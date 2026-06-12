【グローバルネイチャーポジティブサミット2026へ協賛・出展】バイオーム、開発中の企業向け新サービスを会場で初公開

株式会社バイオーム

株式会社バイオーム（以下、バイオーム）は、2026年7月14日（火）～ 16日（木）に開催される「グローバルネイチャーポジティブサミット2026（以下、GNPS2026）」へ、協賛および出展します。本出展に合わせて今夏ローンチ予定の企業向け新サービスを発表し、新たなフェーズへと進む取り組みを提示するとともに、出展に伴う各種連動企画の概要を公開します。

GNPS2026 への協賛・出展背景

昨今、世界的に生物多様性の保全やネイチャーポジティブ（自然再興）に向けた動きが急速に高まっています。特にTNFD（自然関連財務開示タスクフォース）に基づく情報開示の本格化に伴い、企業には自らの事業が自然資本に与える影響を、定量的かつ継続的に把握することが強く求められるようになりました。

こうした潮流の中、バイオームは自然資本のデジタル化を通じて生物多様性保全を加速させる（マーケットを創出する）ことを理念に掲げ、独自の「AI×生物多様性ビッグデータ×高度な解析技術」を駆使して、ネイチャーポジティブの実現に向けた支援を行ってきました。

今回バイオームは、国内外の企業・自治体・研究機関など、ネイチャーポジティブに関わる多様なステークホルダーが一堂に会する国際会議「GNPS2026」に協賛・出展します。これにより、バイオームが持つ日本最大級の生物多様性リアルデータベースや、市民科学データの利活用技術を広く提示し、各組織が推進するネイチャーポジティブへの取り組みを強力に後押ししていく構えです。

【会場で初公開】今夏、企業向け新サービスを展開へ。ネイチャーポジティブ実現に向けた、新たなデータプラットフォームを提示

バイオームは、2026年7月のGNPS2026での初公開に向け、企業向けの大型新規サービスの開発を進めています。

本サービスは、企業が現場の実態に合わせたデータを主体的に蓄積・更新していける革新的なプラットフォームです。企業活動と自然環境を地続きに接続させ、ネイチャーポジティブ対応を進める企業にとっての「新たな選択肢」となることを目指しています。

機能の全容や詳細な仕様については、GNPS2026のブース内にて初公開する予定です。本出展を通じて、バイオームが目指す今後の新たなネイチャーポジティブ対応のあり方を提示します。また会場では、開発中の本サービスをいち早く体験できるデモ環境が用意される予定です。

GNPS2026をさらに盛り上げる、2つの特別企画

開催期間をより一層盛り上げるため、会場内外で以下の連動企画を予定しています。

他社とのブース連携

ネイチャーポジティブの実現に向け、ブース出展に際して他社との連携も予定しています。詳細な内容は現在調整中ですが、単独出展の枠を超え、イベントをともに盛り上げるような展示を企画しています。※連携先の詳細や展示内容は確定次第、順次発表予定です

一般来場者やアプリユーザー向けの連動クエスト

企業向けの取り組みだけでなく、一般の来場者・アプリユーザーの皆様にも生物多様性保全やネイチャーポジティブを身近に体感してもらえるよう、バイオームならではのアプリや仕組みを活かした「関連クエスト」の同時開催を予定しています。

GNPS2026 開催概要

グローバルネイチャーポジティブサミット2026

1.会期：2026年7月14日（火）、15日（水） ※16日（木）にエクスカーションを予定

2.開催場所：熊本城ホール

3.HP：https://events.nikkeibp.co.jp/event/2026/GNPS_jp/

株式会社バイオームとは

「生物多様性の保全を社会の当然に」を掲げる京都大学発のスタートアップ。独自の名前判定AIを搭載した、いきものコレクションアプリBiomeを提供し、2026年6月現在は累計125万ダウンロードを突破。1,100万件を超える生物データを持つ、国内最大級のリアルタイム生物分布データベースを構築しています。

このビッグデータを活用し、企業の自然関連財務情報開示（TNFD）の支援や、自然共生サイトの認定支援、都市開発における生物多様性評価などを行っています。地域の実測データに基づく分析・解析というネイチャーポジティブのボトルネックを解消し、環境保全と経済的合理性が両立する社会基盤の創出に取り組んでいます。

URL：https://biome.co.jp/