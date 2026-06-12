Steam版「ファイナルファンタジー」シリーズ作品が30～70%OFF！「スクエニ JUNE SALE Part 1」開催のお知らせ

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株式会社スクウェア・エニックス


株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生隆司、以下スクウェア・エニックス）は、「スクエニ JUNE SALE Part 1」を開催することをお知らせいたします。



本セールでは、完結編発売が決定した「FINAL FANTASY VII リメイクシリーズ」や『CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION』の割引率がアップ、Steam版「ファイナルファンタジー」シリーズの作品をお得にお買い求めいただけます。


セールラインナップはコチラ :
https://sqex.to/8gwW1

＜セール期間＞


Steam(R)


2026年7月10日（金）2:00頃まで



※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。


※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。


※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。


※ストアの仕様により、セール終了日時の表記がストア上と異なる場合がありますがセール価格は上記期間まで適用されます。


セール対象タイトルピックアップ

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE


(Steam(R))


65%OFF



割引率アップ！

(C) SQUARE ENIX


CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI


LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO



FINAL FANTASY VII REBIRTH


(Steam(R))


60％OFF



割引率アップ！

(C) SQUARE ENIX


CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI


LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO



FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Twin Pack


(Steam(R))


60%OFF



割引率アップ！

(C) SQUARE ENIX


CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI


LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO



CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION


65%OFF


(Steam(R))



割引率アップ！

(C) SQUARE ENIX


CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA



FINAL FANTASY VII


60%OFF


(Steam(R))




他にも様々な作品がお得な価格で盛りだくさん！


セール対象タイトル一覧はセール紹介ページをご確認ください。


詳細を見る :
https://sqex.to/8gwW1