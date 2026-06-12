「エアコンの効きが悪い…」にさよなら、ハサミで切って貼るだけで愛車の冷暖房効率をサポートする断熱アルミシート新登場

Fun Standard株式会社断熱アルミシート

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、「断熱アルミシート」を2026年6月より発売開始しました。

本製品は、これからの季節に深刻化するギラギラとした太陽光による「車内の急激な温度上昇」を抑え、同時に梅雨時期や夕立の際にルーフを激しく叩く「雨音・風切り音」や走行中の「不快なロードノイズ・エンジン音」を同時にケアできる多機能アルミシートです。ハサミで自由にカットして貼るだけで、外からの熱線をしっかりと遮断し、愛車の冷暖房効率をサポートしてガソリン代や電気代の節約にも貢献します。

【製品情報】

参考販売価格：5,580円～

※価格はECモールや時期により変動する可能性があります

販売場所：Amazon/楽天市場/Yahoo!ショッピング公式ストア

開発の背景

Amazon公式ストア :https://www.amazon.co.jp/stores/page/BF3A1704-8B98-4715-9368-E8E2B00965C1?channel=PRT-A1611INSET楽天市場公式ショップ :https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1611inset/Yahoo!ショッピング公式ストア :https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1611inset-t5-l5.html

近年、ライフスタイルの多様化により、車中泊やオートキャンプ、さらには災害時のプライベート空間として車内で 長時間過ごすユーザーが増加しています。

しかし、自動車の金属製アウターパネルは外気温の影響をダイレクトに受けるため、「夏は酷暑、冬は極寒」という過酷な環境になりやすいのが現状です。

当社は、限られた車内空間を快適な温度に保ち、季節を問わず安心して過ごせる環境を提供するため、優れた断熱・遮熱性能を持つ断熱シートを開発いたしました。

365日快適空間

オールシーズン対応

夏の暑さを遮断・冬は熱を逃がさない

365日快適空間

こんなお悩みありませんか？

- 本当に効果があるか不安...- 施工って難しそう...- 夏の車内暑い！冬は寒すぎる！こんなお悩みありませんか？

外からの熱を遮断！

表面にはアルミ素材を使用し、熱を遮断。

外からの熱を遮断！

日本国内で断熱テストを実施

- 断熱効果を見える化CRAFTWORKSの自動車整備士がサーモグラフィーによる温度変化をテスト。- 温度上昇をしっかり抑制！

【断熱性能テスト概要】

試験機関は自社で、2025年12月に実施。軽自動車のボンネット（鉄板）を対象に、室温17C・湿度40%前後の室内環境で行いました。まず鉄板を室内で15分間静置して温度を安定させた後、鉄板の半面に本製品を施工し、残り半面は未施工のまま比較用として残します。次に鉄板の裏面から、施工面・未施工面それぞれにドライヤーを10cmの距離で20秒ずつ当て加熱。その際、表面に熱がどのように伝わるかをサーモグラフィーで撮影・比較しました。

日本国内で断熱テストを実施

エアコン効率UP！

- 冷暖房効率をサポート- 夏は涼しく快適- 冬は熱が逃げない取付手順

嫌なノイズを軽減

走行中の嫌なノイズ、エンジン音、雨・風の音を軽減

嫌なノイズを軽減

専用圧着ローラ付属

強力な粘着シート＋ローラーで剥がれるリスクを大幅に軽減させます。

プロのアドバイス

※圧着が非常に重要な工程です。対象にしっかり圧着させる事で効果を最大限に発揮させることができます。

専用圧着ローラ付属

取り付け簡単 4STEP

01／準備

貼り付けたい箇所のサイズに合わせて、ハサミで自由にカットします。

02 /清掃

貼り付けたい箇所の汚れや油を拭き取ってください。

※剥がれの原因となるため必ず実施をお願いします。

03/貼り付け

商品の裏紙を剥がして貼り付けます。ポイントごとに貼るだけで効果を発揮します。

04/圧着

付属のローラーを使用してしっかりと圧着させます。

※圧着が非常に重要な工程です。対象にしっかり圧着させる事で効果を最大限に発揮させることができます。

※動画に関しましては商品販売サイト（Amazon/楽天市場/Yahoo!ショッピング公式ストア）に掲載しています。

取り付け簡単 4STEP

3層構造で断熱！

上部層：アルミニウムプレート

中間部：ブチルゴム

下層部：粘着シート

※ヒートガンを使用することで気温が低い日でも密着を強力にできます。

3層構造で断熱！

1台丸ごと施工

- 大容量5m・10mで容量気にせず施工- 軽自動車やコンパクトカーは5mでOK！- SUV・ミニバンのような大型車は10mがおすすめ！1台丸ごと施工

サイズ選びも簡単！車種に合わせて選べる

長さを選ぶ

・5m

軽自動車、コンパクト、セダン

・10m

SUV、ミニバン

厚さを選ぶ

・5m

軽くて軽量

・7m

バランス重視

・10m

しっかり厚手

※幅はすべて 1m

※施工箇所をルーフトップ＋ドア4枚+フロアを前提としています。

厚みは内張とアウターパネルの間の隙間を確認してお買い求めください。

※パネルに干渉しないように施工してください。

サイズ選びも簡単！

製品詳細

製品詳細



[製品詳細]

・サイズ：厚さ5ｍｍ 幅1ｍ × 長さ10ｍ（重さ：約2.5kg）

厚さ5ｍｍ 幅1ｍ × 長さ5ｍ（重さ：約1.3kg）

厚さ7ｍｍ 幅1ｍ × 長さ10ｍ（重さ：約3.5kg）

厚さ7ｍｍ 幅1ｍ × 長さ5ｍ（重さ：約1.7kg）

厚さ10ｍｍ 幅1ｍ × 長さ10ｍ（重さ：約5kg）

厚さ10ｍｍ 幅1ｍ × 長さ5ｍ（重さ：約2.5kg）

・カラー：ブラック&シルバー

・商品構成：商品本体、施工用ローラー、内張剥がし

・材質：アルミ箔+ゴム+粘着フィルム

商品画像設置イメージ１.設置イメージ２.

他商品の展開

「保冷保温収納ボックス」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001025.000079792.html

「空調シートクーラー」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000907.000079792.html

「チャイルドシート遮熱カバー」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000913.000079792.html

CRAFT WORKS（クラフトワークス）について

クラフトワークスロゴ

CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。

【CRAFTWORKS公式ショップ】

楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5

Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/

【CRAFTWORKS公式メディア】

Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official

tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works

YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/