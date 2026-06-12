西和賀町で「Pacific Trends」コンサート 6月27日に開催

西和賀町

西和賀町文化創造館 銀河ホールは、令和8年度自主事業として「米国空軍太平洋音楽隊 Pacific Trends（パシフィック・トレンズ）コンサート」を、2026年6月27日に開催します。

Pacific Trendsは、東京都の横田基地を拠点に活動する米国空軍太平洋音楽隊のアンサンブルグループです。メンバーは厳しいオーディションを経て選ばれたプロの音楽家で構成され、音楽を通じた国際交流活動を各地で行っています。

今回の公演では、ロックやカントリー、ポップス、日本の名曲など幅広いジャンルの楽曲を披露。

ブルーノ・マーズ、TUBE、米津玄師など親しみやすい楽曲を通じて、世代を問わず楽しめるステージをお届けします。西和賀町での公演は今回が初開催となります。

西和賀町文化創造館 銀河ホールでは、地域の皆さまに質の高い音楽に触れていただく機会として、本公演を開催します。国や言葉を越えて人と人をつなぐ音楽の力を、ぜひ会場でご体感ください。

【開催概要】

開催名：令和8年度 西和賀町文化創造館自主事業

「米国空軍太平洋音楽隊 Pacific Trends コンサート」

日時：2026年6月27日（土）13:30開場／14:00開演

（上演時間約80分予定）

会場：西和賀町文化創造館 銀河ホール

（岩手県和賀郡西和賀町上野々39-195-2）

入場料：一般 1,000円、高校生以下 500円（全席自由）

主催：西和賀町文化創造館 銀河ホール

予約方法：下記予約フォームよりお申し込みください。

https://logoform.jp/form/maUY/1617788

＊料金は当日会場にて現金精算となります。

＊お電話でのお申し込みもお受けいたします

西和賀町文化創造館 銀河ホール Tel. 0197-82-3240

【予定曲目】

・I Just Might（ブルーノ・マーズ）

・Season in the Sun（TUBE）

・Golden（K-pop Demon Hunters）

・Lemon（米津玄師）

ほか

※曲目は変更となる場合があります。

【主催者コメント】

米国空軍太平洋音楽隊は、アメリカ空軍が正規に編成した10の音楽隊のうちの1隊で、東京都の横田基地を拠点に活動しています。

同隊には2つの重要な任務があり、1つ目は米軍基地内での公式儀典や式典での演奏、2つ目は「音楽親善大使」として日本を含むインド・太平洋地域36カ国で親善活動を行い、地域の人々と国際交流を図ることです。

隊員は厳しいオーディションを勝ち抜いた精鋭揃いです。音楽大学・大学院を卒業し、入隊前には音楽教諭や大学教授、プロ演奏家として活躍していた経歴を持ちます。本場のアメリカン・ジャズはもちろん、オールディーズから日本のポップスまで幅広いレパートリーを誇ります。

当日はぜひ、西和賀町文化創造館 銀河ホールにて、音楽による国際交流をお楽しみください。

西和賀町教育委員会生涯学習課

【お問合せ先・事務局】

西和賀町教育委員会生涯学習課（西和賀町文化創造館 銀河ホール）

TEL：0197-82-3240 FAX： 0197-82-2883