間中ご入会された方



※ペア体験トレーニングもキャンペーン対象です。

※他のキャンペーン・割引サービスとの併用はできません。

無料カウンセリング予約フォーム :https://studio808-tokyo.com/counseling/index.html体験トレーニング予約フォーム :https://studio808-tokyo.com/experience/index.html

【 ダイエット専門パーソナルトレーニングジム ＜ 808TOKYO ＞】

"みんなを笑顔に" をモットーに 理想を叶えるパーソナルトレーニングジム !!

ハワイをイメージした非日常の空間で"自分史上最高"のカラダを手に入れる完全予約制パーソナルジム 【 808TOKYO 】トレーナは全員女性です。

◆特徴

■個別プログラム…丁寧なカウンセリングで個別プログラムを作成。完全プライベート空間で自分のペースでトレーニングを行えます。

■NOリバウンド…全コース食事指導付きの為、３食食べながら健康的に身体を変化させリバウンドをしない食事法を伝授します。

■手ぶらでジム…ウェア・シューズ・タオル・水・プロテインなど全て無料貸出し＆無料提供。

■ホスピタリティ…女性トレーナーならではのきめ細やかな目線であなたのお悩みにしっかり寄り添い、目標に向けて全力でサポートいたします。



◆トレーナー

808TOKYO 代表 - 稲田 亜矢子 -

2000年シドニーオリンピック新体操団体総合5位

マッスルミュージカルに出演 ※東京.ラスベガス

【資格】

NESTA PFT認定・JOPH肥満予防健康管理士

JOPHダイエットアドバイザー



現役時代に無知で無茶なダイエットを繰り返し痩せにくい体質に変わってしまった自身の経験を活かし、正しい知識で身体を変え、維持し続けられる健康的な身体づくりを目標に指導しております。ダイエット成功は勿論、お客様にハワイへ行った時のような温かさや癒し、そして帰ったらまた頑張ろうと思える活力を与えられる存在、まさに東京のハワイでありたいと思い日々取り組んでおります。ダイエット指導を通し、皆さまの人生に笑顔が増える事が私たちの願いです。

無料カウンセリング予約フォーム :https://studio808-tokyo.com/counseling/index.html808TOKYOホームページ :https://studio808-tokyo.com/

◆アクセス住所

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁28-5 宮崎ビルB-205

(明治道路沿いTEDDY’S BIGGER BURGERSの奥の建物２階となります。）

原宿駅(東口)：徒歩７分

明治神宮前駅（７番出口)：徒歩１分

※近隣にコインパーキング多数あり

◆本件に関するお問合せ

担当：庄子

Tel：03-6419-7755

Mail：info@h1-global.com

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔（きざき しょう）

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９- 901

TEL：03-6419-7755