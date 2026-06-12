スポーツニッポン新聞社×甲子園歴史館 特別企画 阪神タイガース元監督・矢野燿大（やのあきひろ）氏のトークショーを7月5日（日）に開催！

阪神電気鉄道株式会社

阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）が運営する甲子園歴史館では、スポーツニッポン新聞社協力の下、7月5日（日）に開催される阪神タイガース対広島東洋カープの試合前にトークショーを開催します。

今回のトークショーは、スポーツニッポン新聞社と甲子園歴史館による特別企画で、ゲストとして、阪神タイガースの2003年、2005年の優勝に貢献し、2019年～2022年に監督も務めた、同紙の評論家である矢野燿大（やのあきひろ）氏をお招きし、連覇に向けた今年の阪神タイガースの戦いぶりや今後の展望について大いに語っていただきます。チケットは、6月13日（土）からオンラインで販売を開始します。

トークショーの概要は次のとおりです。

【阪神タイガース元監督・矢野燿大氏によるトークショーの概要】

1 開催日時：7月5日（日） 16：00～17：00 （予定）

2 ゲスト：阪神タイガース元監督 矢野 燿大氏

3 開催場所：甲子園歴史館多目的ホール（甲子園プラス3F）

4 参加料金：

おとな4,000円、高校生3,500円、こども（4歳～中学生）3,000円

（いずれも税込）

※甲子園歴史館入館料（当日1回限り）が含まれます。

※歴史館倶楽部会員は割引があります。専用URLからご購入ください。

なお、「阪神タイガース公式ファンクラブ」会員向けの割引料金ではありません。

※別途、システム利用料・発券手数料がかかります。

5 人数：156名（予定）

6 内容：

（1）トークショー、質疑応答

（2）矢野燿大氏のサイン色紙プレゼント（参加者全員）

（3）阪神タイガース現役選手のサインボールプレゼント（抽選で3名の方）

※選手をお選びいただくことはできません。

※サイン色紙・サインボールの転売はご遠慮ください。

（4）甲子園歴史館入館（当日1回限り、自由見学）

※イベント前後のいずれかにご入館が可能です。トークショーのチケットを甲子園歴史館受付（甲子園プラス2F）にご提示ください。

※甲子園歴史館は一度出られると再入館はできません。

※当日の甲子園歴史館の営業時間は10：00～18：00（最終入館17：30）です。

7 購入方法：「ローソンチケット」からご購入ください。

《ローソンチケット》 https://l-tike.com/koshienrekishikan-0705/

《受付期間》6月13日（土）10：00～7月5日（日）15：59

※購入には、ローソンWEB会員（無料）の事前登録が必要です。

※購入は先着順です。

※オンラインでのみ購入可能です。

※1回に2名さままで購入可能です。

※支払方法は、クレジットカード、ローソン・ミニストップ店頭決済からお選びいただけます。

※ローソン・ミニストップ店頭決済の詳細は、下記URLをご参照ください。

https://l-tike.com/guide/paymentloppi.html

※購入後のキャンセル、払戻しはできません。

※定員に達し次第、受付を終了します。

《ご注意》状況により、イベントを中止する場合や内容を変更する場合があります。

【矢野燿大氏のプロフィール】

1990年ドラフト2位で中日ドラゴンズに入団。その後、阪神タイガースに移籍し正捕手として2003年、2005年のリーグ優勝に貢献。引退後は、阪神タイガースのコーチ、二軍監督を経て、2019年から2022年まで一軍監督を務めた。

阪神グループは、「“たいせつ”がギュッと。」のブランドスローガンの下、これからも一人ひとりのお客様の“たいせつ”と向き合い、グループ一丸となって阪神らしいブランド体験を提供し続けることで、その信頼と期待に応えてまいります。

阪神電気鉄道株式会社 https://www.hanshin.co.jp/

甲子園歴史館 https://koshien-rekishikan.hanshin.co.jp/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/06/28c972dcb8aa5e72aa361f88c29df10def91b535.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1