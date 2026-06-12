大阪YMCA 着衣泳体験会　～全国YMCA ウォーターセーフティーキャンペーン～

公益財団法人 大阪YMCA

公益財団法人 大阪YMCA（本部：大阪府大阪市）は、2026年6月21日（日）に大阪南YMCAにて、幼児から小学生とその保護者を対象とした「着衣泳体験会」を開催いたします。

本イベントは、毎年6月から全国のYMCAで展開される「全国YMCAウォーターセーフティーキャンペーン」の一環として、夏の本番を前に、水の事故から自分の命を守り、他者の命を大切にする意識を育むことを目的としています。



■ 背景：水難事故ゼロを目指して

世界では年間約37万人が水難事故で命を落としており、15歳以下の子どもの死亡原因としても上位に挙げられています。日本国内でも毎年600人～800人が犠牲となっており、特に夏場は海や河川での事故が多発します。

YMCAは「自分のいのちを守り、みんなのいのちを大切に」をテーマに、1981年から45年以上にわたり水上安全教育を継続してきました。

■ 着衣泳体験会で学ぶこと

パニックを防ぎ「浮いて待つ」 服を着たまま水に落ちると、衣服の重さや動きにくさにより、普段泳げる人でもパニックに陥ることが少なくありません。

本体験会では、実際に服を着てプールに入ることでその感覚を体験し、万が一の際に体力を消耗させずに救助を待つ「背浮き（浮いて待つ）」の技術や、ペットボトルなど身近なものを使った救助法を親子で学びます。

■ 国際的な取り組み「AQUA WATCH ASIA」

大阪YMCAでは、アジア太平洋地域のネットワーク（YAPUN）と協力し、アジア全域での水難事故ゼロを目指す「AQUA WATCH ASIA」プロジェクトを推進しています。

今回の体験会も、このグローバルな課題解決に向けたローカルなアクションとして位置づけられています。

■ 開催概要

- 日時： 2026年6月21日（日）14時00分～15時30分 （教室でのワークショップおよびプールでの着衣泳体験）- 場所： 大阪南YMCA 6階 室内温水プール- 対象： 幼児～小学生とその保護者（必ずペアでご参加ください）- 定員： 15組（約45名） ※定員になり次第締切- 参加費： 無料- 持ち物： 水着、スイムキャップ、タオル、着衣泳用の服（長袖・長ズボン）、空のペットボトル（2L）- 申込方法： 専用フォーム(https://forms.gle/BFNioVK8hj5FcN3PA)からお申込みください。- 申込締切： 2026年6月17日（水）- 問い合わせ：大阪南YMCA（担当：兼瀬）- - TEL：06-6779-8362- - 受付時間：月～土曜日 10：00～18：00