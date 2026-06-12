博多駅長が「オロナミンCドリンク」1,000本を手渡し

九州旅客鉄道株式会社

JR九州博多駅は、大塚製薬株式会社九州第一支店と共同で、父の日にあわせたコラボイベントを開催します。

当日は博多駅長みずから、博多駅をご利用のお客さまに「オロナミンCドリンク」を無料で配布。日ごろなかなか言葉にできない家族への「ありがとう」を届けるきっかけづくりを応援します。

あわせて、「きっぷ風メッセージカード」とヒマワリをセットにした限定商品も特別販売。元気と感謝の気持ちを、博多駅から大切なご家族へお届けします。

1. 開催日時

2026年6月19日（金）16:30～17:30 ※開始時刻は状況により前後する場合があります。

2. 場所

博多駅中央改札口正面（特設ブース）※列車の運行状況により急遽中止となる場合があります。

3. オロナミンCの配布

・配布者：JR九州 博多駅長 加藤 邦忠（かとう くにただ）／副駅長 刀根 明子（とね あきこ）

・配布数：1,000本（なくなり次第終了）

・対象：ご家族に感謝を伝えたいお客さま

4. 限定商品「きっぷ風メッセージカード＋ヒマワリ」セット販売

・内容：きっぷ風メッセージカード＋ヒマワリ1本

・価格：500円（現金のみ）

・数量：限定100セット（なくなり次第終了）

5. 今後の展開

大塚製薬とJR九州は今後も、地域がともに盛り上がる企画を共同で展開してまいります。