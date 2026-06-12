国産ゴルフアイアン発祥の地・兵庫県市川町で新会社Tradge創業　地域の職人と協働し、鍛造技術と地域資源のブランド化に挑戦

株式会社Tradge

兵庫県神崎郡市川町で生まれ育ち、前職で日本各地のものづくり企業と関わってきた岡本勇路（34）は、2026年5月1日、地域の職人や生産者と協働し、地域資源を活用したブランド開発・商品開発・販売事業を行う株式会社Tradge（トラッジ）を創業いたしました。

全国のものづくり企業と関わる中で、故郷・市川町には世界に誇れる技術が残されていることを改めて実感しました。その技術を必要とする人へ届けたいという思いから、地域の職人や生産者と協働する事業を立ち上げました。

代表取締役・岡本勇路（34）。兵庫県神崎郡市川町出身。兵庫県市川町のものづくり市川流域の田園風景。市川町は豊かな自然と農産物に恵まれた地域でもある。

市川町は、昭和5年に国産初の鍛造ゴルフアイアンヘッドの量産化に成功した「国産ゴルフアイアン発祥の地」です。製作資料もほとんど存在しない中、鍛冶工・森田清太郎氏が刀鍛冶の技術を応用し、約3年にわたる試行錯誤の末に完成させました。

この技術はその後も受け継がれ、現在も世界水準の品質を支える職人たちによって磨かれ続けています。

市川町の鍛造工場で作業する職人。刀鍛冶の技術を応用した軟鉄鍛造は、現在も世界水準の品質を誇る。

また、市川流域には豊かな自然とともに育まれた農産物や食文化があり、多くの生産者が日々その価値を磨き続けています。

Tradgeは、「地域の暮らしを研究し、届ける」をミッションに掲げています。職人や生産者が育んできた技術や文化、風土に根ざした暮らしの価値を、より多くの人へ届けることで、地域の未来につながる循環をつくります。

市川町が2026年3月に策定した「第6次市川町総合計画」では、基本目標の一つに「持続可能な地場産業の振興」を掲げています。地域資源を活かしたブランド化や販路拡大を通じて地域産業の発展を目指す方針が示されており、Tradgeはその理念に共感し、地域の職人や生産者とともに、地域資源の魅力をより多くの人へ届ける取り組みを進めてまいります。

■ 第一期事業：鍛造技術を活かした鉄のライフスタイルブランド「metl.（メトル）」を始動

鍛造された製品を確認する岡本代表（右）と職人。metl.の商品開発は地域の職人との協働で進められている。

Tradgeの第一弾事業として、市川町で受け継がれてきた軟鉄鍛造技術を活用した鉄のライフスタイルブランド「metl.（メトル）」を立ち上げます。

第一弾商品として、軟鉄鍛造技術を活用し、日々の暮らしの中で自然に鉄分を取り入れられる鉄製品の開発を進めています。

現在、地域の職人とともに商品開発を進めており、2026年夏頃の販売開始を予定しています。

地域に受け継がれてきた技術を活かしながら、これからの暮らしに永く寄り添う道具として、全国の生活者へ届けることを目指しています。

■ 第二期事業：市川流域の農産物・特産品の価値を届ける

Tradgeでは今後、市川流域で育まれてきた卵やはちみつ、農産物など、地域資源を活用した商品開発にも取り組みます。

生産者と直接連携し、産品そのものだけでなく、その背景にある風土や暮らし、つくり手の想いまで含めて届けることで、新たな販路や顧客との出会いを生み出します。

地域に根付く産業と都市の生活者をつなぐ架け橋となり、持続可能な地域経済の実現に貢献してまいります。

代表取締役 岡本勇路 コメント工場内で職人と打ち合わせをする岡本代表（右）。

私は市川町で生まれ育ちました。大学進学と就職を機に一度地域を離れましたが、外から故郷を見ることで、市川町には全国に誇れる技術と豊かな自然が残されていることを改めて実感しました。

前職では、日本各地のものづくりに携わる企業と関わる仕事に従事し、職人や工場の方々の素晴らしい技術に触れる一方で、原材料価格の高騰や担い手不足、現代の生活様式に合わせる難しさなど、ものづくりを続けることの厳しさも目の当たりにしてきました。

市川町の職人の皆さんとお話しする中で、その技術の高さはもちろん、どんな環境の変化があってもものづくりを続けてこられた強さや、まだまだ挑戦を続けようとする情熱に深く心を動かされました。

私は職人ではありません。ものをつくることもできません。

だからこそ、自分には何ができるのかを考え続けてきました。

アイデアを考えること、人と人をつなぐこと、都市部との接点をつくること。前職で培った経験や人脈を活かしながら、市川町の技術や産品を必要とする人へ届けることが、自分にできる役割だと思っています。

また、この町で生まれ育った一人として、この地域の子どもたちが「ただいま」と帰ってこられる場所を守ることが、私たちの世代の責任だと感じるようになりました。

生まれ育った土地で安心して暮らし、働き、子どもを育てられる地域を次の世代へつないでいく。そのためには、地域に仕事があり、誇れる産業があり、挑戦できる環境が必要です。

Tradgeは、職人や生産者の皆さまとともに、市川町に受け継がれてきた技術や文化、暮らしの価値を未来へつなぎ、地域産業の持続的な発展に貢献していきたいと考えています。

Tradgeについて

Tradge（トラッジ）は、「地域の暮らしを研究し、届ける」をミッションに掲げる企業です。職人や生産者とともに、地域に受け継がれてきた技術や文化、産品の価値を、現代の暮らしへ届ける事業を行っています。

【会社概要】

会社名 株式会社Tradge

代表者 代表取締役 岡本勇路

所在地 兵庫県神崎郡市川町

設立 2026年5月1日

資本金 200万円

事業内容 地域資源を活用した商品開発・販売

問い合わせ先

メールアドレス：info@tradge.jp