【最大1,000万ポイントをみんなで山分け？！】目指せ100万ダウンロード！「ホググ」アプリダウンロードキャンペーンを開催

株式会社HOGUGUテクノロジーズ※2026年12月31日時点で、過去1回以上のご利用（決済完了）実績があるユーザー様が対象。※山分け総額は、キャンペーン終了時点の累計アプリダウンロード数に応じて変動します（最大1,000万ポイント）。

出張リラクゼーションサービス「ホググ」（以下「ホググ」）を運営する株式会社HOGUGUテクノロジーズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：花岡 賢一、以下当社）は、「ホググ」において、累計55万ダウンロード突破をご報告するとともに、100万ダウンロード達成にむけた大型ポイントキャンペーンを実施いたします。



本キャンペーンは、「ホググ」アプリダウンロード数の達成状況に応じて配布するポイントの総額が変動し、最大1,000万ポイントを、ユーザー様全員に分配いたします。

「ホググ」アプリダウンロードはこちら :https://hogugu.onelink.me/JZg3/gc0ozlv6

■キャンペーン概要

キャンペーン名：最大1,000万ポイント！ポイント山分けキャンペーン

対象期間：2026年6月12日（金） ～ 2026年12月31日（木） 23:59

対象者：キャンペーン終了（2026年12月31日）時点で、過去に1回でも「ホググ」での利用（決済完了）実績があるユーザー様全員

山分けルール

アプリの累計ダウンロード数（5万ダウンロード単位）に応じて、山分けされる総額が変動します。

・60万DL達成：600万ポイントを山分け

・65万DL達成：650万ポイントを山分け

・70万DL達成：700万ポイントを山分け

（以降、5万ダウンロード達成ごとに＋50万ポイント）

・100万ダウンロード達成：最大【1,000万ポイント】を山分け！

結果告知方法：2027年1月12日（火）に各「ホググ」公式SNS（Instagram・X・LINE）で告知いたします。

ポイント付与方法：2027年1月29日（金）に自動付与予定。該当者にはアプリ内PUSH通知にてご案内いたします。

ポイント利用期限：2027年3月29日（月）

対象のアプリ

・「ホググ(https://hogugu.onelink.me/JZg3/gc0ozlv6)」

・「ホググ NOW(https://hogugu-customer-now.onelink.me/XdMx/sowr5b2q)」

《注意事項》

・山分けポイントの算出について：

山分けされるポイントは、2026年12月31日 23:59時点で「対象者」の条件を満たしているユーザー数で総額を等分（端数切り捨て）した金額となります。

・対象となる「決済完了」の定義：

キャンペーン期間終了日時までに、「ホググ」「ホググ NOW」を利用して施術を完了し、決済が正常に行われたアカウントが対象です。予約がキャンセルとなった場合は対象外となります。

・複数アカウントに関するご注意：

お一人様で複数のアカウントを保持・利用されていることが発覚した場合、または当社が不正な利用と判断した場合は、キャンペーンの対象外（ポイント付与の取消）とさせていただく場合がございます。

・ポイントの性質：

付与されるポイントは「ホググ」および「ホググ NOW」アプリ内での施術予約時にのみご利用いただけます。1ポイント＝1円相当。現金への換金、返金、第三者への譲渡はできません。

・ダウンロード（DL）数のカウントについて：

累計ダウンロード数は、App StoreおよびGoogle Playの合計数となります。

・キャンペーンの変更・中止：

本キャンペーンは、予告なく変更または中止する場合があります。あらかじめご了承ください。

■出張リラクゼーションサービス「ホググ」とは

アプリを通じて自宅やホテルなど希望の場所にセラピストを呼ぶことができるマッチングサービスです。2020年のサービス開始以来、着実に実績を積み上げ、アプリダウンロード数は55万件※を突破。5,500名※の厳選されたセラピストによる高品質な施術を、24時間いつでも手軽に受けることができます。

（※ 2026年6月12日時点）

「ホググ」アプリダウンロードはこちら :https://hogugu.onelink.me/JZg3/gc0ozlv6

【株式会社HOGUGUテクノロジーズ 会社概要】

代表者：代表取締役 花岡 賢一

ホームページ：https://info.hogugu.com/information/

本社：大阪府大阪市中央区南本町4-5-7 東亜ビル9階

事業内容：出張リラクゼーションサービス「ホググ」の企画・開発・運営

お問合せ：info@hogugu.com

【「ホググ」カスタマー用アプリ】

iOS アプリ：App Store(https://hogugu.onelink.me/JZg3/gc0ozlv6)

Android アプリ：Google Play(https://hogugu.onelink.me/JZg3/gc0ozlv6)



【「ホググ」オフィシャルアカウント】

X：HOGUGU_official(https://x.com/hogugu_official)

Instagram： hogugu.official(https://www.instagram.com/hogugu.official/)

YouTube：HOGUGUチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCYFxc5mljKVKKkCbar0faOw)