50代女性に広がる“大人の趣味活”需要に対応。無添加エッセンシャルオイルで食卓を香り立つビストロに変える体験型オンライン講座「アロマシャルキュティエ養成講座」を開講

ラフ株式会社

ラフ株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：永渕成記、以下ラフ）は、50代を中心とした大人世代に向けて、2026年6月12日に添加物ゼロで手作りのベーコンやハムなどを自宅で本格的に学べる体験型オンライン講座「アロマシャルキュティエ養成講座」を開講いたします。

ラフは、「学びと趣味で、生きがいをデザインする。」をブランドパーパスに掲げ、アート、書道、料理、クラフト、スイーツなどの分野で、大人が夢中になれる体験型オンライン講座を展開しています。

当社が提唱する「学びレジャー」とは、旅行や外食のように、人生を豊かにするために学びや趣味へ時間とお金を使う新しいライフスタイル消費です。

今回開講する「アロマシャルキュティエ養成講座」では、無添加でありながら本格的な味わいを目指すシャルキュトリーづくりと、エッセンシャルオイルによる芳醇で上品な香りの演出を学びながら、家庭の食卓をワンランク上のビストロのような空間へと変える技術を習得できます。オンライン動画、教材キット、講師によるサポートを組み合わせることで、受講生が自宅にいながら本格的な創作体験を楽しめる環境を提供します。

食卓を香り豊かなビストロに。「美味しい」だけではなく「上品」にする、芳醇な香りのアロマシャルキュトリー

1. 開講の背景と本講座が目指すもの

人生100年時代を迎え、50代以降の人生において「自分のための時間をどう過ごすか」「夢中になれるものを持てるか」は、暮らしの満足度や生きがいに関わる重要なテーマになっています。

子育て、仕事、家庭、介護など、さまざまな役割を担ってきた大人世代の女性にとって、趣味や学びは単なる余暇ではありません。

それは、

自分の感性を取り戻す時間であり、

新しい自分と出会う体験であり、

人とのつながりを生むきっかけです。

近年では、食への関心の高まりを背景に、「家族に安心して食べてもらえるものを作りたい」「無添加の食品づくりを学びたい」と考える人も増えています。

一方で、本格的なシャルキュトリーづくりには、「専門的な設備が必要そう」「技術的なハードルが高そう」「プロでなければ難しいのではないか」といったイメージがあり、自宅で始めることに不安を感じる方も少なくありません。

こうした声を受け、本講座では、美味しく健康的な本格シャルキュトリーづくりと、エッセンシャルオイルによる芳醇で上品な香りの演出を学びながら、家庭の食卓をワンランク上のビストロのような空間へと変える技術を習得することができます。

また、格式高いホテルやレストランで腕を振るってきたプロの料理人たちも認める本格的な技術を、料理経験が浅い方でも再現しやすいシンプルなメソッドとして体系化。マンションのキッチンでも実践できる「おうちでできるアロマシャルキュトリーメソッド」として提供します。

本講座が目指すのは、単に料理を学ぶことではありません。家族から「美味しい」と喜ばれる時間を増やし、家族の記憶に残る「うちの味」を育みながら、お家のご飯が世界一と思える食卓づくりにつなげることです。

自宅にいながら学べるため、ライフスタイルに合わせて無理なく続けられることも特徴です。

一方で、従来のオンライン講座には、次のような課題もありました。

・道具を自分で揃えるのが大変

・一人で学ぶため、途中で挫折しやすい

・講師や仲間とのつながりを感じにくい

・初心者には本格的な作品づくりのハードルが高い

ラフでは、こうした課題に対し、オンライン講座・教材キット・講師サポート・コミュニティ体験を組み合わせた「おうちアトリエ型」の講座設計を行っています。

届いた瞬間から、自宅がアトリエになる。

創る、つながる、夢中になる。

それが、ラフの体験型オンライン講座です。

ベーコン・ソーセージ・ハムを無添加で手づくり2. 講座紹介

アロマシャルキュティエ養成講座とは

「アロマシャルキュティエ養成講座」は、添加物ゼロの手作りベーコンやハムなどを初心者から学び、自宅で本格的な作品づくりを楽しめる体験型オンライン講座です。

この講座で学べること

・シャルキュトリー作りの基本技術

・初心者でも失敗しにくい制作手順

・エッセンシャルオイルによる芳醇な香りの取り入れ方

・自宅のキッチンで本格的な味わいを再現するコツ

・必要に応じて、講師活動への発展可能性

こんな方におすすめ

・家族に安心できる無添加のベーコンやハムを食べてもらいたい方

・料理のレパートリーを広げ、ワンランク上の味わいにしたい方

・家族の記憶に残る「うちの味」をつくりたい方

・50代から新しい趣味を始めたい方

・自宅で本格的な習い事を楽しみたい方

おうちのキッチンでスモークチキンやパテまで！安心・美味しい・喜ばれる、家族の記憶に残る「うちの味」を生み出す

3. ラフの体験型オンライン講座の特徴

特徴1：自宅に教材キットが届く

ラフの講座では、初心者が迷わず始められるよう、必要な教材や道具をキットとしてお届けします。

「何を買えばいいかわからない」

「道具選びで失敗したくない」

そうした不安を減らし、受講生が学びの最初の一歩を踏み出しやすい設計にしています。

講師厳選のアイテムが入ったキット

特徴2：動画で何度でも学べる

オンライン講座のため、自宅にいながら自分のペースで学習できます。

わからない部分は何度でも見返すことができ、忙しい方でも生活リズムに合わせて取り組めます。



特徴3：講師のサポートがある

ラフの講座は、動画を見て終わるだけの一方通行型ではありません。

講師からのサポートや添削、質問対応を通じて、初心者でも安心して作品づくりに取り組める環境を整えています。



特徴4：仲間とつながれる

同じ講座を受講する仲間とつながることで、学びはより楽しく、続けやすいものになります。

作品を見せ合ったり、刺激を受けたり、励まし合ったりすることで、趣味が単なる個人の時間ではなく、人生を豊かにするコミュニティ体験へと広がります。



特徴5：大人が夢中になれる講座設計

ラフが大切にしているのは、単なるスキル習得ではありません。

「やってみたい」

「誰かに見せたい」

「もっと上達したい」

そうした前向きな気持ちが自然と生まれる講座づくりを行っています。

4. ラフが提唱する「学びレジャー」とは

ラフでは、学びや趣味を「勉強」ではなく、人生を豊かにする「レジャー」として捉えています。

旅行に行く。

外食を楽しむ。

映画を見る。

美術館へ行く。

それらと同じように、

学ぶこと、創ること、夢中になることもまた、大人の人生を豊かにするレジャーである

と私たちは考えています。

特に50代以降の人生では、これまで家族や仕事のために使ってきた時間を、もう一度自分自身のために使うことが大切になります。

ラフが提供したいのは、単なるオンライン講座ではありません。

それは、

自分の好きに出会い、

自分の感性を取り戻し、

人とのつながりを感じながら、

人生後半をより豊かに楽しむ体験です。

5. ラフ株式会社 代表取締役 永渕成記 のコメント

私たちは、オンライン講座を単なる「学習サービス」としては捉えていません。

ラフが届けたいのは、大人がもう一度、夢中になれる時間です。

50代以降の人生には、まだまだ新しい出会いや発見があります。子育てや仕事に一生懸命だった時間を経て、今度は自分自身が心から楽しめることを見つける番です。そのきっかけとして、趣味や学びには大きな可能性があると考えています。

今回のアロマシャルキュティエ養成講座も、単に料理の技術を学ぶ講座ではありません。

無添加の本格シャルキュトリーづくりや、エッセンシャルオイルによる芳醇な香りの演出を通じて、毎日の食卓をより豊かにしていきます。

誰かのためだけでなく、自分が夢中になれることが、大切な人の笑顔や新たな人とのつながりへと自然につながっていく。

そんな体験を通じて、日々の暮らしの中に、創る喜びや夢中になれる時間を届けていきたいと思っています。

今後もラフは、「学びレジャー」という新しい文化を広げ、大人が夢中になれる社会の実現を目指してまいります。

6. アロマシャルキュティエ養成講座 講師 岡橋 さおり氏 のコメント

私は長年、「おうちのごはんが世界一」だと思いながら料理を続けてきました。家庭の食卓には、お店では味わえない温かさや、「これがうちの味だね」と笑顔になれる特別な価値があると感じています。

一方で、ベーコンやハム、ソーセージなど、家族が好きな食品について、「添加物が気になるけれど仕方ない」と感じている方も少なくありません。実は私自身も、かつて同じような悩みを抱えていました。

この講座は、そんな私が「もっと早く知りたかった」と思うことを形にしたものです。「仕方ない」と諦めるのではなく、美味しくて安心して食べられるシャルキュトリーを自分の手で作れる人を増やしたい。そして、その魅力を周りの人にも伝えられる人を育てていきたいと考えています。

美味しくて、安心して食べられるものを、自信を持って大切な人に届けられる。その喜びを、一人でも多くの方に知っていただけたら嬉しいです。同じ想いを持つ皆さまと、一緒に学んでいけることを楽しみにしています。

7.プロの料理人からの推薦コメント

岡本庄平氏（料理人歴22年）

目黒雅叙園で長年腕を振るってきた立場から見ても、さおり先生のメソッドは本当によく考えられていると感じました。燻製チップの上に米粉をかける技法など、プロの目線でも「これは賢い」と感じる部分があります。家庭で簡単に再現できることを徹底して設計されていて自信を持って推薦できます。

8. 受講生の声

受講生 岩田さん

子どもたちが「これ、ママが作ったベーコンじゃないよね」と言うくらい、市販品とは全然違う仕上がりになりました。ミネストローネに入れても「美味しい！すごいね」と言ってくれて。家族から素直に褒めてもらえることが、こんなに嬉しいとは思わなかったです。毎日の料理に「自分だけの一品」ができた感覚で、台所に立つのが前より好きになりました。

受講生 番内さん

自分の活動に新しい強みが欲しかったんですが、ベーコンを手作りできる人が周りにほとんどいなかったので、これだと思いました。今では自宅サロンでレッスンを開いていて、来てくださった方が「こんなに美味しいものが家で作れるなんて！」と毎回喜んでくださいます。先生のメソッドは再現性がとても高いので、私が教えていても自信を持って伝えられます。

受講生 高山さん

自分のキッチンスタジオでベーコンのワークショップを開催したところ、参加者の方に「ここでしか習えないものを習えた」と言っていただけました。手作りシャルキュトリーはまだ教えられる人が少ないので、自然と「また開いてほしい」という声が続いています。自分の活動の核になる一本ができたと感じています。

9. 講座概要

講座名 アロマシャルキュティエ養成講座

対象 無添加のシャルキュトリー手作りに興味のある方、初心者、50代以降の大人世代など

形式 オンライン講座

内容 動画講義、教材キット、講師サポート、コミュニティ参加など

受講期間 6ヶ月

申込方法 公式サイトまたはLINEより案内

公式サイト https://laughinc.co.jp/works/

開講日 2026年6月12日

10. ラフ株式会社について

ラフ株式会社は、アート、書道、料理、クラフト、スイーツなど、大人向けの体験型オンライン講座を企画・運営する会社です。

「学びと趣味で、生きがいをデザインする。」をブランドパーパスに掲げ、オンライン講座に教材キットと講師サポートを組み合わせた「おうちアトリエ型」の学び体験を提供しています。

ラフは、50代を中心とした大人世代に向けて、好きなことに夢中になれる時間、人とつながる体験、自分らしい表現を楽しむ機会を届けています。

また、趣味や生きがいが人生後半のQOL（生活の質）や健康に与える可能性にも注目しています。東北大学との共同研究では、趣味や生きがいとQOLなどの健康関連アウトカムとの関連性を明らかにすることを目的に、全国約3万人規模の調査データを活用した分析を進めています。

今後も、趣味や学びの価値を実践と研究の両面から探求し、生きがいづくりや健康的な暮らしを支える取り組みを推進してまいります。

11. 会社概要

会社名 ラフ株式会社

代表者 代表取締役 永渕成記

所在地 東京都港区白金台5-3-6 白金台セントラルビル3階

事業内容 大人向け体験型オンライン講座の企画・運営、コンテンツの企画および販売等

ブランドタグライン 学びレジャーのラフ

ブランドパーパス 学びと趣味で、生きがいをデザインする。

公式サイト https://laughinc.co.jp/