【あーすぷらざ】写真展「写真家がとらえた昭和のこども」

神奈川県立地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ）

昭和元年から起算して満100年を迎える本年。昭和は、戦争や復興、高度経済成長へと大きく揺れ動き、まさに疾風怒濤の時代でした。子どもたちを取り巻く生活環境もまた、劇的な変化を遂げていきました。写真に写る子どもたちの姿には、移り変わる時代や社会の様相が写し出されています。無心に遊ぶまなざしや、仲間と過ごすひととき、たくましく生きる姿――。「昭和100年」という節目の年に、本展では、日本の写真史に名を残す写真家をはじめ、各地方で活動を続けてきた写真家を含む全19名の作品を通し、昭和の子どもたちの暮らしや遊びを紹介します。昭和の歩みをたどり、私たちが生きる現在、そして未来へとつながる平和な社会について考える機会となることを願っています。

当企画展ページ https://www.earthplaza.jp/event/showa_children/

東京都・江東｜昭和28年（1953）｜土門拳《おしくらまんじゅう》

同時期開催イベント

会期中、同時期開催イベントを予定しています。

詳細は下記にてご確認ください。

★ 6/27（土）上映会「幸福の黄色いハンカチ」※6/13受付開始

刑期を終えた男と、傷ついた若者たちが出会う感動のロードムービー

失恋をきっかけに北海道を旅する欽也と朱実は、6年の刑期を終えたばかりの男・勇作と出会い、3人で旅を続ける。勇作は別れた妻に、「今でも待っていてくれるなら黄色いハンカチを掲げてほしい」と手紙を書いていた。夕張へ向かう旅の果てに、勇作を待つものとは――。

詳細はこちら→https://www.earthplaza.jp/event/20260627_yellow_handkerchief/

★ 宇山あゆみコレクション展「みんなの想い出洋品店」

懐かしいファッションから想起する昭和雑貨を展示します。

詳細はこちら→https://www.earthplaza.jp/event/minnanoomoideyouhinten/

★ 写真募集「わたしの昭和」

みなさんが思う、感じる「昭和の写真」を募集します。

詳細はこちら→https://forms.gle/tP4oYXMfv5HUAhGq7

施設案内

神奈川県立地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ）とは

「国際協力」「多文化共生」「平和」「こども」をテーマとした総合的な施設です。

◆5F 常設展示室（当企画展の観覧券で入場可能）

展示品や映像資料を通して共に生きる平和な国際社会について考えることができる「国際平和展示室」、衣装を着たり楽器を演奏したりと五感を使って世界について考えることができる「こどもの国際理解展示室」、こどもたちの五感をくすぐる「こどもファンタジー展示室」がございます。

常設展示室の詳細 → https://www.earthplaza.jp/exhibits/(https://forms.gle/tP4oYXMfv5HUAhGq7)

企画展概要

企画名：写真展 写真家がとらえた昭和のこども

会 期：2026年4月25日(土)～2026年8月23日(日)

※祝日除く月曜休館

10:00～17:00

(最終入場は16：30まで)

会 場：神奈川県立地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ）3F企画展示室

入場料：大人400円／高校生・大学生・65歳以上・左記以外で20歳未満の方200円／小中学生100円／未就学児無料

※入場料は常設展示室観覧券と共通

※団体料金(2割引き)は有料観覧者20名以上の場合適用

※障がい者手帳をお持ちの方と付き添いの方2名は無料

主 催：神奈川県立地球市民かながわプラザ(あーすぷらざ)（指定管理者：公益社団法人青年海外協力協会）

企画協力：クレヴィス

U R L： https://www.earthplaza.jp/event/showa_children/(https://forms.gle/tP4oYXMfv5HUAhGq7)

インスタグラム：@earthplaza_kikakuten

アクセス

〒247-0007 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷1-2-1（JR根岸線「本郷台」駅 徒歩3分）

サイト：https://www.earthplaza.jp/

お問い合わせ先

神奈川県立地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ）

TEL：045-896-2121

e-mail：gakushu@earthplaza.jp

写真展および関連イベントの注意事項

内容変更や中止の場合はHPでお知らせします。混雑具合などにより入場制限を設ける場合がございますことをご了承ください。