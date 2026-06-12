あべのハルカスの展望台「ハルカス300」では、58階屋外の吹き抜け空間である「天空庭園」において、「水あそび」×「アート」をテーマにした夏季限定イベント「HARUKAS WATER CANVAS ～天空の水あそび～」を2026年7月3日（金）から9月30日（水）まで開催します。





本イベントでは、高さ約300ｍの心地よい風が吹き抜けるオープンエアの「天空庭園」にお子さまの遊び心を刺激する2つの体験型コンテンツを設けます。





「噴水と雲海ゾーン」では、床からリズミカルに噴き出す「噴水」と細やかな霧状の「ミスト」が涼しさを演出し、まるで雲の中にいるような心地よさのなかで、水しぶきを浴びて思いっきり水遊びをお楽しみいただけます。





また「スカイキャンバスゾーン」には、3台の特製アクリルドームが登場。透明なドームの中に入り、空に向かって自由に絵を描くことができます。天井から見える青空と重なり、まるで空に絵を描いているかのような特別なアート体験をお楽しみいただけます。





夜間は2つのゾーンをライトアップすることで、大人の方にも楽しんでいただける上質で涼やかな空間を演出します。





なお、ハルカス300（展望台）では、2026年7月23日（木）以降、入場料金と料金区分の改定に伴い、未就学児のお子さまについては入場料金が「無料」となります。ぜひこの夏は、ご家族で素敵な思い出をお作りください。





詳細は別紙をご確認ください。





【「HARUKAS WATER CANVAS」開催イメージ】

※本イメージ画像の一部に生成AIを利用して作成した画像を使用しております。





別紙：https://kintetsu-re.box.com/s/cakiyemxbht8zs18s38dtao407yf7b3m

参考：https://kintetsu-re.box.com/s/jgtaq0j9duujfv0ik6075r1d88thdawl