韓国発セルフフォトブース「Photomatic」、ラゾーナ川崎プラザ「LAZONA Beauty Fair - 凛と、輝く夏。- 」に期間限定設置

株式会社フォトクリエイト

キタムラ・ホールディングス グループの株式会社フォトクリエイト（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大迫 由典）が運営するセルフフォトブランド「Photomatic（読み：フォトマティック）」は、2026年7月2日（木）まで、ラゾーナ川崎プラザで開催中の「LAZONA Beauty Fair - 凛と、輝く夏。- 」にて、オリジナルフレームで撮影できるセルフフォトブースを設置いたします。2026年6月12日（金）～6月28日（日）の期間限定設置となります。

人気イラストレーター・牛久保雅美氏によるコラボレーションフレーム

本イベントでは、人気イラストレーター・牛久保雅美氏によるイベント限定のコラボレーションフレームが2種登場。対象コスメ店舗でのお買物体験とあわせて、この夏だけの特別な思い出を夏らしいフレームで記録していただけます。

他にもスクラッチキャンペーンやAIパーソナルカラー診断、美容体験イベントなど盛りだくさん。ぜひこの機会にラゾーナ川崎プラザにご来館ください。

「LAZONA Beauty Fair - 凛と、輝く夏。-」コラボフレーム 概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/132579/table/194_1_4a6a2657f8e3322b7fb45f2420bf1d9c.jpg?v=202606120251 ]三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザ施設概要

2006年に開業し、高感度トレンドファッションや多彩なライフスタイルを提案するセレクトショップが集結する他、ユニクロやLoFtなどの大型店舗をはじめ、和洋菓子や生鮮・惣菜などこだわりの食物販スペースや食の幅広いニーズを満たすレストラン、エンターテインメントが楽しめるシネマコンプレックス、雑貨店舗や本屋などを出店。さらに、ビックカメラも1～4階の4フロアにわたって展開している。

Photomaticとは

TAKE YOUR MEMORY そのままの私、今日を残したい

2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう？」という一言からPhotomaticのセルフフォトサービスが始まりました。

専門的にセットされた照明や空間にPhotomaticの感性が詰め込まれ、カメラに接続されたリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSなどたくさんのアーティストから創業以来愛され続けています。

2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。

公式WEBサイト https://www.photomatic.jp

Instagram https://www.instagram.com/photomatic_japan/

TikTok https://www.tiktok.com/@photomatic_japan

X https://twitter.com/photomatic_jp

LINE https://line.me/R/ti/p/@photomatic_japan

Photomaticフォトブースのレンタルについて

Photomaticでは、法人のお客様に対してフォトブースのレンタルサービスをご提供しています。Photomaticの高クオリティの撮影技術と、オリジナルのブランド力で、ブランディングとプロモーションを両立させた企画にご利用いただけます。IPコンテンツを活用したイベント、コスメやアパレルのローンチイベント、ライブ/エンターテインメント、商業施設の販促イベント等の多数の実績を元に、Photomaticのフォトブースを活用した企画のご提案も行います。（活用事例(https://www.photomatic.jp/photobooth/archives/)）

Photomaticフォトブース法人レンタルに関するお問い合わせ、

資料請求はこちらからお気軽にお問い合わせください。

フォトブースレンタルのお問い合わせ :https://www.photomatic.jp/contact/会社概要

社名：株式会社フォトクリエイト

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階

代表取締役社長：大迫 由典

HP：https://www.photocreate.co.jp/

※Photomaticの運営会社であるピックハイブ株式会社は、2026年4月1日付で株式会社フォトクリエイトに吸収合併されました。Photomaticの運営は、株式会社フォトクリエイトが引き続き担当いたします。