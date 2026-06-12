株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、物流会社・運送会社・倉庫・3PL事業者に向けたM&A・事業承継の相談窓口「物流業界M&A総合センター」を開設しました。

対象は、運送会社、物流倉庫業、3PL事業、冷凍冷蔵物流、ラストワンマイル配送、引越し運送業、物流IT、物流人材派遣など、物流関連事業で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

物流業界M&A総合センターでは、譲渡企業様から、着手金・中間金・月額報酬・成功報酬をいただきません。

URL：https://logistics-ma-center.jp/

■開設の背景

物流業界では、後継者不在、ドライバー高齢化、採用難、燃料費高騰、2024年問題、荷主対応、車両更新、倉庫設備投資など、事業承継に関する課題が複雑化しています。

物流会社の譲渡では、財務だけでなく、荷主との関係、運行品質、車両・設備、ドライバー、許認可、TMS・WMSなどシステムの引き継ぎが成否に直結します。

物流業界M&A総合センターは、譲渡企業様の費用負担をなくし、社名・荷主名を伏せた初期相談から、物流業界の実務論点を踏まえて譲渡可能性や進め方を確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

物流業界M&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する上記手数料を指します。税務・法務・登記・許認可変更・外部専門家費用等は別途発生する場合があります。

■物流会社のM&Aで整理すべき論点

物流会社の中小企業M&Aでは、「誰に会社を引き継ぐか」だけでなく、「荷主、ドライバー、車両、許認可、拠点をどのように守るか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・荷主別採算、契約継続、運賃改定履歴、請求締め、上位荷主依存度

・車両台帳、年式、走行距離、整備記録、事故履歴、リース残債

・ドライバー労務、点呼、アルコールチェック、運行管理者、36協定

・許認可、安全品質、行政処分履歴、事故・苦情管理

・倉庫KPI、坪効率、在庫差異、誤出荷、流通加工、温度管理

・TMS、WMS、EDI、API、請求締め、属人配車、PMI引き継ぎ

・社名・荷主名を伏せた匿名概要、秘密保持契約、段階的な情報開示

■サービス概要

名称：物流業界M&A総合センター

URL：https://logistics-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：運送会社、物流倉庫、3PL、冷凍冷蔵、ラストワンマイル、引越し、物流IT、物流人材派遣など

特徴：物流業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、社名・荷主名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月2日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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