株式会社AIX 代表取締役・井上聖司が「AI Engineering Summit Tokyo 2026」に登壇

株式会社AIX

企業の生産性を高めるAIソリューションを開発・提供する株式会社AIX（本社：東京都渋谷区神宮前、代表取締役：井上聖司）は、2026年6月9日、FindyTools主催のカンファレンス「AI Engineering Summit Tokyo 2026」に登壇しました。



代表取締役の井上 聖司が「月2億円の広告予算を自律運用するAIエージェントを、1年かけて現場で作った話」と題し、1年伴走型のFDE（フォワード・デプロイド・エンジニア）として広告運用の現場でAIエージェントを実装・運用した事例を公開しました。

あわせて、本事例で得た知見を製品化した経営者向けAI「LoreOS（ロアオーエス）」についても紹介しました。

■ 登壇の背景

生成AIの活用が経営の重要課題となる一方で、多くの企業では「PoC（実証実験）で止まる」「現場で使われない」「効果が数値で見えない」といった課題に直面しています。AIXは、経営レイヤーに踏み込み、現場でシステムを作って収益に効かせる「1年伴走型のFDE」として、クライアントのDXを成果まで伴走しています。

本講演では、月2億円規模の広告予算を約20名が手動で運用し、想定の10倍のCPA（顧客獲得単価）で数百万円が溶ける事故が年に数回発生していた現場が、1年でAIエージェントによる自律運用へと変わるまでの設計と事故を、包み隠さず公開しました。

■ 講演概要

講演では、AIXがエンジニア1名で取り組んだ広告運用改革の1年を、フェーズごとに解説しました。主なポイントは以下のとおりです。

1. まず「定義」から始める（あえてAIを使わない）

「良質な予算消化」と「悪質な予算消化（＝暴発）」をKPIとして言語化し、属人化していた運用の判断軸を全員で共通化。

一定のCPA超過で強制ストップする独自管理画面を内製し、全媒体・全キャンペーンを1画面で可視化。AIを使う前に、月2,000万円の暴発（悪質な予算消化）を削減。

2. 本番事故を踏まえた多層防御の設計

「止めたはずのキャンペーンが動き続けていた」事故を教訓に、担当者ごとの停止ロジック・グローバル強制ストップ・Slack自動アラート・人間の最終監視という多層で止める設計を採用。

自動化の裏で人間の監視能力は必ず落ちるという前提に立った設計思想を共有。

3. 定義をAIで拡張する（フェーズ2）

定義が揃って初めてAIの出番が来る、という考えのもと、仮説を出すAIと結果を返すAIを構築し、最後は人間が承認する体制を確立。

システム化により1人あたりの運用キャンペーン数を約1.5倍に増やし、長年の現場の直感を覆す運用へ進化。

これらの取り組みの結果、暴発（CPA超過）の削減は月2,000万円、24時間体制の張り付き運用からの解放、そして1年トータルで約5億円の収益アップを実現したことを報告しました。



登壇資料はこちらからご覧いただけます

https://speakerdeck.com/shiori01/findy-ai-summit-zi-liao-google-suraito

【1年間の主な成果】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/173139/table/9_1_61063eaf3ece1838ba41251f9130ef93.jpg?v=202606120251 ]

■ 講演で紹介した経営者向けAI「LoreOS」について

AIXは本講演で、こうした現場での知見を製品化した企業ナレッジプラットフォーム「LoreOS（ロアオーエス）」を紹介しました。LoreOSは、SlackやNotion、Gmailなど社内の様々なツールに散らばった日々のやり取りやドキュメントを、AIが自動で「会社の記憶」へ集約・整理するシステムです。

従来の対話型AIのように「人間が問いかけた時だけ反応する受動的なシステム」とは異なり、社内の情報をAIが自律的に整理し続けることが最大の特徴です。経営者が日々直面する「あの話、何だっけ？」という確認の手間や記憶の掘り起こしにかかるストレスを解消し、必要な情報を瞬時に引き出すことで、迅速な経営判断と業務効率化を支援します。

「LoreOS」サービスサイト：https://loreos.jp/(https://loreos.jp/)

■ 代表取締役・井上 聖司 コメント

「AIの前に、まず『定義』があります。人間の判断は曖昧で、必ずしも正しくありません。だからこそ、いきなりAIを導入するのではなく、まず非AIで現場の判断軸を炙り出し、その上でAIが拡張する--この順番が成果を分けます。これからのエンジニアは『作る人』ではなく、現場を理解し、キー変数を決め、定義をシステム化してAIに渡す人になっていきます。AIXは、現場理解から成果創出まで一気通貫で伴走できる人材と仕組みを、これからも世の中に届けてまいります。」

■「AI Engineering Summit Tokyo 2026」について

「AI Engineering Summit Tokyo 2026」は、Findy Toolsが主催する、AIエンジニアリングをテーマとしたカンファレンスです。AIを活用した開発・運用の実践知を共有する場として、国内外の企業・エンジニアが登壇・参加しています。



イベント公式サイト：https://ai-engineering-summit-tokyo.findy-tools.io/2026-summer

■ 株式会社AIX 会社概要

株式会社AIXは、企業の業務に最適化した専用AIエージェントの開発・導入を支援するAIコンサルティング会社です。業務分析から要件設計、AIエージェント開発、導入・運用定着まで一気通貫で支援し、企業の生産性向上とDX推進を実現しています。構想段階で終わらせず、現場で成果を出す“実装型AIDX”を提供しています。

株式会社AIX

所在地：東京都渋谷区神宮前2丁目23-2 原宿ドレスビル

代表者：代表取締役 井上 聖司

事業内容：AI-DX支援事業

URL：https://aixinc.co.jp/

■ 本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社AIX 広報担当

Email：pr@aixinc.co.jp

お問い合わせフォーム：https://aixinc.co.jp/contact/(https://aixinc.co.jp/contact/)