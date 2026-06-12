おうちアトリエで始める大人のオンライン習い事。ラフ株式会社、フラワーインクアートを自宅で学べる体験型オンライン講座「フラワーインクアーティスト養成講座」を開講

ラフ株式会社

ラフ株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：永渕成記、以下ラフ）は、「おうちアトリエ」をコンセプトにした体験型オンライン講座として、2026年6月12日にフラワーインクアートを自宅で本格的に学べる「フラワーインクアーティスト養成講座」を開講いたします。

ラフは、「学びと趣味で、生きがいをデザインする。」をブランドパーパスに掲げ、アート、書道、料理、クラフト、スイーツなどの分野で、大人が夢中になれる体験型オンライン講座を展開しています。

当社が提唱する「学びレジャー」とは、旅行や外食のように、人生を豊かにするために学びや趣味へ時間とお金を使う新しいライフスタイル消費です。

今回開講する「フラワーインクアーティスト養成講座」では、オンライン動画、教材キット、講師によるサポートを組み合わせることで、受講生が自宅にいながら本格的な創作体験を楽しめる環境を提供します。

インクと風で、美しく鮮やかなお花を咲かせるフラワーインクアート

1. 人生を豊かにする学びを届けたい ― 開講の背景

人生100年時代を迎え、50代以降の人生において「自分のための時間をどう過ごすか」「夢中になれるものを持てるか」は、暮らしの満足度や生きがいに関わる重要なテーマになっています。

子育て、仕事、家庭、介護など、さまざまな役割を担ってきた大人世代の女性にとって、趣味や学びは単なる余暇ではありません。

それは、

自分の感性を取り戻す時間であり、

新しい自分と出会う体験であり、

人とのつながりを生むきっかけです。

一方で、従来のオンライン講座には、次のような課題もありました。

・動画を見るだけで終わってしまう

・道具を自分で揃えるのが大変

・一人で学ぶため、途中で挫折しやすい

・講師や仲間とのつながりを感じにくい

・初心者には本格的な作品づくりのハードルが高い

ラフでは、こうした課題に対し、オンライン講座・教材キット・講師サポート・コミュニティ体験を組み合わせた「おうちアトリエ型」の講座設計を行っています。

今回開講する「フラワーインクアーティスト養成講座」は、インクと風を使って鮮やかなお花を咲かせる新しいアート手法を学べる講座です。絵心やセンス、デッサン力は不要。偶然生まれる模様の美しさを活かしながら、自分の手で花を咲かせるように作品を生み出していきます。

作品づくりを楽しむだけでなく、大切な人へのプレゼントや暮らしを彩るアートとしても活用でき、自分自身の人生を豊かにするとともに、周りの人へ喜びや感動を届けられることも魅力です。

届いた瞬間から、自宅がアトリエになる。

創る、つながる、夢中になる。

それが、ラフの体験型オンライン講座です。

インクが混ざり合って生まれる、偶然性の高いアート手法

2. フラワーインクアーティスト養成講座とは

「フラワーインクアーティスト養成講座」は、フラワーインクアートを初心者から学び、自宅で本格的な作品づくりを楽しめる体験型オンライン講座です。

この講座では、単に技術を学ぶだけではなく、

自分らしい作品をつくる喜び、

講師や仲間とつながる楽しさ、

新しい趣味に夢中になる時間

を大切にしています。

この講座で学べること

・フラワーインクアートの基本技術

・エタノールで調整できる、初心者も安心の制作手順

・作品づくりに必要な道具の使い方

・自分らしい表現の見つけ方

・完成作品を楽しむ・飾る・贈る方法

・必要に応じて、販売や講師活動への発展可能性

こんな方におすすめ

・50代から新しい趣味を始めたい方

・自宅で本格的な習い事を楽しみたい方

・動画を見るだけでなく、実際に手を動かして学びたい方

・自分の作品を形にする喜びを味わいたい方

・子育てや仕事が一段落し、自分のための時間を持ちたい方

・同じ趣味を持つ仲間とつながりたい方

・人生後半に夢中になれるものを見つけたい方

制作する人も癒されながら、周りの人にも感動を届けられる

3. ラフの体験型オンライン講座の特徴

特徴1：自宅に教材キットが届く

ラフの講座では、初心者が迷わず始められるよう、必要な教材や道具をキットとしてお届けします。

「何を買えばいいかわからない」

「道具選びで失敗したくない」

「届いたらすぐに始めたい」

そうした不安を減らし、受講生が学びの最初の一歩を踏み出しやすい設計にしています。

講師厳選のアイテムが入ったキット

特徴2：動画で何度でも学べる

オンライン講座のため、自宅にいながら自分のペースで学習できます。

わからない部分は何度でも見返すことができ、忙しい方でも生活リズムに合わせて取り組めます。



特徴3：講師のサポートがある

ラフの講座は、動画を見て終わるだけの一方通行型ではありません。

講師からのサポートや添削、質問対応を通じて、初心者でも安心して作品づくりに取り組める環境を整えています。



特徴4：仲間とつながれる

同じ講座を受講する仲間とつながることで、学びはより楽しく、続けやすいものになります。

作品を見せ合ったり、刺激を受けたり、励まし合ったりすることで、趣味が単なる個人の時間ではなく、人生を豊かにするコミュニティ体験へと広がります。

特徴5：大人が夢中になれる講座設計

ラフが大切にしているのは、単なるスキル習得ではありません。

「やってみたい」

「作品を完成させたい」

「誰かに見せたい」

「もっと上達したい」

そうした前向きな気持ちが自然と生まれる講座づくりを行っています。

4. ラフが提唱する「学びレジャー」とは

ラフでは、学びや趣味を「勉強」ではなく、人生を豊かにする「レジャー」として捉えています。

旅行に行く。

外食を楽しむ。

映画を見る。

美術館へ行く。

それらと同じように、

学ぶこと、創ること、夢中になることもまた、大人の人生を豊かにするレジャーである

と私たちは考えています。

特に50代以降の人生では、これまで家族や仕事のために使ってきた時間を、もう一度自分自身のために使うことが大切になります。

ラフが提供したいのは、単なるオンライン講座ではありません。

それは、

自分の好きに出会い、

自分の感性を取り戻し、

人とのつながりを感じながら、

人生後半をより豊かに楽しむ体験です。

5.ラフ株式会社 代表取締役 永渕成記 のコメント

今回開講するフラワーインクアーティスト養成講座は、インクと風を使って鮮やかなお花を咲かせる新しいアート手法を学べる講座です。絵心やセンス、デッサン力は必要ありません。風が生み出す偶然の美しさを活かしながら、自分だけの花を咲かせるように作品づくりを楽しむことができます。

こうした創作体験は、作品を完成させる喜びだけでなく、自分自身の新たな可能性や表現の楽しさに気づくきっかけにもなります。

私たちは、このような「夢中になれる時間」こそが、人生を豊かにする大切な要素だと考えています。そのためラフでは、単に技術を学ぶだけではなく、自宅にいながら創る楽しさを味わい、仲間とつながりながら学べる体験型オンライン講座を提供しています。

今後もラフは、「学びと趣味で、生きがいをデザインする。」という理念のもと、大人が夢中になれる学びの機会を届けてまいります。

6. フラワーインクアート講座 講師 高平 洋子氏 のコメント

フラワーインクアーティストになる前はアートとは無縁の生活を送っていました。

しかしコロナ禍で孤独を感じていた時、

「私の生きがいって、なんだろう」

という問いと向き合い、アルコールインクアートと出会いました。

模様が風で広がっていく美しさに心を奪われ、夢中で作品を作るうちに、作品を通じて人とのつながりが増え、私の毎日は彩りを増していきました。

「特別な才能がなくても、自分の手で美しいものを生み出し、世界が広がっていく素晴らしさを伝えたい」

才能がないから、不器用だからと諦めていた方、何か人生で夢中になれるものを見つけたいと思っている方に、この体験を届けたい。

そんな想いで「フラワーインクアート」の指導を始めました。

私と一緒に、自分の手で美しいものを生み出し、自分も周りも幸せにする新しい人生を始めましょう。

7. 受講生の声

実代さん

ずっと保育士をしていて、アートとは全く無縁の生活でした。

でも、フラワーインクアートと出会い、作品をSNSで発信するうちに、問い合わせが来て、描いた花の絵が売れたんです。

今では展示会への出展、ワークショップの開催、講座の主催と、自分では考えられなかった世界が広がっています。もともと人見知りでしたが、アート仲間とも出会えて人生が変わりました。

「ただ習い事を始めたつもりが、自分の新しい可能性に出会えた」と感じています。



Yukariさん

仕事を辞め、「これからどうしようかな」と思っていた頃、たまたま出会ったのがフラワーインクアートでした。

制作中は、今この瞬間だけに集中できて、色が混ざり合うたびに「自分にもこんな綺麗なものが作れるんだ」と感動。

フラワーインクアートを始めてから、自分のことを少しずつ認められるようになって、今は、個展を開くこと、アトリエを持つことを夢見ています！

フラワーインクアートが、私の人生を前向きに変えてくれました。

8. 講座概要

講座名 フラワーインクアーティスト養成講座

対象 アートに興味のある方、初心者、50代以降の大人世代など

形式 オンライン講座

内容 動画講義、教材キット、講師サポート、コミュニティ参加など

受講期間 6ヶ月

申込方法 公式サイトまたはLINEより案内

公式サイト https://laughinc.co.jp/works/

開講日 2026年6月12日

9. ラフ株式会社について

ラフ株式会社は、アート、書道、料理、クラフト、スイーツなど、大人向けの体験型オンライン講座を企画・運営する会社です。

「学びと趣味で、生きがいをデザインする。」をブランドパーパスに掲げ、オンライン講座に教材キットと講師サポートを組み合わせた「おうちアトリエ型」の学び体験を提供しています。

当社が提唱する「学びレジャー」は、学ぶことを義務や勉強としてではなく、人生を豊かにするレジャーとして楽しむ新しい考え方です。

ラフは、50代を中心とした大人世代に向けて、好きなことに夢中になれる時間、人とつながる体験、自分らしい表現を楽しむ機会を届けています。

10. 今後の展望

ラフは、今後も「学びレジャー」という新しい文化の創造に向けて、さまざまなジャンルの体験型オンライン講座を展開していきます。

また、講師やクリエイターが持つ本物の技術や感性を、必要としている受講生に正しく届けることで、誠実な才能が報われる社会の実現にも貢献してまいります。

さらにラフは、趣味や生きがいが人生後半のQOL（生活の質）や健康に与える可能性にも注目しています。東北大学との共同研究では、趣味や生きがいと健康関連アウトカムとの関連性を明らかにすることを目的に、全国約3万人規模の調査データを活用した分析を進めています。

今後は、こうした研究活動を通じて、趣味や学びが人生にもたらす価値への理解を深めながら、より多くの方が生きがいや夢中になれる時間を見つけられる社会づくりに貢献してまいります。

私たちは、学びや趣味を通じて、人生後半をもっと自由に、もっと楽しく、もっと自分らしく過ごせる社会を目指しています。

大人が夢中になれる社会をつくる。

それが、ラフの挑戦です。

11. 会社概要

会社名 ラフ株式会社

代表者 代表取締役 永渕成記

所在地 東京都港区白金台5-3-6 白金台セントラルビル3階

事業内容 大人向け体験型オンライン講座の企画・運営、コンテンツの企画および販売等

ブランドタグライン 学びレジャーのラフ

ブランドパーパス 学びと趣味で、生きがいをデザインする。

公式サイト https://laughinc.co.jp/