【東京・馬喰町／会社帰りの貸切宴会】会社帰りに“3名から完全貸切”。飲み放題×シミュレーションゴルフ×カラオケを2時間7,700円で楽しめる新宴会プラン「19時スタート貸切 限定プラン」を提供開始

株式会社ミレニ・エイツ

株式会社ミレニ・エイツ（東京都中央区／代表取締役：新家 靖樹）が運営するゴルフバー「GOLF&BAR Buddies」（東京都中央区日本橋横山町）は、3名から店舗を完全貸切できる新宴会プラン「～19時スタート貸切～ 限定プラン」の受付を2026年6月10日より開始しました。

19時スタート限定・2時間制・お1人様7,700円（税込）で、飲み放題に加えてシミュレーションゴルフ・カラオケが使い放題。

クラブやシューズの貸出も付くため、仕事帰りに手ぶらで集まれます。

会社の懇親会や接待、少人数の打ち上げ、ゴルフ仲間の集まりまで、ひとつの空間で完結する体験型の貸切宴会です。

＜ポイント＞

● 【3名から完全貸切】少人数でも周囲に気を遣わず、貸切ならではの特別感を演出できる。

● 【1か所で完結】飲み放題・シミュレーションゴルフ・カラオケがセット。会話・遊び・宴会をまとめて楽しめる。

● 【手ぶら／駅近】クラブ・シューズ・グローブの貸出付き。3駅から徒歩2分圏内で、会社帰りに集まりやすい。

■ 新プラン開始の背景｜“ただ飲むだけ”ではない集まりへ

近年、会社の懇親会や少人数の集まりでは、飲食するだけでなく、参加者同士が自然に会話でき、記憶に残る体験が求められています。

一方で、通常の居酒屋や会食では「周囲に気を遣う」「盛り上がりに差が出る」といった声も少なくありません。

GOLF&BAR Buddiesは、完全貸切のプライベート空間で飲み放題・シミュレーションゴルフ・カラオケを一体で楽しめる点が特徴です。

今回、会社帰りに集まりやすい19時スタート限定の新プランを用意することで、3名から気軽に利用できる“体験型の貸切宴会”という新たな選択肢を広げます。

■「～19時スタート貸切～ 限定プラン」概要

■ このプランが選ばれる理由

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/161731/table/2_1_8f9f20bff955870c4c42f41a56855bca.jpg?v=202606120251 ]

● 3名から完全貸切。少人数の懇親会や打ち上げでも、貸切ならではの特別感を演出。

● 飲み放題・シミュレーションゴルフ・カラオケがセット。会話・遊び・宴会を1か所で完結。

● クラブ・シューズ・グローブの貸出付きで、仕事帰りでも手ぶらで利用OK。

● ゴルフ未経験者もゲーム感覚で参加でき、経験者だけに偏らない余興として活用OK。

● JR総武本線「馬喰町駅」、都営浅草線「東日本橋駅」、都営新宿線「馬喰横山駅」から徒歩2分圏内で集合が容易。

■ GOLF&BAR Buddies 貸切プランの4つの特徴

1. 飲んで、打って、歌える完全貸切空間

店内を仲間内だけで利用できるため、周囲を気にせず会話やゲームを楽しめます。

会社の懇親会、接待、二次会、友人同士の集まりなど、通常の飲み会とは違う“体験型の会場”として利用できます。

2. 世界中の170コースを楽しめるラウンドモード

ラウンドモードでは、日本国内を含む世界各国のコースを選択可能。

ゴルフ仲間との集まりはもちろん、未経験者を交えた余興としても盛り上がります。

3. 左右打席対応の本格シミュレーター

国産ゴルフシミュレーター「JoyGolf Smart+」を導入。

左右打席に対応しているため、利き手を問わず楽しめます。

4. カラオケ・ドリンク・フード持ち込みで宴会利用にも対応

カラオケ機器、マイク、プロジェクター、モニター、Free Wi-Fiを完備。

飲み会や発表、余興のある会にも使いやすく、フードの持ち込みにも対応しています。

■ おすすめの利用シーン

● 会社の懇親会・打ち上げ：部署単位・チーム単位の少人数宴会に。

● 接待・会食：印象に残る体験型の会食として。

● 友人同士・ゴルフ仲間の集まり：飲みながらラウンドモードやカラオケを楽しむ会に。

● 二次会・送別会・歓迎会：移動しやすい駅近の貸切会場として。

■ 代表コメント

「GOLF＆BAR Buddiesの貸切プランは、単なる飲み会ではなく、ゴルフやカラオケを通じて自然に会話が生まれる時間をお届けしたい、という想いから生まれました。今回の『～19時スタート貸切～ 限定プラン』は、会社帰りにも集まりやすく、3名様からご利用いただけるため、少人数の懇親会や接待にもおすすめです。ゴルフ経験者だけでなく、初めてクラブを握る方にも楽しんでいただける空間を目指しています。」

株式会社ミレニ・エイツ 代表取締役 新家 靖樹

■ 店舗情報

■ 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/161731/table/2_2_92441b58712a2ab06f317086b198e3f4.jpg?v=202606120251 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/161731/table/2_3_8a4c461628851e6728e0d0075bcb9a43.jpg?v=202606120251 ]