スウェーデンのフリートテック企業 Einride、米ナスダックへ上場

NordicNinja VC Limited2026年6月10日 ニューヨーク時間午前 NASDAQにて

【要点】

- NordicNinjaの投資先であるEinrideが、SPACによる合併を経て米ナスダックに上場- NordicNinjaは物流ソフトウェア・自律走行・電動化・コネクティビティを通じた貨物輸送の変革を目指す同社の可能性を見出し、2019年にシリーズAラウンドに参画、その後も支援を続ける- 同社への投資は、世界最大規模の産業に挑む創業者を支持するNordicNinjaの哲学を体現するもの

日系最大級の欧州ベンチャーキャピタルであるNordicNinja VCは、6月10日、ポートフォリオ企業であるEinride（本社：スウェーデン・ストックホルム）がSPACによる合併を経て米ナスダックへの上場を果たした（ティッカー：ENRD）ことをお知らせします。

本上場は、NordicNinjaにとって7年間にわたる同社への長期的な関与の集大成となります。2019年の初投資以来、NordicNinjaは世界最大規模の産業のひとつである貨物輸送が、テクノロジーによって根本から再定義されるという確信のもと、Einrideを支援してきました。

新たな産業カテゴリーの創出

NordicNinjaがEinrideに初めて投資を行った2019年当時、電気自動車、自律走行、物流ソフトウェア、充電インフラはそれぞれ独立した産業領域として捉えられていました。

しかしEinrideは違うビジョンを持っていました。同社は当初から、電動化、自律走行、コネクティビティ、インテリジェントな貨物オーケストレーションを単一プラットフォームに統合し、物流の在り方を根底から改革しようとしていました。この包括的なビジョンが多くの競合と一線を画しており、NordicNinjaが投資決定に至る根拠となりました。

Einrideが目指したのは「より優れたトラック」ではなく、「貨物輸送エコシステム全体の再構想」だったのです。

今日、そのビジョンは北米、欧州、中東にわたるグローバルなフレイトテクノロジープラットフォームへと発展を遂げています。Einrideは現在、7カ国・30社以上のエンタープライズ顧客を持ち、世界最大級の電動大型貨物車両フリートサービスを展開しています。

アーリーステージからの確信：技術力とチーム

輸送産業はグローバルな経済活動において最も大きく且つ複雑な産業のひとつであり、同時にそれ故に最も変革が困難な領域でもあります。

Einrideが際立っていたのは、そのポテンシャルの大きさだけではありませんでした。道路輸送の在り方を数十年にわたって規定してきた前提に、経営陣が真正面から挑んだ姿勢にありました。

コンセプトから社会実装へ移行できるテクノロジーであるか否かは、スタートアップを評価する際の重要な論点の一つです。Einrideの創業者たちには、彼らのビジョンやコンセプトを実現するために不可欠な高い技術力、業界に対する理解、そして野心が備わっていたのです。

こうした確信のもと、NordicNinjaはEinrideのシリーズAラウンドへの参画を決めた最初の投資家となり、その後、EQTとの共同投資へと発展しました。

資金を超えた支援の提供

NordicNinjaは、Einrideの成長過程における重要な局面を資金にとどまらず多角的に支援してきました。

取締役会への参画を通じた戦略的な助言に加え、日本の産業エコシステムへの橋渡し役も担ってきました。



こうした取り組みは、NordicNinjaの投資アプローチの根幹、つまりグローバルにスケールするために必要なネットワークや専門知識へのアクセスを提供することを体現しています。

これからの展望

Einrideは今後、上場企業として新たなフェーズに入ります。

NordicNinjaのマネージングパートナーでEinrideの取締役を７年間務めたMarek Kiisaは、次のように述べています。

「Einrideは貨物輸送のあり方を改善しようとしていたのではなく、道路輸送の地図を根底から描き直そうとしていました。私たちが早い時期からこの野心に賭けたのは、多くの投資家がEinrideを自律走行電動輸送サービスを提供する会社と見ていたのに対し、私たちは彼らに次世代AIフレイトプラットフォームの礎を見出したからです。Einrideの経営陣はサイエンスフィクションのような仕組みを現実するビジョンとエンジニアリング基盤を持っていました。今回のマイルストーンはこれまでの弛まぬ実行力の結果です。」

Robert Falck、Linnea Kornehed Falck、Filip Lilja、Roozbeh CharliをはじめとするEinrideチームの皆に心よりお祝い申し上げます。その歩みは、前提を疑い、長期的視点で構築する創業者のみが真の変革を実現できることを、改めて私たちに語りかけています。

NordicNinja について

NordicNinjaは、日系最大級の欧州ベンチャーキャピタルです。2019年に設立され、ロンドン、タリン、ヘルシンキ、ストックホルムに拠点を置き、複数のユニコーン企業含む欧州スタートアップへの投資を行っています。日本と欧州の両地域で起業・経営・エンジニアリングの経験を積んだメンバーが、創業者を実践的に支援するとともに、日本企業とのグローバルネットワークへのアクセスを提供しています。https://nordicninja.com/ja/





