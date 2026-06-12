17インチPC対応。大型ビジネスリュック「BILLY business」XLサイズ販売開始。

株式会社FUMIKODA

ビジネスバッグブランド「FUMIKODA（フミコダ）」（運営：株式会社FUMIKODA、東京都目黒区、代表取締役：幸田フミ）は、クラウドファンディングにて大きな反響を呼んだ、キャリーオン機能付きビジネスリュック「BILLY business」のXLサイズを、6月12日（金）より一般販売いたします。



17インチの大型ノートPCや出張に対応可能な収納力がありながら、ビジネスシーンで上品に持てるリュックです。

詳細を見る :https://fumikoda.jp/products/billy-business?variant=49110011150564BILLY business：キャリーオン2wayリュック(XLサイズ) \96,800

■「BILLY business」について

FUMIKODAの人気リュック「BILLY」の進化版として開発された「BILLY business」は、昨年実施したクラウドファンディングで大きな注目を集め、公開わずか8分で目標金額を突破いたしました。

「軽い」「雨に強い」「一瞬でショルダーに変わる」といったビジネス利用における実用性に加え、新たに追加された「キャリーオン機能」「サイドポケット」が、出張や移動の多いビジネスパーソンのニーズに合致し、多くの支持を集めております。

■出張にも最適なXLサイズ

この度、お客様からのご要望にお応えして、昨年クラウドファンディング限定販売したXLサイズを数量限定で一般販売いたします。

大型ノートPCを持ち歩きたい方や、出張用の荷物も一つにまとめたいというビジネスパーソンのための、シリーズ最大の収納力を誇るモデルです。

ビジネスシーンにも最適な4色展開です。

アイボリー、ネイビー、ブラック、ベージュ

■ 素材について

FUMIKODAのバッグは、日本製の高耐久人工皮革「FUMITEX（フミテックス）」(https://fumikoda.jp/blogs/journal/fumitex)を使用しています。

高い耐久性と、雨の日でも安心して使える優れた耐水性が特徴であり、高級車の内装にも採用されている素材です。

人工皮革の縫製には高い技術を要し、バッグを完成させることが出来るのは国内でも有数の工房です。その分、大量生産はできませんがクオリティの高い製品をお届けします。

■商品概要

商品名：キャリーオン2wayリュック「BILLY business」(https://fumikoda.jp/products/billy-business?variant=49110011150564)

価格：XLサイズ \96,800

素材：高耐久人工皮革「FUMITEX」

サイズ：W32cm x H48cm x D13cm

重量：約1,100g

カラー： ブラック、ネイビー、ベージュ、アイボリー



■ 販売開始記念プレゼント

キーケース（ブラック）

販売開始を記念して、対象期間中に「BILLY business」XLサイズをご購入いただいた皆さまへ、バッグ生産の際に余った生地をアップサイクルして制作した「キーケース（ブラック）」をプレゼントいたします。



＜実施期間＞

2026年6月12日（金）～23日（火）

＜対象店舗＞

FUMIKODA公式オンラインブティック(https://fumikoda.jp/)

FUMIKODA中目黒直営店(https://fumikoda.jp/pages/shop)

新宿タカシマヤ ポップアップ会場(https://www.takashimaya.co.jp/shinjuku/)

※プレゼントは数量限定でのご用意です。



■FUMIKODAについて

2016年の創業以来、地球環境に配慮したものづくりを続けているメイドインジャパンのバッグブランドです。

ITコンサルティング会社を経営している幸田フミが、機能的でデザイン性が高く、できるだけ環境に負荷がかからないビジネスバッグを日本で生産したいという思いで立ち上げました。

製品には高級車の内装にも採用されている高耐久の日本製人工皮革を使用。長くお使いいただけるよう、国内の工房で丁寧に製作しています。

日本が培ってきた美意識や伝統技術を国内外に広めていくため、一部製品には日本の伝統工芸を取り入れています。

また、生産の際にあまった生地をアップサイクルし、障がい者支援施設でたアイテムを製作して販売したり、使用済みの自社バッグを回収して学生に寄付する「リユースプロジェクト」を実施したりと、創業以来SDGsに積極的に取り組んでいます。

公式サイト(https://fumikoda.jp/)

公式Instagram(https://www.instagram.com/fumikoda.official/)