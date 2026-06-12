『ドラゴンポーカー』オリジナルグッズ販売を6月12日(金)より「SUZURI byGMOペパボ」で開始！13周年を記念した期間限定ショップ再オープン！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中のリアルタイム合体カードバトル『ドラゴンポーカー』のオリジナルグッズを、2026年6月12日(金)よりオリジナルグッズ作成・販売サービス「SUZURI byGMOペパボ」で期間限定販売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352201/images/bodyimage1】
◆『ドラゴンポーカー』公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker
おかげさまで『ドラゴンポーカー』は、2026年5月17日(日)にサービス開始13周年を迎えました。これを記念し、2026年6月12日(金)12:00より期間限定でオリジナルグッズ作成・販売サービス「SUZURI byGMOペパボ」内に『ドラゴンポーカー』公式グッズショップがオープンいたします。今回は魔導士ファミリーをはじめとしたドラポキャラたちのアクリルスタンドとアクリルキーホルダーをなんと100キャラ分ずつ販売いたします！お好きなドラポキャラをお部屋に飾ったり連れて歩いたりしてくださいね。
ドラゴンポーカー 期間限定ショップ
https://suzuri.jp/drapo_shop
《オープン期間》2026年6月12日(金)12:00～7月10日(金)10:00
商品ラインナップ
※各グッズは受注生産となりますが、在庫切れとなった場合は期間内に再入荷が間に合わない場合がございます。
予めご了承ください
※アクリルスタンドは4サイズの中からお好きなサイズをお選びください。サイズによって価格が変わりますのでご注意ください
※アクリルキーホルダーは3サイズの中から、また、アクリルカラー3カラーの中からお好きなものをお選びください。サイズによって価格が変わりますのでご注意ください
※第三者への転売やオークションサイト等での出品・販売は禁止致します
※「SUZURI byGMOペパボ」の状況によって、価格や在庫等変動する場合があります
※商品の価格は2026年6月12日(金)時点の価格です
※商品の価格はすべて税込価格となります
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352201/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352201/images/bodyimage3】
■『SUZURI byGMOペパボ』
「SUZURI byGMOペパボ」は、ユーザー数200万人超(※)、イラストレーターやデザイナー、YouTuber、企業、美術系学生、芸能人など100万人(※)を超えるクリエイターが利用するオリジナルグッズ作成・販売サービスです。
イラストや写真などをアップロードすることでTシャツやスマホケースなど100以上のアイテムからオリジナルグッズを作成・販売できるほか、イラストデータ、動画、音楽、3Dモデル、音声ファイルなどあらゆるフォーマットのデジタルコンテンツ販売にも対応しています。
※2026年5月末時点
URL：https://suzuri.jp/
X：@suzurijp
Instagram：@suzurijp
「13周年限界至上究極超絶大感謝祭(後半)」開催中！
サービス開始13周年を記念し、6月12日(金)より「13周年限界至上究極超絶大感謝祭(後半)」を開催中！前半に引き続き毎週末SSレアガチャチケットがもらえる「13周年記念週末お楽しみプレゼント」「13周年記念ログインキャンペーンpart2」に加え、「13周年記念福袋ガチャ」などの様々なキャンペーンを開催しております。また、3Dバーチャルギャラリー「ギャラリスト3D」にて、13周年を記念したオンラインギャラリー「ドラポ13周年展」も開催中！13周年目も『ドラゴンポーカー』をお楽しみください。
■開催期間
2026年6月12日(金)メンテナンス後 ～ 7月10日(金)23:59まで
【13周年限界至上究極超絶大感謝祭(後半)の詳細】
https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/news/260612_02.html
【ドラポ13周年展の詳細】
https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/news/260601.html
＜基本情報＞
■タイトル：ドラゴンポーカー
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/doragonpoka/id572233872?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism.drapoker
■ジャンル：リアルタイム合体カードバトルRPG
■価 格：基本無料(アイテム課金制)
■対応OS：iOS/Android
■公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
■公式X：https://x.com/DragonPoker_aso
■iOS配信日：2013年5月17日(金)
■Android配信日：2013年12月18日(水)
■コピーライト表記：(C) 2013 Asobism Co., Ltd.
＜会社概要＞
■会社名 株式会社アソビズム
■代表者 代表取締役 大手智之
■資本金 10,000,000円
■設 立 2005年12月6日
■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F
■TEL 03-6551-2813
■FAX 03-6551-2692
■URL https://www.asobism.co.jp/
■Email press@asobism.co.jp
■事業内容 ゲームの企画・開発/携帯サイトの企画・開発・運営/アソビコンサルティング業務
配信元企業：株式会社アソビズム
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352201/images/bodyimage1】
◆『ドラゴンポーカー』公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker
おかげさまで『ドラゴンポーカー』は、2026年5月17日(日)にサービス開始13周年を迎えました。これを記念し、2026年6月12日(金)12:00より期間限定でオリジナルグッズ作成・販売サービス「SUZURI byGMOペパボ」内に『ドラゴンポーカー』公式グッズショップがオープンいたします。今回は魔導士ファミリーをはじめとしたドラポキャラたちのアクリルスタンドとアクリルキーホルダーをなんと100キャラ分ずつ販売いたします！お好きなドラポキャラをお部屋に飾ったり連れて歩いたりしてくださいね。
https://suzuri.jp/drapo_shop
《オープン期間》2026年6月12日(金)12:00～7月10日(金)10:00
商品ラインナップ
※各グッズは受注生産となりますが、在庫切れとなった場合は期間内に再入荷が間に合わない場合がございます。
予めご了承ください
※アクリルスタンドは4サイズの中からお好きなサイズをお選びください。サイズによって価格が変わりますのでご注意ください
※アクリルキーホルダーは3サイズの中から、また、アクリルカラー3カラーの中からお好きなものをお選びください。サイズによって価格が変わりますのでご注意ください
※第三者への転売やオークションサイト等での出品・販売は禁止致します
※「SUZURI byGMOペパボ」の状況によって、価格や在庫等変動する場合があります
※商品の価格は2026年6月12日(金)時点の価格です
※商品の価格はすべて税込価格となります
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352201/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352201/images/bodyimage3】
■『SUZURI byGMOペパボ』
「SUZURI byGMOペパボ」は、ユーザー数200万人超(※)、イラストレーターやデザイナー、YouTuber、企業、美術系学生、芸能人など100万人(※)を超えるクリエイターが利用するオリジナルグッズ作成・販売サービスです。
イラストや写真などをアップロードすることでTシャツやスマホケースなど100以上のアイテムからオリジナルグッズを作成・販売できるほか、イラストデータ、動画、音楽、3Dモデル、音声ファイルなどあらゆるフォーマットのデジタルコンテンツ販売にも対応しています。
※2026年5月末時点
URL：https://suzuri.jp/
X：@suzurijp
Instagram：@suzurijp
「13周年限界至上究極超絶大感謝祭(後半)」開催中！
サービス開始13周年を記念し、6月12日(金)より「13周年限界至上究極超絶大感謝祭(後半)」を開催中！前半に引き続き毎週末SSレアガチャチケットがもらえる「13周年記念週末お楽しみプレゼント」「13周年記念ログインキャンペーンpart2」に加え、「13周年記念福袋ガチャ」などの様々なキャンペーンを開催しております。また、3Dバーチャルギャラリー「ギャラリスト3D」にて、13周年を記念したオンラインギャラリー「ドラポ13周年展」も開催中！13周年目も『ドラゴンポーカー』をお楽しみください。
■開催期間
2026年6月12日(金)メンテナンス後 ～ 7月10日(金)23:59まで
【13周年限界至上究極超絶大感謝祭(後半)の詳細】
https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/news/260612_02.html
【ドラポ13周年展の詳細】
https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/news/260601.html
＜基本情報＞
■タイトル：ドラゴンポーカー
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/doragonpoka/id572233872?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism.drapoker
■ジャンル：リアルタイム合体カードバトルRPG
■価 格：基本無料(アイテム課金制)
■対応OS：iOS/Android
■公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
■公式X：https://x.com/DragonPoker_aso
■iOS配信日：2013年5月17日(金)
■Android配信日：2013年12月18日(水)
■コピーライト表記：(C) 2013 Asobism Co., Ltd.
＜会社概要＞
■会社名 株式会社アソビズム
■代表者 代表取締役 大手智之
■資本金 10,000,000円
■設 立 2005年12月6日
■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F
■TEL 03-6551-2813
■FAX 03-6551-2692
■URL https://www.asobism.co.jp/
■Email press@asobism.co.jp
■事業内容 ゲームの企画・開発/携帯サイトの企画・開発・運営/アソビコンサルティング業務
配信元企業：株式会社アソビズム
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