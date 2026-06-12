株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、リネン会社・クリーニング工場・リネンサービス事業者に向けたM&A・事業承継の相談窓口「リネンM&A総合センター」を開設しました。

対象は、ホテルリネン、医療・介護リネン、ユニフォーム、マット・モップ、おしぼり、寝具リース、クリーニング工場、リネン配送・倉庫、リース用品販売など、リネンサービス関連事業で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

リネンM&A総合センターでは、譲渡企業様から、相談料・着手金・中間金・月額報酬・成功報酬をいただきません。

URL：https://linen-ma-center.jp/

■開設の背景

リネン業界では、経営者の高齢化、後継者不在、工場設備の更新負担、人材確保の難化、水道光熱費・燃料費・人件費の上昇、衛生品質管理の高度化など、事業承継に関する課題が複雑化しています。

リネン会社・クリーニング工場の価値は、決算書だけでは判断できません。顧客別の取引継続性、配送ルート、工場能力、設備更新時期、在庫回転、紛失・汚損管理、品質管理、工場長や配送員の継続性まで、買い手が確認しやすい形に整理する必要があります。

リネンM&A総合センターは、譲渡企業様の費用負担をなくし、社名非公開の初期相談から、リネン業界の実務論点を踏まえて譲渡可能性や進め方を確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

リネンM&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・相談料：0円

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する上記手数料を指します。デューデリジェンス、登記、税務、法務、許認可変更、公租公課、外部専門家費用等は別途発生する場合があります。

■リネン会社・クリーニング工場のM&Aで整理すべき論点

リネン会社・クリーニング工場の中小企業M&Aでは、「誰に会社を引き継ぐか」だけでなく、「工場、設備、顧客契約、配送ルート、在庫、衛生品質、人材をどのように守るか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・ホテルリネン、医療・介護リネン、ユニフォーム、マット・モップ、おしぼり、寝具リース、法人向けクリーニングなどの事業内容

・洗濯機、乾燥機、ロール機、ボイラー、排水設備、工場動線、建物・賃貸条件、設備更新予定

・ホテル、病院、介護施設、飲食店、食品工場、製造業などの顧客構成、契約期間、更新月、単価改定履歴

・納品・回収便、車両台数、カゴ台車、配送エリア、回収頻度、繁忙期対応、配送員の継続性

・リネン投入枚数、予備率、顧客先滞留、棚卸差異、紛失・汚損請求、再洗い率、外注比率

・汚染区域・清潔区域、検品基準、異物混入対策、クレーム履歴、衛生品質管理の運用

・工場長、仕上げ担当、検品担当、配送員、営業担当、パート人員のシフト、雇用条件、引継ぎ可能性

・社名非開示の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、詳細資料開示の進め方

■サービス概要

名称：リネンM&A総合センター

URL：https://linen-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：ホテルリネン、医療・介護リネン、ユニフォーム、マット・モップ、おしぼり、寝具リース、クリーニング工場、リネン配送・倉庫、リース用品販売など

特徴：リネン業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、社名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月1日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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