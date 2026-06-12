『ドラゴンポーカー』で「13周年限界至上究極超絶大感謝祭(後半)」を6月12日(金)より開催！イベントやキャンペーン盛りだくさん！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中のリアルタイム合体カードバトル『ドラゴンポーカー』で、2026年6月12日(金)より「13周年限界至上究極超絶大感謝祭(後半)」を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352239/images/bodyimage1】
◆『ドラゴンポーカー』公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker
おかげさまで『ドラゴンポーカー』は、2026年5月17日(日)にサービス開始13周年を迎えました。
これを記念し、6月12日(金)より「13周年限界至上究極超絶大感謝祭(後半)」を開催いたします。前半に引き続き毎週末SSレアガチャチケットがもらえる「13周年記念週末お楽しみプレゼント」や「13周年記念ログインキャンペーンpart2」に加え、「13周年記念福袋ガチャ」などの様々なキャンペーンを開催！「13周年限界至上究極超絶大感謝祭(後半)」をどうぞお楽しみください！
■開催期間
2026年6月12日(金)メンテナンス後 ～ 7月10日(金)まで
復刻スペシャルダンジョン「フォアと13(父さん)のドラゴン」開催！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352239/images/bodyimage2】
6月12日(金)より、復刻スペシャルダンジョン「フォアと13(父さん)のドラゴン」を開催いたします。本ダンジョンには、新たに「とうさんフォアズラ」「シニガミな人たち」「十三な人たち」が登場！また、クリアした回数に応じて竜石を手に入れることができます。
※ポイントの交換期間は2026年6月12日(金)メンテナンス後 ～ 7月5日(日)23:59までです
■開催期間
2026年6月12日(金)メンテナンス後 ～ 6月29日(月)11:59まで
新限定子分カードをゲットしよう！
ダンジョンのボスモンスターを倒すと、まれに新たな限定子分カード「13周年サーディン」「フォア・ズラ」が手に入ります。このカードを複数枚集めると進化させることができ、子分スキルの効果が強力になります。
限定強化素材「ドラゴンのひたいのアレ」でカードを育てよう！
「絵本P」を使い素材ガチャを回すと、限定強化素材「ドラゴンのひたいのアレ」を手に入れることができます。一部のモンスターに使うと強化値2倍の効果があるほか、パラメータダウン・爪・回復のスキルレベル上昇確率もアップします。
「13周年記念ログインキャンペーン part2」開催！
期間中、ログインするとカード育成に役立つアイテムが貰えます。毎日のログインをお忘れなく！
※竜石は決まった日数でのみもらえます
■開催期間 2026年6月13日(土)5:00 ～ 7月10日(金)23:59まで
1日目 斬スキルフェアリー 2枚
2日目 打スキルフェアリー 2枚
3日目 突スキルフェアリー 2枚
4日目 爪スキルフェアリー 2枚
5日目 竜石 5個
6日目 咬スキルフェアリー 2枚
7日目 火スキルフェアリー 2枚
8日目 水スキルフェアリー 2枚
9日目 森スキルフェアリー 2枚
10日目 竜石 5個
11日目 SSレア進化指輪 各属性3枚
12日目 炎竜神の指輪 5枚
13日目 覚醒の書 各属性5枚
14日目 海竜神の指輪 5枚
15日目 覇者の水晶 各属性5枚
16日目 樹竜神の指輪 5枚
17日目 竜神の宝玉 各属性5枚
18日目 覇者の指輪 5枚
19日目 神秘の血晶 各属性5枚
20日目 竜石 10個
21日目 レア進化指輪 各属性5枚
22日目 Sレア進化指輪 各属性5枚
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352239/images/bodyimage1】
◆『ドラゴンポーカー』公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker
おかげさまで『ドラゴンポーカー』は、2026年5月17日(日)にサービス開始13周年を迎えました。
これを記念し、6月12日(金)より「13周年限界至上究極超絶大感謝祭(後半)」を開催いたします。前半に引き続き毎週末SSレアガチャチケットがもらえる「13周年記念週末お楽しみプレゼント」や「13周年記念ログインキャンペーンpart2」に加え、「13周年記念福袋ガチャ」などの様々なキャンペーンを開催！「13周年限界至上究極超絶大感謝祭(後半)」をどうぞお楽しみください！
■開催期間
2026年6月12日(金)メンテナンス後 ～ 7月10日(金)まで
復刻スペシャルダンジョン「フォアと13(父さん)のドラゴン」開催！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352239/images/bodyimage2】
6月12日(金)より、復刻スペシャルダンジョン「フォアと13(父さん)のドラゴン」を開催いたします。本ダンジョンには、新たに「とうさんフォアズラ」「シニガミな人たち」「十三な人たち」が登場！また、クリアした回数に応じて竜石を手に入れることができます。
※ポイントの交換期間は2026年6月12日(金)メンテナンス後 ～ 7月5日(日)23:59までです
■開催期間
2026年6月12日(金)メンテナンス後 ～ 6月29日(月)11:59まで
新限定子分カードをゲットしよう！
ダンジョンのボスモンスターを倒すと、まれに新たな限定子分カード「13周年サーディン」「フォア・ズラ」が手に入ります。このカードを複数枚集めると進化させることができ、子分スキルの効果が強力になります。
限定強化素材「ドラゴンのひたいのアレ」でカードを育てよう！
「絵本P」を使い素材ガチャを回すと、限定強化素材「ドラゴンのひたいのアレ」を手に入れることができます。一部のモンスターに使うと強化値2倍の効果があるほか、パラメータダウン・爪・回復のスキルレベル上昇確率もアップします。
「13周年記念ログインキャンペーン part2」開催！
期間中、ログインするとカード育成に役立つアイテムが貰えます。毎日のログインをお忘れなく！
※竜石は決まった日数でのみもらえます
■開催期間 2026年6月13日(土)5:00 ～ 7月10日(金)23:59まで
1日目 斬スキルフェアリー 2枚
2日目 打スキルフェアリー 2枚
3日目 突スキルフェアリー 2枚
4日目 爪スキルフェアリー 2枚
5日目 竜石 5個
6日目 咬スキルフェアリー 2枚
7日目 火スキルフェアリー 2枚
8日目 水スキルフェアリー 2枚
9日目 森スキルフェアリー 2枚
10日目 竜石 5個
11日目 SSレア進化指輪 各属性3枚
12日目 炎竜神の指輪 5枚
13日目 覚醒の書 各属性5枚
14日目 海竜神の指輪 5枚
15日目 覇者の水晶 各属性5枚
16日目 樹竜神の指輪 5枚
17日目 竜神の宝玉 各属性5枚
18日目 覇者の指輪 5枚
19日目 神秘の血晶 各属性5枚
20日目 竜石 10個
21日目 レア進化指輪 各属性5枚
22日目 Sレア進化指輪 各属性5枚