チェコの国際音楽ショーケース「Czech Music Crossroads」に馬喰町バンド、Billyrroｍ、showmore が出演決定

独立行政法人国際交流基金

国際交流基金（JF）は音楽ショーケースプラットフォーム CUEW（キュー）※と協力し、チェコ共和国オストラヴァで開催される国際的音楽ショーケース・カンファレンスフェスティバル「Czech Music Crossroads」に日本の音楽シーンで注目を集めるアーティスト 3 組（馬喰町バンド、showmore、Billyrrom）を派遣します。

馬喰町バンドBillyrromshowmore

JF は「日本の友人をふやし、世界との絆をはぐくむ。」をミッションに、「文化芸術交流」「日本語教育」「日本研究・国際対話」を推進する独立行政法人です。

舞台芸術の分野では 「日本と世界のあいだに新しいきっかけを生み出すこと」をコンセプトに音楽ショーケースプラットフォーム「CUEW」を実施しています。日本およびアジアをはじめ、世界各地のアーティストの才能をグローバルに発信すると同時に、国内外の音楽関係者が集い、学びと出会いが交差する交流の場を作っています。

CUEW は 2025 年 8 月と 2026 年 4 月に開催され、これまでに 9 組のアーティストの海外公演が実現しています。（詳細は本リリースの最後をご覧ください）

なお次回の CUEW は 2027 年 4 月 9 日に実施予定です。

「Czech Music Crossroads」は、中東欧地域を中心に音楽関係者（フェスティバル主催者、プロモーター、レーベル、メディア等）が多数参加する国際イベントです。今回の派遣は、2025 年 8 月に開催された CUEW のために招へいした「Czech Music Crossroads」のスタッフによる日本でのリサーチにより実現しました。

今回の派遣公演を通じて日本の音楽の魅力を広く発信するとともに、今後の海外公演や国際共同制作につながるネットワーク構築を図ります。

また、フェスティバル期間中には、共催機関である CUEW（株式会社 SHIN）による日本の音楽シーンに関するプレゼンテーションを実施し、日本音楽の多様な魅力を総合的に紹介します。

音楽を通じて日本とチェコ及び中東欧地域の相互理解を深め、文化交流の一層の発展を目指します。

※CUEW は音楽ショーケース・カンファレンスプラットフォームであると共にそれを実行する実行委員会の名称。

公演（＊日本のアーティスト部分のみの記載）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/79420/table/52_1_7b6b9fb296eabff19cf733fbb0f4d217.jpg?v=202606120651 ]

■アーティストプロフィール

カンファレンスにおける CUEW の発表[表2: https://prtimes.jp/data/corp/79420/table/52_2_ae26dab419de0730b626f2c4376c9e68.jpg?v=202606120651 ]【馬喰町バンド】

武 徹太郎・織田 洋介を中心に、太鼓にサックス・ピアノに唄にと、さまざまな音楽家の力を借りながら活動中。

「ゼロから始める民俗音楽」をコンセプトに、古今東西のあらゆる芸術表現にルーツを求め楽器開発から映像表現まで自ら実践するスタイルで、テレビ・舞台・アニメーションの企画にも活動の場を拡げている。

【Billyrroｍ】

東京都町田市出身の 6 人組バンド、Billyrrom（ビリーロム）。

DISCO、SOUL、FUNK、を主なルーツとし、唯一無二のサウンドを創出する。

バンド名は、敬愛するビル・エヴァンスの“信念を貫く精神”と、遊牧民ロマ族の“自分たちの音楽を様々な場所から発信していく流動性"を大切にしたいという想いから名付けられた。その真価は、ライブで証明される。

ワンマンライブは毎年ソールドアウトを記録し、FUJI ROCK FESTIVAL、SUMMER SONIC をはじめとする国内主要フェスに出演。さらに台

北・台中・韓国・廈門・上海・インドネシア・タイなど海外のフェス／イベントにも参加し、グローバルに活動の幅を広げている。

2026 年には大阪・東京・ソウル・香港・台北を巡る初のアジアワンマンツアーを開催。加えて同年、ユニバーサルミュージックとのグローバルパートナーシップ契約を発表し、世界規模での展開を加速させている。

また、世界で 1000 組以上の中から 25 組が選出される「Fender NEXT」、中国 NetEase Cloud Music の新人音楽賞「年度新声推薦」、Spotify「RADAR: Early Noise 2025」、「TOKYO ALTER MUSIC AWARD 25」BestAlter Artists など、国内外で高い評価を獲得。

Music Video は 9 作品がミリオン再生を突破し、Spotify バイラルチャートでは日本・台湾・香港・ベトナムで TOP10 入り、さらにアジア 9 カ国／地域で大型プレイリストインを果たしている。

拡大を続けながら、新時代を切り拓く存在 Billyrrom。その進化は、まだ途中に過ぎない。

【showmore】

ヴォーカリスト根津まなみとキーボーディスト/プロデューサー井上惇志の 2 人によるユニット。バンド時代を経て 2017 年 9 月より現体制で再始動し直後にリリースした楽曲「circus」が一躍話題となる。現在までに 4 枚のアルバムを

リリースし、ストリーミングと YouTube を合わせた総再生回数は 9000 万回を超える。

エモーショナルな詩世界とポップスの枠に収まらないオルタナティブなサウンド、一貫したインディペンデントな活動によりシーンの中でも独自の立ち位置を確立する。

■CUEW から実現済・予定の海外公演(本情報公表時点)

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/79420/table/52_3_8681b2d6b920fe3aeca616e30166bd29.jpg?v=202606120651 ]

以上