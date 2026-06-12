メディデータ・ソリューションズ株式会社

2026年6月12日 ダッソー・システムズのブランドであり、ライフサイエンス業界向け臨床試験ソリューションのリーディングプロバイダーであるメディデータとCogstate Ltd.（以下、Cogstate）は、日本における中枢神経系（CNS）領域の臨床試験のデジタル化を加速させ、患者により良い治療方法を提供することを目的とした電子臨床アウトカム評価（eCOA）分野での戦略的提携を発表しました。

2025年9月に総務省統計局より発表されたデータによると、日本の65歳以上の人口は3,619万人で総人口に占める割合は29.4％と過去最高となっています。この割合は世界で人口4000万以上の国民がいる38か国ではトップです。さらに、国立社会保障・人口問題研究所の推計では、この割合は今後も上昇を続け2040年には34.8％になると見込まれています。*1

これは認知症を含む神経変性疾患の潜在的な患者数がかつてない規模に達していることを示唆しています。年齢・性別ごとの認知症および軽度認知障害（MCI）の発症率が一定であると仮定した場合、認知症の高齢者数は2040年までに580万人に達すると予測され*2、認知症は日本における新薬開発の主要な注力疾患の一つとなっています。超高齢社会、特に日本においてアルツハイマー病をはじめとするCNS疾患の新薬開発はますます重要な優先事項となってきています。

こうした現状を受けてメディデータは、昨年発表したCogstate社との協業に基づいて日本を主要な戦略拠点と位置づけ、日本における中枢神経系疾患の臨床試験の成功確率を高め、加速するために両社の協業を強化することといたしました。

メディデータの堅牢な臨床開発プラットフォームとCogstateの科学的に検証されたエンドポイント・データクオリティ・プログラムおよびデジタル認知機能評価ソリューションを統合することで、国内のバイオ製薬企業の研究チームや医療機関に対し、CNS適応症向けの整合性の取れたデジタル臨床試験環境を提供することが可能となりました。グローバルで最も使われているEDCであるMedidata Rave EDC、およびCNS試験用に設計されたMedidata eCOA機能を活用することで、評価者は試験管理、患者の来院対応、施設用タブレットによる複雑なCNS評価をより高い精度で実施できるようになります。さらに、強化されたコントロールとナビゲーション、柔軟な注釈オプション（キーボード、手書き、外部メモの画像取り込み）、スマート転記機能を備えた埋め込みオーディオ録音などアップグレードされたデータキャプチャ機能によりスコアリング精度の向上と評価者の負担軽減を実現します。

本パートナーシップの重要な柱として神経心理学の権威である佐賀大学の坂本麻衣子博士がCogstate社のクリニカル＆サイエンティフィック・ネットワークに参画いたしました。これによりプロジェクトに専門的な知見がもたらされ、グローバルスタンダードなCNS評価を日本の臨床現場の特性や規制要件に合わせて最適化できるようになります。これによりデータ品質の向上、評価者および患者の負担軽減、そしてQOLの向上が期待されます。

今回の発表に先駆けて2026年6月5日（金）に日本国内における主要な製薬企業およびCROを招いてCNC領域の臨床試験に両社がどのように貢献していくのかを紹介するCNS Customer Symposiumを開催いたしました。

メディデータとCogstateは連携して日本におけるCNS臨床試験での科学的根拠に基づいたeCOAの実装を支援し、分散型臨床試験（DCT）の高度化を推進してまいります。両社はこれまでの提携を通じてその有効性を実証しており、グローバル試験にて培った知見を日本市場にも拡大することで臨床試験の迅速な立ち上げと成功をデジタル基盤によってさらに促進し、神経系疾患患者へ画期的な治療薬をより迅速に届けるために尽力してまいります。

*1 総務省「統計からみた我が国の高齢者」

https://www.stat.go.jp/data/topics/pdf/topics146.pdf

*2 認知症および軽度認知障害（ＭＣＩ）の高齢者数と有病率の将来推計より

https://www.mhlw.go.jp/content/001279920.pdf

Cogstateについて

Cogstateは、臨床試験データが正確かつ実用的なものとなるよう、中枢神経系（CNS）測定の科学とサービスに特化した革新的なグローバル神経科学エンドポイント企業です。Cogstateのハイテクかつきめ細やかなソリューション（目的に即したデータ品質管理プログラム、高度な分析、デジタル認知機能評価など）は臨床的知見と運用上の専門知識を融合させ、有意義なシグナルを特定し情報に基づいた試験の意思決定を促進します。

Cogstateは、25年以上にわたり、製薬企業とミッションを共有する強固なパートナーシップを築き、複雑な神経科学研究を推進して次世代の中枢神経系（CNS）治療薬の開発を加速させてきました。詳細については、以下をご覧ください： www.cogstate.com(http://www.cogstate.com/)

メディデータについて

メディデータは、臨床試験をサポートするデジタルソリューションを通じて、より良い治療とより多くの患者様の希望と人々の健康な暮らしの実現を目指し、ライフサイエンス分野におけるデジタルトランスフォーメーションを推進しています。38,000を超える臨床試験と1,200万人以上の患者様を対象とした画期的な技術革新の実績で25周年を迎えたメディデータは、業界の専門知識、分析に支えられた洞察、世界最大規模の患者レベルの臨床ヒストリカルデータを提供しています。これまでに、2,300社を超えるライフサイエンス企業や団体に採用され、100万人以上の認定ユーザーがメディデータのシームレスなエンドツーエンド・プラットフォームにより、患者体験の向上、臨床的ブレイクスルーの加速、治療法の早期市場投入を実現しています。メディデータは、米国ニューヨークに本社を置く、ダッソー・システムズ（ユーロネクスト・パリ：FR0014003TT8、DSY.PA）の傘下のグループ企業であり、世界各国に拠点を置き、各国またはグローバルでの臨床試験ニーズにお応えしており、調査会社であるエベレスト・グループとIDCから業界のリーダーとして認め評価されています。より詳細な情報はhttps://www.medidata.com/jp、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/medidata-solutions-kk/) / Facebook(https://www.facebook.com/MedidataSolutionsJapan)の日本語公式アカウントページなどをご覧ください。

ダッソー・システムズについて

ダッソー・システムズは、人類の進歩を促進する役割を担う企業です。1981年の設立以来、同社はバーチャル世界を開拓し、消費者、患者、市民などすべての人々の現実世界をより良い方向へと導いてきました。ダッソー・システムズの3DEXPERIENCEプラットフォームでは、AIを搭載した科学的根拠に基づくバーチャルツインにより、あらゆる規模・業界の39万のお客様が協力し、製品やサービスを創出、製造することで持続可能な革新を生み出し、社会に対して意義のある影響をもたらすことができます。より詳細な情報はホームページ、https://www.3ds.com/ja/ （日本語）、https://www.3ds.com/ （英語）をご参照ください。