【世界的スピリッツコンペで100点満点中「99点」と「98点」をW獲得】熊平の梅のクラフトリキュール『梅酒 Kumahei』が世界最高峰の二つの大会で最高金賞を受賞！

井上梅干食品株式会社

井上梅干食品株式会社（屋号：熊平の梅 本社：和歌山県日高郡みなべ町山内、代表取締役：花村数夫）が製造・販売する梅酒『Kumahei』が、イギリスで開催された国際的な酒類コンペティション「IWSC（インターナショナル・ワイン＆スピリッツ・コンペティション）2026」において、100点満点中【98点】を獲得し、最高金賞「ゴールド・アウトスタンディング（Gold Outstanding）」を受賞いたしました。

またアメリカで開催された酒類コンペティション「SFWSC（サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション）2026」においても100点満点中【99点】、最高金賞「ダブルゴールド」を獲得し、今回のIWSCでの結果と合わせて、2つの国際的なコンペティションにおいて高い評価をいただきました。

■ 受賞内容および各大会の概要

インターナショナル・ワイン＆スピリッツ・コンペティション（IWSC 2026）

受賞・スコア： ゴールド・アウトスタンディング（最高金賞） / 98点

大会概要： 1969年にイギリスロンドンで発足したIWSCは、世界で最も歴史と格式のある国際的な酒類品評会の一つです。 受賞ランクは、100点満点のスコアに応じて「ゴールド・アウトスタンディング（最高金賞：98～100点）」「金賞（95～97点）」「銀賞（90～94点）」「銅賞（85～89点）」に分類されます。 審査は、世界各国の第一線で活躍する専門家たちが銘柄を隠してテイスティングを行い、合議制によって厳格に評価されます。さらに、メダル候補となった製品には専門機関での「化学分析（成分検査）」が義務付けられており、主観的な味わいだけでなく科学的な品質保証も兼ね備えた、極めて厳格な審査プロセスが特徴です。

サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション（SFWSC 2026）

受賞・スコア： ダブルゴールド（最高金賞）/ 99点

大会概要：2000年にアメリカで設立されたSFWSCは、世界最大級の出品数を誇り、現在のグローバルな市場において最も高い影響力を持つスピリッツ品評会の一つです。 審査員には、トップバーテンダーやバイヤー、ジャーナリストなど、最前線の専門家たちが名を連ね、完全なブラインドテイスティングにて厳正な審査を行います。 各評価段階の中で、パネルの全審査員から最高評価を得た製品には「ダブルゴールド（最優秀金賞）」が授与され、その受賞酒の中から部門NO.1である「ベスト・オブ・クラス（最優秀賞）」、そして大会の最高栄誉である「ベスト・イン・ショー」が選出される仕組みとなっています。

■ 梅酒『Kumahei』の魅力は、梅に対しての圧倒的なこだわり

厳選された大玉の紀州南高梅を贅沢に使用

『Kumahei』は、一般的な梅酒の基準を遥かに超える量の紀州南高梅を使用しています。梅の実は大玉と言われる3Lサイズ以上に限定。自社農園で丹精込めて育てた南高梅のみを使い、熟度を厳しく見極めて漬け込みを行うことで、グラスに注いだ瞬間から広がるフルーティーな香りを実現しています。

砂糖の甘さに頼らない、濃厚かつ贅沢なコク

じっくりと時間をかけて梅のエキスを抽出することで、砂糖の甘さに依存しない、梅本来の爽やかな酸味と奥深いコクが調和した味わいに仕上げています。まるでワインやブランデーのようにじっくりと格調高く味わっていただける一杯です。

梅本来の風味を活かす、極限までシンプルな原材料

原材料は「アルコール、氷砂糖、梅」のみ。梅以外の風味を加える成分は一切使用していません。シンプルだからこそ、紀州南高梅が持つ本来の香りや味わいを最大限に感じていただくことができます。

■ 商品概要

IWSC短評（意訳）

桜や鮮やかな花々を思わせる華やかな香りが立ち上り、口に含むと、ジューシーな梅にアーモンドのような種由来の繊細なコクが重なり、生き生きとしたフルーティーな味わいが広がります。最後は、甘くみずみずしいアンズのようなニュアンスが、奥深く爽やかな余韻となって心地よく続きます。

▼商品詳細はこちらから

https://www.kumaheinoume.co.jp/view/item/000000000128

■梅酒「Kumahei」

参考小売価格：3,300円（税込）

商品名：Kumahei

発売エリア：オンラインストア、一部店舗

分類： リキュール

原料：南高梅（和歌山県産）、氷砂糖、醸造用アルコール

内容量： 720ml

アルコール度数: 16度

■ 熊平の梅について

井上梅干食品株式会社(屋号：熊平の梅)は、日本一の梅の産地・和歌山県みなべ町で4世代にわたり紀州南高梅の生産から加工・販売を行ってきました。現在創業85年を迎えております。



自社の梅農園もあり、創業80年目に今まで培ってきた梅の知識を活かして、自社発の梅酒を開発しました。まだ酒造としては経歴は浅いですが、今回このような世界的な大会で弊社の梅酒Kumaheiが最高評価をいただいたことを大変嬉しく感じており、何より紀州南高梅という素材を高く評価していただいたと思っております。



今後もこの和歌山みなべ・田辺地域の紀州南高梅の良さを価値を全世界に発信できるよう、梅酒づくりに邁進していきたいと思います。