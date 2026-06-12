「第63回通常総会」及び「令和8年度観光振興事業功労者表彰式」を開催

公益社団法人日本観光振興協会



公益社団法人日本観光振興協会（東京都港区、会長：菰田正信）は、2026年6月9日、東京プリンスホテルにおいて「第63回通常総会」及び「令和8年度観光振興事業功労者表彰式」を開催しました。あわせて、「訪日外客4,000万人達成祝賀＆6,000万人達成に向けた関係者結集会」を開催し、政官民の観光関係者約500名が一堂に会しました。

菰田正信 日本観光振興協会会長第63回通常総会

「第63回通常総会」

令和7年度事業報告及び収支決算の承認をはじめ、理事・評議員の選任、監事の補充選任、定款及び一部規程の改定について審議を行い、すべての議案が承認されました。

総会後には、「基幹産業としての観光が目指す姿を描く中長期的なビジョン」について、観光産業ビジョン策定検討会の座長を務めた早稲田大学大学院経営管理研究科の池上重輔教授より報告を行いました。

【主な内容】

・主催者挨拶 菰田 正信 （公社）日本観光振興協会会長

・来賓挨拶 村田 茂樹 観光庁長官

恩田 馨 総務省官房地域力創造審議官

・議 題 令和７年度事業報告及び収支決算について【報告事項】

令和８年度事業計画及び収支予算について

理事・評議員の選任、監事の補充選任について

定款及び一部規程の改定について

※改選後の役員名簿につきましては、下記資料をご参照ください。

https://www.nihon-kankou.or.jp/home/userfiles/files/autoupload/2026/06/1781084294.pdf

「令和8年度観光振興事業功労者表彰式」

令和８年度の観光振興事業功労者表彰式を開催し、全国12名の功労者を表彰いたしました。

※皆様の略歴・功績等につきましては、下記資料をご参照ください。

https://www.nihon-kankou.or.jp/home/userfiles/files/autoupload/2026/06/1781171066.pdf



「訪日外客4,000万人達成祝賀＆6,000万人達成に向けた関係者結集会」



総会終了後、関係者結集会を開催し、全国の観光関係者をはじめ、多数の国会議員、行政関係者、在京外交団など約500名が参加しました。

佐々木紀国土交通副大臣熱気に包まれた会場

関係者結集会では、訪日外客数4,000万人達成までの歩みを振り返るとともに、2030年に訪日外客数6,000万人、旅行消費額15兆円の実現を目指す方向性を共有しました。また、第5次観光立国推進基本計画に基づき、観光を我が国の成長を支える戦略産業として発展させていく方針を確認しました。

来賓挨拶では、佐々木紀国土交通副大臣から6,000万人達成に向けた力強いメッセージをいただいたほか、菅義偉元内閣総理大臣、二階俊博国土強靱化研究所会長をはじめとする来賓の皆様から祝辞や激励の言葉が寄せられ、会場は大きな拍手に包まれました。また、各国の大使館・領事館など在京外交団からも多数の参加があり、観光立国の実現に向けた機運を共有する機会となりました。

菅義偉元内閣総理大臣二階俊博国土強靱化研究所会長桑野和泉日本観光振興協会副会長

【主な内容】

・主催者挨拶 菰田 正信 （公社）日本観光振興協会会長

・来賓等挨拶 佐々木 紀 国土交通副大臣

菅 義偉 元内閣総理大臣

二階 俊博 （一社）国土強靭化研究所 会長

鶴保 庸介 参議院議員・自由民主党観光立国調査会会長

斎藤 アレックス 衆議院議員・ 日本維新の会政務調査会長

赤羽 一嘉 衆議院議員・観光立国推進議員連盟会長

玉木雄一郎 衆議院議員・国民民主党代表

・乾 杯 桑野 和泉 （公社）日本観光振興協会副会長・（一社）日本旅館協会会長