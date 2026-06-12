おかげさまで2周年！「祇園 静水香」が感謝を込めて贈る、夏の美食を極めた周年記念コース

株式会社 EDGE（希少な日本酒をラインナップ）

伝統と革新が息づく京都白川橋の隠れ家「祇園 静水香（しずか）」は、皆様の温かいご愛顧のおかげで、めでたく2周年の節目を迎えることとなりました。

日頃の感謝の気持ちを込めまして、夏の贅を尽くした天然鰻や鮎を主役に据えた2周年特別懐石【祝膳】、およびランチタイムを優雅に彩る【祝菜】を期間限定でご提供いたします。

祝膳 お料理イメージ

【祝膳】日本酒9種ペアリング ＋ 鰻や鮎の京の夏を楽しむ京懐石10品

日頃の感謝を込めた特別献立「祝膳」。国産の天然鰻を主役に、夏の京都の旬を美しく織り込んだ全10品のフルコースです。お料理のポテンシャルを最大限に引き出すため、全国から厳選した最高峰の日本酒9種のペアリングをご用意いたしました。

先付け 冷やし鉢 みる貝、赤貝、じゅんさい、フルーツトマト、オクラ

【10品の季節のお料理一例】 先付け / 創作和食 / お造り / 椀物 / 静水香の寿司 / 鮎の唐揚げ / 鰻 焼き物 / 肉料理 / ご飯もの / デザート

9種の日本酒ペアリング： 「而今」「十四代」「新政」といった、入手困難な銘柄を含めた9種の日本酒を、お食事に合わせて丁寧にセレクトいたしました。

価格：28,000円（税込）

品数：全10品の限定コース

祝菜 お料理イメージ

【祝菜】 日本酒スパークリング ＋ 特別日本酒＋旬を味わう限定ランチコース

静水香の看板料理を含め、京都ならではの洗練された味覚をお得にたのしめる、お昼の特別コースです。京野菜、京寿司、和牛、いくら、和菓子など、伝統的な京懐石の技法に現代のエッセンスを添えた全7品をお届けします。

価格：7,500円（税込）

品数：全7品の限定コース

特典（乾杯酒含む計2杯付き）：

華やかな幕開けを演出する「乾杯日本酒スパークリング」

お食事をいっそう引き立てる「特別日本酒」の計２杯をご用意いたします。

(※お酒の苦手な方は、ノンアルコールへのご変更も承ります)

【Web予約】

https://www.tablecheck.com/shops/gion-shizuka/reserve?menu_lists=67d2b153dce3613c7b202aba

料理長 澤田和巳

料理長 澤田和巳よりコメント

「皆様から賜りました温かいご愛顧のおかげで、無事に2周年という大切な節目を迎えることができました。静水香では、ただ美味しいお料理を提供するだけでなく、空間や流れる時間そのものが美しい記憶として心に深く刻まれる食体験を目指しております。 緑深まる京都の夏、大切な方との記念日やご会食にぜひご利用くださいませ。」

1日限りの特別イベント祇園 静水香 × HEAVEN SAKE 特別コラボランチも緊急開催！

シャンパーニュのセラーマスター、レジス・カミュと日本の酒蔵が感性を重ねて生み出す、100%日本製のプレミアム日本酒

世界的な注目を集めるプレミアム日本酒ブランド「HEAVEN SAKE」と、祇園静水香の感性が共鳴する特別な1日。当日は、夏の旬を贅沢に取り入れた全7品の特別コースに合わせ、HEAVEN SAKE全4種を含む厳選7種の日本酒ペアリングをご用意いたします。

さらに当日は、HEAVEN SAKE オフィシャルアンバサダーの前田阿希子氏をお迎えいたします。カウンター内から各銘柄の魅力や、造り手の熱い想いをダイレクトにナビゲート。料理と日本酒、それぞれの背景にある美しいストーリーに触れながら味わう、この日だけの至高のガストロノミー体験をお楽しみください。

開催日時：2026年6月27日（土） 12:00 一斉スタート

定員：10名様限定

料金：お一人様 12,000円（税込・サービス料込）

内容：

旬の食材を使用した特別ランチコース 全7品

HEAVEN SAKE 全4種を含む日本酒ペアリング 全7種

ご予約方法：席数に限りがございますので、お早めのご予約をおすすめいたします。

【Web予約】

https://www.tablecheck.com/shops/gion-shizuka/reserve?menu_lists=6a216d886fa9d00184f9b357(https://www.tablecheck.com/shops/gion-shizuka/reserve?menu_lists=6a216d886fa9d00184f9b357https://www.tablecheck.com/shops/gion-shizuka/reserve?menu_lists=6a216d886fa9d00184f9b357)

歴史的街並みの残る「白川・巽橋」に立地

【祇園 静水香 （ギオン シズカ） 店舗概要】

住所

〒605-0084 京都府京都市東山区清本町371-2

営業時間

ランチ 12:00～15:00（L.O12:30）

ディナー18：00～一斉スタート（要予約）

定休日 年末年始

HP https://gion-shizuka.jp/

予約URL

https://www.tablecheck.com/shops/gion-shizuka/reserve?menu_items=

電話番号

075-746-2442

交通手段

阪本線 祇園四条駅より徒歩5分

京都市営地下鉄東西線 三条京阪駅より徒歩5分