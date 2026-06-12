世界初ミシュラン一つ星ラーメン店「蔦」、大西祐貴 生誕祭2026を開催。限定復刻「此れが原点」を提供！

蔦の歴史を食べる体験

株式会社蔦の音

Japanese Soba Noodles 蔦は、2026年6月19日（金）・20日（土）の二日間、創業者・大西祐貴の誕生日を祝う特別イベント「大西祐貴 生誕祭 2026」を、代々木上原の蔦本店にて開催いたします。

本イベントは、大西祐貴の誕生日を祝い、その功績をあらためて振り返るとともに、彼が生み出した蔦の原点を受け継ぎながら、これからの蔦の未来を伝える二日間です。

今回のテーマは、「蔦の始まりを辿る」。

提供する限定ラーメンは、「此れが原点」。

この一杯は、大西祐貴がRAMEN STOCK 1周年祭に参加した際に生み出した特別メニューであり、自身の修行先であり、蔦の原点でもある「七重の味の店 めじろ」への敬意から生まれました。

蔦が歩み始めた頃の味わいと精神を見つめ直し、可能な限り忠実に再現した一杯です。

「此れが原点」は、当時のイベント以来、一度も登場していない特別なメニュー。

今回の生誕祭にあわせ、二日間限定で復刻提供いたします。

限定ラーメン「此れが原点」について

大西祐貴 生誕祭2026イベント限定復刻「此れが原点」

新しく創り直すのではなく、当時の味と向き合い、食材、製法、配合を一つひとつ辿りながら、

あの頃の蔦を、そのままお届けしたい。

比内地鶏とTOKYO Xを軸に、乾物、野菜、魚介の旨味を重ねたスープと手揉み麺。

そして蔦の始まりを支えたタレ。

この一杯は、今の蔦の原点であり、すべての始まりです。

蔦がどこから生まれ、何を積み重ね、現在へと繋がってきたのか。

今の蔦を知るために。どうぞ原点の一杯をお楽しみください。

蔦の始まりを辿る

創業者 大西祐貴

Japanese Soba Noodles 蔦は、2012年1月26日、東京・巣鴨で創業。

2016年には、ラーメン店として世界で初めてミシュランガイド東京一つ星を獲得しました。

創業者・大西祐貴は、日本の出汁文化を軸に、世界中の食材や香り、技法を掛け合わせながら、ラーメンの可能性を追求し続けた職人です。



その創造性、職人気質、仲間への深い愛情、

そして人を喜ばせたいという強い想いは、現在の蔦にも確かに息づいています。

私たちは、一杯のラーメンが持つ力を信じています。

香りに心が動くこと。出汁で記憶が呼び起こされること。湯気に安らぎを感じること。

誰かと食べる時間が幸せになること。一杯のラーメンが、人を笑顔にできること。

創業以来、蔦が追い続けているのは、流行でも、話題でもなく、

ただひたすら「より美味しい一杯」です。

出汁、タレ、麺、香り、温度、余韻。

そのすべてに向き合いながら、私たちはラーメンの無限の可能性を信じ続けています。

ワクワクして、ドキドキして、驚いて、そして心が少し温かくなる。

私たちは、そんな一杯を追い続けています。

Crossing over the border

蔦のテーマは、Crossing over the border。



ラーメンの境界を越える。

食の境界を越える。

文化の境界を越える。

しかし、それはラーメンから離れることではありません。

むしろ、「ラーメンの可能性を、どこまでも信じること。」です。

蔦はこれからも、ラーメンを中心に、UMAMI、ガストロノミー、健康、美意識、

香り、ギフト、空間など、さまざまな形でその価値を広げていきます。

すべては、「心が動く一杯」を届けるために。

今回の生誕祭では、大西祐貴が生み出した蔦の原点を、現在の技術と想いで表現します。

大西の歩みを振り返るとともに、これからの蔦の未来を感じていただける二日間になれば幸いです。

開催概要

プロデューサー 浅倉 由香

イベント名

大西祐貴 生誕祭 2026

開催日時

2026年6月19日（金）18:00～ ※前夜祭・特別夜営業

※杯数限定により売り切れ次第終了

2026年6月20日（土）11:00～15:00

※通常営業内にて限定メニューの提供

開催場所

Japanese Soba Noodles 蔦

〒151-0066

東京都渋谷区西原3-2-4 フロンティア代々木上原B1F

限定ラーメン

「此れが原点」

※正式価格は決定次第、公式SNS等でお知らせいたします。

提供方法

先着順

※予約・整理券の配布はございません。

公式URL

公式サイト：https://www.tsuta79.tokyo/

Instagram：https://www.instagram.com/tsutajapanofficial/

X：https://x.com/tsutainfo

お問い合わせ先

Japanese Soba Noodles 蔦

TEL：03-6416-8620

MAIL：info@tsuta79.tokyo