株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、切削加工会社・金属加工会社・精密部品加工会社に向けたM&A・事業承継の相談窓口「切削M&A総合センター」を開設しました。

対象は、マシニング加工、NC旋盤、複合加工、治工具、半導体装置部品、医療・航空関連部品、試作・小ロット、検査・品質保証、難削材・特殊材対応など、切削・金属加工関連事業で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

切削M&A総合センターでは、譲渡企業様から、着手金・中間金・月額報酬・成功報酬をいただきません。

URL：https://sessaku-ma-center.jp/

■開設の背景

切削加工業界では、経営者の高齢化、後継者不在、設備投資の判断、技能者・工場長の採用難、主要取引先への影響、品質保証体制の承継など、事業承継に関する課題が複雑化しています。

切削加工会社・金属加工会社の価値は、決算書だけでは判断できません。図面、公差、検査、治具、NCプログラム、CAMデータ、リピート図番、工程別粗利、納期遵守率、キーマンの引継ぎ可能性まで、買い手が確認しやすい形に整理する必要があります。

切削M&A総合センターは、譲渡企業様の費用負担をなくし、社名非公開の初期相談から、切削加工業界の実務論点を踏まえて譲渡可能性や進め方を確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

切削M&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する上記手数料を指します。デューデリジェンス、登記、税務、法務、許認可変更、公租公課、外部専門家費用等は別途発生する場合があります。

■切削加工会社・金属加工会社のM&Aで整理すべき論点

切削加工会社・金属加工会社の中小企業M&Aでは、「誰に会社を引き継ぐか」だけでなく、「加工技術、設備、品質保証、取引先、図面・プログラム資産、人材をどのように守るか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・マシニング加工、NC旋盤、複合加工、5軸加工、ワイヤー、研削、放電、治工具、装置部品などの対応領域

・精密部品加工、試作・短納期加工、量産、単品加工、難削材、特殊材、半導体装置部品、医療・航空関連部品の実績

・保有設備、年式、保守状況、稼働率、リース契約、外注先との分担、設備更新予定

・三次元測定機、画像測定機、ゲージ、校正記録、検査成績書、初品検査、材料証明、トレーサビリティ

・CAMデータ、NCプログラム、ポスト、治具図、段取り表、図面改定管理、バックアップ体制

・リピート品とスポット品の比率、図番別粗利、受注残、発注頻度、単価改定履歴、材料高騰の価格転嫁状況

・工場長、技能者、検査担当、見積担当、段取り替え対応、夜間無人運転、キーマン不在時の運営体制

・社名非開示の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、詳細資料開示の進め方

■サービス概要

名称：切削M&A総合センター

URL：https://sessaku-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：マシニング加工、NC旋盤、複合加工、治工具、半導体装置部品、医療・航空関連部品、試作・小ロット、検査・品質保証、難削材・特殊材対応など

特徴：切削加工業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、社名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月1日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

プレスリリース詳細へ