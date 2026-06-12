～信州デスティネーションキャンペーン　プレキャンペーン～「小海線かんこう列車」を運行します！

東日本旅客鉄道株式会社

小海線沿線で育まれた食材や酒蔵で醸されたお酒、地元産の果物やお菓子などを堪能できる「小海線かんこう列車」を運行します。小海線ならではの車窓からの風景と、地域の産物や風土に根ざした魅力を掛け合わせ、ここでしか味わえない特別なひとときをご提供します。

沿線の酒蔵が手掛ける日本酒や、地元食材を活かした特別メニューなどをご用意し、地域の魅力を五感でお楽しみいただけます。

キハE200形

１ 概 要

「信州デスティネーションキャンペーン プレキャンペーン」にあわせ、小海線沿線の魅力発信を目的とした特別な列車を運行します。

⑴ 「小海線醸光（かんこう）列車」日本酒編

～沿線の酒蔵と食材を使った特別メニューを堪能～

１.運転日 2026年7月25日（土）

２.旅行代金 8,500円/1名（税込）

３.販売開始 2026年6月16日(火) 14:00～

４.予約方法 JRE MALLチケットよりお申込みください。

５.予約先URL https://event.jreast.co.jp/activity/detail/a009/a009-260725

⑵ 「小海線甘光（かんこう）列車」スイーツ編

～沿線の果実（スイーツ）と健康・美容を探求～

１.運転日 2026年9月26日（土）

２.旅行代金 未定（決定次第、JRE MALL等でお知らせします）

３.販売開始 2026年8月17日(月) 14:00～

４.予約方法 JRE MALLチケットよりお申込みください。

５.予約先URL https://event.jreast.co.jp/activity/detail/a009/a009-260926

※キハE200形3両編成で運行します。

※乗車区間の運賃を含みます。

※お申し込みは、20歳以上のお客さまに限らせていただきます。

※商品購入の際はJRE MALLへの会員登録が必要です。

２ 注意事項等

⑴商品詳細については、JRE MALL商品ページをご確認ください。

⑵ご乗車いただく座席は、主催側で指定させていただきます。

⑶7月は食事(特製BOX)、9月はスイーツですが、その他必要に応じ飲食等各自ご用意ください。

⑷写真やイラストは全てイメージです。

⑸イベント内容は予告なく変更または中止になる場合があります。

⑹掲載内容は2026年6月現在の情報です。

３ 主な提供内容・協力事業者

本列車では、沿線の事業者と連携し、地域の食材や特産品を活かしたメニューを提供します。

・花と皿（佐久市） Instagram：@hana_to_sara927(https://www.instagram.com/p/C2rzjgsvPV4/)

7月：特製BOX／9月：スイーツ（佐久平駅発コース限定）

地元の採れたて食材と自家製米に発酵食品を使って、 身体にも心にもよい『ごはん』美味しくて、元気が湧いて、食事が楽しくなる。そんなお皿と時間を提供しています。

※「花と皿」提供メニューの一例。本列車での提供メニューとは異なります。

・丸政（山梨県北杜市） 公式HP：駅弁の丸政(https://www.ekibennomarumasa.com/)

7月：特製BOX（小淵沢駅発コース限定）

株式会社「丸政」は大正7年4月、雑貨、すずらん餅を主力に中央本線富士見駅構内にて立売営業開始。現在は小淵沢駅で人気駅弁を多数販売しております。

・EDIT COFFEE ROASTERY（佐久市） Instagram：@edit.coffeeroastery(https://www.instagram.com/edit.coffeeroastery)

9月：ドリップコーヒー

2022年12月にオープンした、長野県佐久市臼田のコーヒーロースタリー。「コーヒーを通じて暮らしを編集する」をコンセプトに、日々の生活にささやかな楽しさと豊かさを添えるひとときを提供しています。