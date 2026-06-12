「ミシュランガイド東京」ビブグルマン掲載をはじめ、多くのラーメンファンを魅了してきた『らぁ麺すぎ本』では、新商品「すぎ本まぜそば(醤油)」「すぎ本まぜそば(塩)」の提供を開始しました。





今回登場した「すぎ本まぜそば」は、その味づくりを受け継ぎながら、まぜそばという新たなスタイルで表現したメニューです。スープの美味しさで支持されてきた『らぁ麺すぎ本』だからこそ、「スープがなくても、すぎ本らしい味わいを楽しんでいただきたい」という想いから誕生しました。





形は変わっても、受け継がれるのは『らぁ麺すぎ本』の味。ぜひこの機会に、「すぎ本まぜそば(醤油・塩)」をご賞味ください。





すぎ本まぜそば (イメージ)





【すぎ本まぜそば(醤油・塩)について】

●販売店舗

らぁ麺すぎ本 丸の内店・らぁ麺すぎ本 ららぽーとTOKYO-BAY店・らぁ麺すぎ本 阪急西宮ガーデンズ店・らぁ麺すぎ本 福岡空港店





●特徴

・看板メニューの味を、まぜそばという新しい形で楽しめる

・4種の小麦を掛け合わせた独自の特製麺

・チャーシューやメンマなど、彩り豊かな具材が織りなす贅沢な味わい









■らぁ麺すぎ本■

「ミシュランガイド東京」ビブグルマンに4年連続掲載され、横浜市移転後も全国のラーメンファンを魅了し続けた『らぁ麺すぎ本』。

当店の魅力は、理想の味を追求し続ける味づくりにあります。厳選素材の持ち味を最大限に引き出し、王道を大切にしながらも常に新たな美味しさへ挑戦してきました。





らぁ麺すぎ本 青葉台店





■らぁ麺すぎ本のこだわり■

・スープ

動物系と魚介系で雑味のないクリアな仕上がりながらも、コクをしっかりと感じる

・麺

こだわりの中核となる麺作り。4種の小麦を掛け合わせた独自の特製麺

・醤油

看板メニュー「醤油らぁ麺」の醤油は、

日本全国の醸造蔵から厳選した5種類の醤油をブレンド

・叉焼

厳選国産豚を使用、味わいと満足のバランスを追究





醤油らぁ麺





■受賞実績■

・ミシュランガイド東京 ビブグルマン (2017-2020／4年連続)

・東京ラーメン・オブ・ザ・イヤー (2014-2015、2019-2020)

・食べログ百名店 (2017-2019、2021-2025)









■露出実績■

・TBS「ぴったんこカン・カン」「ジョブチューン」

・CSフジ「ラーメンWalkerTV2」ほか多数





らぁ麺すぎ本のこだわりの麺





塩らぁ麺





■関連情報■

らぁ麺すぎ本 公式Instagram： https://www.instagram.com/ramen.sugimoto/