Steam版「ファイナルファンタジー」シリーズ作品が30～70%OFF！「スクエニ JUNE SALE Part 1」開催のお知らせ

株式会社スクウェア・エニックス

株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生隆司、以下スクウェア・エニックス）は、「スクエニ JUNE SALE Part 1」を開催することをお知らせいたします。

本セールでは、完結編発売が決定した「FINAL FANTASY VII リメイクシリーズ」や『CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION』の割引率がアップ、Steam版「ファイナルファンタジー」シリーズの作品をお得にお買い求めいただけます。

セールラインナップはコチラ :https://sqex.to/8gwW1

＜セール期間＞

Steam(R)

2026年7月10日（金）2:00頃まで

※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。

※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

※ストアの仕様により、セール終了日時の表記がストア上と異なる場合がありますがセール価格は上記期間まで適用されます。

セール対象タイトルピックアップ

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

(Steam(R))

65%OFF

割引率アップ！

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO

FINAL FANTASY VII REBIRTH

(Steam(R))

60％OFF

割引率アップ！

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO

FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Twin Pack

(Steam(R))

60%OFF

割引率アップ！

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO

CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION

65%OFF

(Steam(R))

割引率アップ！

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

FINAL FANTASY VII

60%OFF

(Steam(R))

他にも様々な作品がお得な価格で盛りだくさん！

セール対象タイトル一覧はセール紹介ページをご確認ください。

詳細を見る :https://sqex.to/8gwW1