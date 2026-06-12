2026-2027シーズン 通訳就任、チームスタッフ契約更新ならびにチームドクター体制のお知らせ

株式会社栃木日光アイスバックス

■藤本 崇光（ふじもと たかあき）

役職： 通訳

生年月日：1989年9月13日

指導歴：

2009年～2012年 Bantam、Midgetカテゴリー（カナダ）

2013年～2016年 C-juniorit、B-junioritカテゴリー（フィンランド）

2016年～2018年 苫小牧にて小・中学生を指導

2018年～2026年 北海道栄高校アイスホッケー部

2021年～2026年 The Hockey Future

通訳・現場サポート歴：

2013年 北海道女子カーリングアカデミー開設時、カナダ人ヘッドコーチ J.D. Lind氏の通訳・現場サポートを短期担当

2014年 BOB. Hockey Campにて、カナダAJHLコーチ2名が参加したキャンプに通訳として参加

2016年 日本代表 サマーキャンプにて、U16・U18カテゴリーの英日通訳を担当

2016年春～2017年春 サハリンにてBOB. サハリンCampに3回帯同し、指導・通訳・引率を担当

2023年秋～2025年春 日本国内で開催されたNotre Dame関連キャンプに複数回参加し、通訳を担当

2025年夏 苫小牧にてJordan Spence選手来日時のオンアイス通訳を担当

〈コメント〉

このたび、H.C.栃木日光アイスバックスに通訳として加入させていただくことになりました。

歴史あるクラブの一員として活動できることを大変光栄に思います。選手・スタッフ間のコミュニケーションを支え、

チームがより良い形で力を発揮できるよう努めてまいります。また、これまでアイスホッケーに関わる中で培ってきた

経験を、チームや地域に少しでも還元できるよう取り組んでまいります。

アイスバックスの勝利に貢献できるよう全力を尽くしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

■松田 堅太郎（まつだ けんたろう）

役職： トレーナー

生年月日：1984年6月22日

職歴：

2007年～2011年医療法人社団鹿沼整形外科

2012年～株式会社KSG トレーナーズ企画

2019年～H.C.栃木日光アイスバックス チームトレーナー

資格：

日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー

NSCA認定ストレングス＆コンディショニング・スペシャリスト

JATI認定 トレーニング指導者

〈コメント〉

今シーズンもチームトレーナーを務めさせていただくことになりました。

選手が怪我なく、シーズンを通してパフォーマンス発揮できるように精一杯頑張ります。

今シーズンもよろしくお願いいたします。

■キース・オドンネル

役職： イクイップメントマネージャー

生年月日：1965年11月1日

〈コメント〉

アイスバックス27年目になります。チームを全力でサポートしていきます！

パートナー企業さま、ファンの皆さま、チームに関わる全ての皆さまのご支援、ご声援が

力になります。

今シーズンもよろしくお願いします。

■櫻井 瑠海（さくらい るか）

役職： チームマネージャー

生年月日：1998年1月30日

〈コメント〉

2026-27シーズンもマネージャーとしてチームに携わらせていただけることを、

大変嬉しく思います。

チームの勝利に少しでも貢献できるよう、自分にできることを一つひとつ全力で

取り組んでまいります。

ファンの皆さま、パートナー企業の皆さまと共に喜びを分かち合えるシーズンと

なるよう、精一杯頑張ります。

今シーズンもよろしくお願いいたします。

長年にわたりチームドクターとして選手・チームを支えていただいた服部先生が、このたびご退任されること

となりました。これまでチームを支えていただきました服部先生に、心より感謝申し上げます。

後任として、獨協医科大学日光医療センターより2名の先生方にチームドクターとしてご協力いただくことと

なりました。

また、引き続き岡村保成先生にもチームドクターとしてご協力いただきます。

詳細は下記をご覧ください。

■森平 泰（もりだいら ひろし）

所属：獨協医科大学日光医療センター

整形外科脊椎センター教授

その他：医学博士、整形外科専門医、脊椎脊髄外科指導医、日整会脊椎脊髄病医、

AO Spine Japan 評議員、東日本整形災害外科学会評議員

■知場 一記（ちば たかふみ）

所属：獨協医科大学日光医療センター

その他：医学博士、整形外科専門医、日整会リウマチ医、義肢装具等適合判定医

■岡村 保成（おかむら やすなり）

所属：医療法人祥暎會 岡村整形外科 院長

その他：日本整形外科学会専門医