Steam版「ファイナルファンタジー」シリーズ作品が30～70%OFF！「スクエニ JUNE SALE Part 1」開催のお知らせ
株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生隆司、以下スクウェア・エニックス）は、「スクエニ JUNE SALE Part 1」を開催することをお知らせいたします。
本セールでは、完結編発売が決定した「FINAL FANTASY VII リメイクシリーズ」や『CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION』の割引率がアップ、Steam版「ファイナルファンタジー」シリーズの作品をお得にお買い求めいただけます。
セールラインナップはコチラ :
https://sqex.to/8gwW1
＜セール期間＞
Steam(R)
2026年7月10日（金）2:00頃まで
※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。
※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
※ストアの仕様により、セール終了日時の表記がストア上と異なる場合がありますがセール価格は上記期間まで適用されます。
セール対象タイトルピックアップ
FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE
(Steam(R))
65%OFF
割引率アップ！
(C) SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO
FINAL FANTASY VII REBIRTH
(Steam(R))
60％OFF
割引率アップ！
(C) SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO
FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Twin Pack
(Steam(R))
60%OFF
割引率アップ！
(C) SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO
CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION
65%OFF
(Steam(R))
割引率アップ！
(C) SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
FINAL FANTASY VII
60%OFF
(Steam(R))
他にも様々な作品がお得な価格で盛りだくさん！
セール対象タイトル一覧はセール紹介ページをご確認ください。
詳細を見る :
https://sqex.to/8gwW1