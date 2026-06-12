【周年記念】ゴールドジム×VENEXが共同開発。就寝中の“膝の曲がり”による違和感に着目し、理想の寝姿勢をキープするリカバリーサポーター『膝裏まくらGood Sleep』が誕生。

株式会社ベネクス

リカバリーに関するサービスや商品を開発する株式会社ベネクス（所在地：神奈川県厚木市、代表取締役：中村 太一、以下、当社）は、就寝時、膝の曲がりが気になる方に向けた、理想の寝姿勢をキープするリカバリーサポーター『膝裏まくら Good Sleep』を、2026年6月16日（火）に一部取り扱い店舗およびVENEX公式オンラインストアにて販売を開始します。

尚、本商品は、ゴールドジムジャパンのオープン30周年および当社創業20周年を記念した共同開発商品です。

■朝まで、膝快適。理想の寝姿勢をキープして睡眠の質をサポートしたいと新商品を開発

詳細ページURL :https://store.venex-j.co.jp/page/knee-pillow-goodsleep?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=knee-pillow-goodsleep※2026年6月16日（火）14：00公開予定

近年、膝に負担のかかるスポーツをされている方や加齢による膝への負担の蓄積によって、「夜、膝の置きどころに困る」、「膝が気になって夜眠れない」などの悩みを抱えている方が数多くいると言われています。その悩みに対して、膝を固定することで理想の寝姿勢を保ち、それによって睡眠の質をサポートできないかという考えから、このたびリカバリーサポーター『膝裏まくら Good Sleep』を開発しました。膝裏に当たる部分には、VENEXリカバリーウェアにも使用している独自開発のナノプラチナなどを練り込んだ特殊繊維「PHT（Platinum Harmonized Technology）」を採用し遠赤外線の輻射熱によりおだやかな温かさで包み込み、さらに使う人に合わせて高さ調節ができるなど、悩みに寄り添うための工夫が施された就寝時専用サポーターです。

■開発の背景

当社では、創業当初より健康づくりの三大要素のひとつ「休養」に着目し、日々のトレーニングと同様に「休養」が大切であることを伝え続けてきました。リカバリーウェア誕生の時から、その考え方とリカバリーウェアの機能性にいち早く着目したのがゴールドジムジャパンでした。

昨年、ゴールドジムジャパンは30周年、当社は20周年を迎え、互いの節目の年を迎えました。そこであらためて「健康な体づくり」という原点に立ち返りました。アスリートに日々密接に関わるプロが知る膝の悩みがあり、さらにアスリート以外にも悩む方がいて、睡眠の質にも影響していることを知り、休養を20年以上研究し続けるVENEXから提案できることはないかと、今回の新たなソリューション開発に至りました。

さらに、日本のフィットネスを牽引してきた『ゴールドジム』と、トップアスリートのリカバリーを支える『VENEX』によるコラボレーションだからこそできる取り組みを実施します。本商品の売上の一部は、子どもたちのスポーツ機会を創出する団体へと寄付され、次世代の育成支援に役立てられます。

当社は今後も、皆さまの心身ともに健やかに過ごすための環境づくりをサポートしてまいります。

■商品の3大特徴

１.理想的な「膝の角度」をキープ：

膝を軽く曲げた姿勢は、筋肉がゆるみやすく膝まわりの負担が軽減される理想的な寝姿勢と言われています。高反発・低反発を組み合わせた独自クッションによって、朝まで理想的な膝角度をしっかり維持します。

２.VENEX独自素材 「PHT繊維」：

フラップのオレンジステッチで挟まれている部分には、VENEXリカバリーウェアにも使用している当社独自開発繊維「PHT」を使用した生地が使われており、装着するとPHT繊維使用面が膝の裏に接する構造となっています。

PHT繊維は「プラチナ」などのナノ粒子を繊維に練り込んだ素材で、遠赤外線の輻射熱で、おだやかな温かさをキープします。

３.自身に合ったクッションの高さ調節：

パッド部分が体圧を分散し、膝裏にジャストフィットするクッション構造になっています。パッドの中には、低反発1層と高反発2層の3層からなるクッションが入っています。

それとは別に高さ調節用の低反発パッドが2枚付属されているので、高さ調節が自由自在です。

【商品概要】

◆商品名： 膝裏まくら Good Sleep

◆発売日： 2026年6月16日（火）～

◆価格： 9,900円（税込）

◆カラー： ブラック

◆サイズ： M、L

◆対象店舗：

〈直営店〉 VENEX Recovery Lab 日本橋

〈VENEX STORE:7店舗〉伊勢丹新宿店 本館5階、高島屋横浜店 5F、ジェイアール名古屋タカシマヤ 9F、伊勢丹立川店 6階、松坂屋名古屋店 本館6階、日本橋三越本店 本館5階、大丸東京店 9階

〈その他:6店舗〉足道楽+ ららぽーと海老名店、足道楽＋イオンモール座間店、足道楽+ モラージュ菖蒲店、足道楽＋ イオンモール浦和美園店、足道楽＋ イオンモール日の出店、足道楽＋ イオンモール成田店

※取り扱い状況については、各店舗にお問合せください。

〈オンラインストア:1店舗〉 VENEX公式オンラインストア

◆商品問い合わせ先： VENEXカスタマーサービス 046-200-9288

【ベネクスについて】

詳細ページURL :https://store.venex-j.co.jp/page/knee-pillow-goodsleep?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=knee-pillow-goodsleep※2026年6月16日（火）14：00公開予定

健康のための３大要素「運動」「栄養」「休養」の中で、パフォーマンスを向上させるために必要な「休養」に着目。主力商品である休養時専用ウェアをはじめとするリカバリーサポート商品の開発、製造、販売、およびリカバリーに関する研究、啓発活動、サービス、開発などを行っています。創業は「床ずれ予防マットレス」を開発、販売する介護用品メーカーとしてスタート。現在は、休養学に基づいたリカバリーに関わる商品開発を行っています。

「ヒトが本来持っている自己回復力を最大限に発揮させること」をコンセプトに、東海大学、神奈川県、当社との産学公連携事業により誕生したウェアは、エビデンス（科学的根拠）の取得や安全性を重視した開発を行い、「休養時専用ウェア」として2010年2月の発売以降、疲労回復や安眠のサポートを目的として日本代表選手らスポーツ関係者はじめ多くの方に愛用されています。現在は、豊富な商品展開を行い、全国の主要百貨店やオンラインショップで販売。これまでにシリーズ累計240万着（2026年3月初旬時点）の販売実績を記録するヒット商品となっています。

【株式会社ベネクス 概要】

法人名： 株式会社ベネクス

代表： 代表取締役 中村 太一

所在地： 〒243-0018 神奈川県厚木市中町4-4-13 浅岡ビル4階

電話： 046-200-9288

設立： 2005年9月30日

事業内容： リカバリーサポート商品の開発、製造、販売

リカバリーに関する研究、啓発活動、サービス、開発など

ホームページ：https://www.venex-j.co.jp/