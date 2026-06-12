回転ベーン湿式水道メーターの世界市場2026年、グローバル市場規模（口径40ミリメートル以下、40ミリメートル～300ミリメートル、300ミリメートル以上）・分析レポートを発表
2026年6月12日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「回転ベーン湿式水道メーターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、回転ベーン湿式水道メーターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
回転ベーン湿式水道メーター市場は、2024年に33億2100万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には41億6300万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は3.3％と見込まれており、成熟市場でありながら安定した成長が続くと考えられています。
回転ベーン湿式水道メーターは、水流によって羽根車を回転させ、その回転速度を基に流量を測定する計測機器です。構造が比較的単純で信頼性が高く、導入コストが低いことから、住宅地、商業施設、工業団地など幅広い用途で利用されています。
近年はさまざまな新型水道メーターが登場しているものの、回転ベーン湿式水道メーターは技術の成熟度、安定した性能、価格競争力によって依然として重要な市場シェアを維持しています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長の背景には、世界的な都市化の進展や水資源管理の高度化に対する需要拡大があります。人口増加や都市インフラ整備に伴い、水使用量の正確な計測に対する重要性が高まっています。
また、水道事業者による検針業務の効率化ニーズも市場成長を支える要因となっています。従来型の水道メーターに加え、遠隔検針やデータ管理機能を備えた製品への需要が増加しています。
今後の市場では、高精度化、省電力化、長寿命化が重要な技術開発テーマとなります。さらに、モノのインターネット技術との連携により、遠隔検針、遠隔制御、漏水監視などの機能を実現するスマート化が進展すると予想されています。
加えて、製品の標準化や相互接続性の向上、環境配慮型材料の採用なども重要な市場トレンドとなっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、口径40ミリメートル以下、口径40ミリメートルから300ミリメートル、口径300ミリメートル以上の3区分に分類されています。
口径40ミリメートル以下の製品は主に住宅用途で使用されており、市場全体の中心的な需要を形成しています。口径40ミリメートルから300ミリメートルの製品は商業施設や中規模施設向けとして利用されています。口径300ミリメートル以上の大型製品は工業施設や大規模インフラ向け需要に対応しています。
用途別では、住宅用、産業用、商業用に分類されています。
住宅用市場は安定した需要基盤を持ち、世界各国の水道インフラ整備によって継続的な需要が見込まれています。商業用市場ではビルや商業施設向けの需要が中心となっています。産業用市場では工場や生産設備における水管理の重要性が高まっており、高精度計測への需要が増加しています。
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競争環境
市場には欧米企業を中心に多数の有力メーカーが参入しており、技術力や製品品質、スマートメーター対応能力を軸とした競争が展開されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「回転ベーン湿式水道メーターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、回転ベーン湿式水道メーターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
回転ベーン湿式水道メーター市場は、2024年に33億2100万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には41億6300万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は3.3％と見込まれており、成熟市場でありながら安定した成長が続くと考えられています。
回転ベーン湿式水道メーターは、水流によって羽根車を回転させ、その回転速度を基に流量を測定する計測機器です。構造が比較的単純で信頼性が高く、導入コストが低いことから、住宅地、商業施設、工業団地など幅広い用途で利用されています。
近年はさまざまな新型水道メーターが登場しているものの、回転ベーン湿式水道メーターは技術の成熟度、安定した性能、価格競争力によって依然として重要な市場シェアを維持しています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長の背景には、世界的な都市化の進展や水資源管理の高度化に対する需要拡大があります。人口増加や都市インフラ整備に伴い、水使用量の正確な計測に対する重要性が高まっています。
また、水道事業者による検針業務の効率化ニーズも市場成長を支える要因となっています。従来型の水道メーターに加え、遠隔検針やデータ管理機能を備えた製品への需要が増加しています。
今後の市場では、高精度化、省電力化、長寿命化が重要な技術開発テーマとなります。さらに、モノのインターネット技術との連携により、遠隔検針、遠隔制御、漏水監視などの機能を実現するスマート化が進展すると予想されています。
加えて、製品の標準化や相互接続性の向上、環境配慮型材料の採用なども重要な市場トレンドとなっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、口径40ミリメートル以下、口径40ミリメートルから300ミリメートル、口径300ミリメートル以上の3区分に分類されています。
口径40ミリメートル以下の製品は主に住宅用途で使用されており、市場全体の中心的な需要を形成しています。口径40ミリメートルから300ミリメートルの製品は商業施設や中規模施設向けとして利用されています。口径300ミリメートル以上の大型製品は工業施設や大規模インフラ向け需要に対応しています。
用途別では、住宅用、産業用、商業用に分類されています。
住宅用市場は安定した需要基盤を持ち、世界各国の水道インフラ整備によって継続的な需要が見込まれています。商業用市場ではビルや商業施設向けの需要が中心となっています。産業用市場では工場や生産設備における水管理の重要性が高まっており、高精度計測への需要が増加しています。
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競争環境
市場には欧米企業を中心に多数の有力メーカーが参入しており、技術力や製品品質、スマートメーター対応能力を軸とした競争が展開されています。