【経営者必見】「無駄削減チェックリスト」を無料提供開始！利益・時間・人件費・業務効率を左右する“会社の無駄”を一目で整理

株式会社ルミッション

株式会社ルミッション（本社：東京都港区）は、

年商1億～100億規模の中小企業・成長企業の経営者向けに、

会社に潜む無駄を整理・可視化できる

「無駄削減チェックリスト（無料）」

を提供する無償支援プログラムを開始しました。

本チェックリストでは、

業務効率・人件費・会議・営業活動・組織運営・管理業務・固定費・経営判断など、

企業経営に潜む“利益を圧迫する無駄”を整理し、

「社員は忙しいのに成果が増えない」

「売上はあるのに利益が残らない」

といった経営者の悩みを、“無駄の構造整理という視点で体系的に可視化”します。



「無駄削減チェックリスト」

提供開始日：2026年6月8日（月）

■無料配布の背景｜なぜ「無駄」が減らないのか

多くの企業では、以下のような状態に陥っています。

・会議が多いのに決まらない

・同じ確認作業が繰り返されている

・社長確認が多すぎる

・人が増えても生産性が上がらない

・忙しいのに利益が増えない

これらの問題の本質は、業務や組織の無駄が“整理されていないこと”にあります。

経営は単なる売上管理ではなく、

「業務 → 人 → 時間 → コスト → 利益 → 経営判断」

という構造で成り立っています。

この構造が整理されていない場合、

場当たり的な業務改善や人員増加が繰り返され、

結果として“忙しいだけの会社”になっていきます。

本チェックリストは、

“なんとなく忙しい状態”から

“利益につながる業務だけに集中できる状態”へ変えるための整理ツールです。

■「無駄削減チェックリスト」とは

本チェックリストは、企業に潜む無駄を多角的に整理するフレームワークです。

主な内容（一部）

・業務の重複チェック

・会議の無駄分析

・社長依存業務の整理

・固定費の見直し

・人件費効率の確認

・生産性の低い業務分析

・意思決定プロセスの確認

・改善優先順位の整理

チェックリストを進めることで、

・どこに無駄があるのか

・利益を圧迫している原因

・生産性が上がらない理由

・今優先すべき改善ポイント

が明確になります。

■チェックリストで分かること

・利益が残らない本当の原因

・時間を奪っている業務

・無駄な会議や確認作業

・社長依存している業務領域

・本当に優先すべき改善テーマ

“頑張る量”ではなく、“無駄の整理”が経営改善を進めます。

■受け取った経営者の声（一例）

・「どこに無駄があるのか初めて整理できた」

・「社員が忙しい理由が見えた」

・「利益を圧迫している原因が分かった」

・「社長依存業務が明確になった」

中には、

「業務改善の優先順位が初めて見えた」

と評価する経営者もいます。

■なぜ“無料”で配布するのか

株式会社ルミッションは、単なる売上拡大ではなく、

利益が残る経営構造の整理を重視しています。

・生産性の高い組織づくり

・利益が残る業務設計

・社長依存しない仕組みづくり

その第一歩として、

会社に潜む無駄を整理するチェックリストを無償で提供しています。

■無償配布プログラムの流れ

1．「社長の分身」無料登録（30秒）

2．経営個別相談（無料）

3．無駄削減チェックリストをダウンロード

▶ 無料シート受け取りはこちら

https://lp.lumission.world/

※先着対応のため、受付数に達し次第終了する場合があります。

■関連コンテンツ

・5方良し経営メディア

https://lumission.world/jp/media/



・社長が忙しすぎる会社は何が問題？『経営を軽くする設計』を徹底解説！

https://lumission.world/jp/media/kadai/0172/



・社長が忙しいのはなぜ？『権限委譲の方法』を徹底解説！

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・組織の権限設計はなぜ必要か？『組織権限設計』を徹底解説！

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・利益率改善はなぜうまくいかない？『利益が残る会社の構造』を徹底解説！

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・利益率が低いのはなぜ？『利益率経営』を徹底解説！

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・経営判断がブレるのはなぜ？『経営判断と基準の作り方』を徹底解説！

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・意思決定が遅いのはなぜ？『意思決定のスピードを上げる方法』を徹底解説！

https://lumission.world/jp/media/kyoka/0523/

(https://lumission.world/jp/media/kyoka/0523/)

・社長の分身サービス

https://lp.lumission.world/

■今後の展開

・業種別無駄削減チェックリストの開発

・業務改善テンプレートの拡充

・生産性向上支援の強化

・DX・組織改善との統合支援

■会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

事業内容：中小企業向け経営支援・コンサルティング

公式サイト：https://lumission.world/jp/