市場調査会社が市場解説セミナーの動画配信を開始

アックスタイムズ株式会社

情報ナレッジサービスを展開する市場調査会社のアックスタイムズ株式会社（所在地：大阪府大阪市中央区、代表取締役：橋本規宏）は、各種業界の市場理解を深める、市場調査レポートの解説動画を販売する特設ページ「市場解説ウェビナー＆動画アーカイブ」を公開したことをお知らせします。

市場解説動画サービスでは、法人の事業企画や研究開発の担当者向けに、「ゼロから調べずに、クイックに市場理解の知見をインプットする」ための動画＆テキストを提供します。

［市場解説ウェビナー＆動画アーカイブの特徴］

・調査・学習コストを抑えて、調査報告書の内容をクイックにインプット

・ウェビナー動画だから、報告書内容の社内情報共有がスムーズ

［こうした方にオススメ］

・事業計画書を策定するために市場理解を深めたい事業企画担当者

・研究テーマに関連する市場動向を把握したい新規事業・研究開発担当者

■動画ラインアップ ※2026年6月12日時点（今後拡充予定）

- 次世代電源技術・市場の調査結果 2026｜開催日2026年7月27日予定（ウェビナー）- DAC・DOC・微細藻類市場の調査結果 2025｜開催日2026年2月13日- バイオものづくり企業の調査結果 2025｜開催日2026年1月16日- バイオものづくり産業の調査結果 2025｜開催日2025年10月20日- デジタルプロダクトパスポート最新動向の調査結果 2025｜開催日2025年9月29日- グリーン水素の課題・技術・政策・市場の調査結果 2025｜開催日2025年4月14日- グリーンウォッシュ規制の調査結果 2024｜開催日2024年10月21日

特設ページ：https://axetimes.com/market-webinar/

アックスタイムズでは、自主企画の市場調査レポートの発行とともに、2024年10月以降に発行した一部のレポートについては、市場解説ウェビナーを開催し、そのアーカイブ動画を販売しています。

特設ページでは、2026年6月12日時点で上記7本のウェビナーおよびアーカイブ動画をご案内しており、今後も自主企画による新規調査の実施にあわせて、動画コンテンツの拡充を予定しています。

■市場調査レポートのご案内

アックスタイムズでは、「脱炭素・資源循環関連」および「イノベーション・スタートアップ関連」の領域を中心として、主に産業財全般の市場調査を手掛けています。

市場理解に役立つ自主企画の市場調査レポートを発行しており、企業の事業戦略立案や新規事業検討を支援しています。

市場調査レポート：https://axetimes.com/research-report/

■講演・講座のご相談について（イベントチーム）

自社主催セミナーに加え、企業・業界団体・自治体向けの講演・セミナーも承っています。

市場調査結果の解説のほか、「誰でも実践できる市場調査」をテーマとした講座も提供しており、市場調査の考え方や実践手法をわかりやすく伝え、人材育成や情報収集力の向上を支援しています。

講演・講座のご相談：https://axetimes.com/event-team/

■取材・寄稿のご相談について（プレスチーム）

調査を通じて培った市場・業界に関する知見をもとに、実務や社会動向と結びつけてわかりやすく伝えることを重視し、取材対応・専門家コメントの提供などを承っています。

取材・寄稿のご相談：https://axetimes.com/press-team/

■会社概要

アックスタイムズ株式会社

代表者 ｜ 代表取締役 橋本 規宏

所在地 ｜ 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4丁目2番12号 野村不動産御堂筋本町ビル8階

設立 ｜ 2021年4月26日

公式ＷＥＢ｜ https://axetimes.com

事業内容 ｜ 調査レポート販売｜市場調査代行｜伴走型情報支援サービス｜市場調査研修

情報ナレッジサービス（https://axetimesplus.com）

Webメディア（https://axetimesbiz.com）

【本件に関するお問い合わせ先】

アックスタイムズ株式会社

TEL：050-3555-6200

お問い合わせフォーム：https://axetimes.com/contact-form/

[PDFプレスリリースダウンロード]

https://info.axetimes.com/hubfs/publicity/20260612-market-webinar.pdf