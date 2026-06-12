【参加無料】妊娠中の“見えない変化”について、産婦人科医・助産師と学ぶイベントを6月28日（日）に開催！【先着40名】

あすか製薬ホールディングス株式会社

当社の子会社である、あすか製薬株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山口 惣大）が運営する「女性のための健康ラボ Mint⁺」は、2026年6月28日（日）、妊娠期に起こる女性のからだやこころの変化を学ぶ無料イベント「Mint⁺ Meeting ～今、この瞬間が未来をはぐくむ～ presented by あすか製薬」を、マイナビPLACE｜歌舞伎座タワーにて開催いたします。

妊娠初期から末期にかけて、女性のからだやこころは少しずつ変化していきます。一方で、その変化は外から見えにくく、本人もパートナーも、どう受け止めればよいのか戸惑うことがあります。

本イベントでは、「女性のカラダにおこること」をテーマに、産婦人科医と助産師が、妊娠中のからだの変化やその仕組みをわかりやすく解説します。出産に向けて知識を深めたい方はもちろん、今後妊娠を考えている方、パートナーと一緒に妊娠期について学びたい方にもご参加いただけます。

当日は、産婦人科医の長谷川 ゆり先生、助産師の坂田 陽子先生が登壇。医学的な解説に加え、妊婦の実感に寄り添った事例やアドバイスを紹介します。

また、講演内容を振り返る「Hug Letter」や、「言われてうれしかったこと」「もっとこうしてほしかったこと」などを匿名で共有する「ほんねトーク」も実施予定です。妊娠期の“見えないゆらぎ”を知り、おたがいへの理解を深めるきっかけとして、ぜひご参加ください。

参加費は無料、定員は先着40名程度です。

申込締切は2026年6月25日（木）23:59までです。

申込URL：

https://kosodate.mynavi.jp/articles/44471

■こんな方におすすめです

・今後妊娠を考えており、妊娠中のからだの変化について知っておきたい方

・出産に向けて、妊娠期のことを専門家から学びたい方

・パートナーと一緒に、妊娠中のからだやこころの変化について理解を深めたい方

・妊娠中のパートナーにどう寄り添えばよいか知りたい方

・妊娠期のコミュニケーションについて考えるきっかけがほしい方

パートナーとの参加、ご友人同士での参加も歓迎します。

■ 開催概要

・イベント名：Mint⁺ Meeting ～今、この瞬間が未来をはぐくむ～ presented by あすか製薬

・日時：2026年6月28日（日）14:00～15:20

・会場：マイナビPLACE｜歌舞伎座タワー（「東銀座駅」直結）

・参加費：無料

・定員：40名程度

・募集締切：2026年6月25日（木）23:59まで

・登壇者：

産婦人科医 長谷川 ゆり 先生（長崎大学病院 産婦人科 教授）

助産師 坂田 陽子 先生（すみれ出張専門助産院 代表）

・主な内容：

…産婦人科医・助産師によるトークセッション「女性のカラダにおこること」

…学びを自分の言葉で整理する「Hug Letter」

…“ほんね”を匿名で共有する参加型企画「ほんねトーク」

申込URL：

https://kosodate.mynavi.jp/articles/44471

■「Mint⁺ Hug」では、パパに向けた新コンテンツも公開中

Mint⁺では、妊娠・出産・育児に関わる方を応援するWebサイト「Mint⁺ Hug」にて、新コンテンツ「パパのためのコラム」を公開しています。

第一弾として「パパたちのリアル白書 妊娠期篇」、第二弾「出産・乳児期篇」、第三弾「幼児期篇」を公開しました。本コラムでは、実際に妊娠期や出産期・幼児期を経験したパパたちの行動や思いを紹介し、これから父親になる方やパートナーを支えたい方に向けたヒントを発信しています。

また、ママたちの本音も掲載し、実際に経験したからこそわかるリアルな声をお届けしています。これから子育てを迎える方々が、少しでも安心して準備を進められるよう、ご活用いただければ幸いです。

URL：

https://www.aska-pharma.co.jp/minthug/papa/

■女性のための健康ラボ Mint⁺について

「女性のための健康ラボ Mint⁺」は、女性の健康をサポートするために製薬会社から生まれた情報発信サイトです。女性がより健康で豊かな人生を送るためのヒントを、Web記事、講演会、イベントなどを通じて発信しています。

URL：

https://www.aska-pharma.co.jp/mint/

■あすか製薬株式会社について

あすか製薬株式会社は、1920年の創立以来、「先端の創薬を通じて、人々の健康と明日の医療に貢献する」という経営理念のもと、産婦人科、内科、泌尿器科を重点領域として事業を展開しています。

URL：

https://www.aska-pharma.co.jp/