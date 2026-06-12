北都システム株式会社(本社：北海道札幌市、代表取締役社長：高橋 直樹)は、従業員の健康維持・増進を目的とした職場環境づくりの一環として、株式会社アペックスが提供する、ボタンを押すだけでいつもの一杯に機能性素材をチャージできるカップ式自動販売機「ヘルスチャージスタンド」を札幌エリアで初めて導入いたしました。 「ヘルスチャージスタンド」は、従業員がオフィス内で手軽に健康を意識した飲料を利用できるカップ式自動販売機です。 食物繊維や乳酸菌など、日々の健康維持をサポートする成分を含むメニューを提供し、忙しい業務の合間でも無理なく健康習慣を取り入れられる環境づくりを支援します。

■ 導入の背景

近年、企業における健康経営の重要性が高まる中、従業員一人ひとりの健康維持・増進を支える取り組みは、持続的な企業成長の基盤としてますます重要になっています。 北都システムでは「健康の押し売りはしない」をモットーに、従業員が心身ともに健やかに働ける職場環境の整備を進めており、その一環として、オフィス内で手軽に利用できる健康支援サービスの導入を検討してまいりました。 今回、札幌エリア初導入となる「ヘルスチャージスタンド」の設置により、日常の中で自然に健康を意識できる環境を整え、従業員のウェルビーイング向上を目指します。

■ 「ヘルスチャージスタンド」の特長

1．健康を意識した機能性メニューを提供 食物繊維（難消化性デキストリン）や乳酸菌などを含むメニューを通じて、従業員の健康的な毎日をサポートします。 2．職場で手軽に続けやすい仕組み オフィス内に設置することで、業務の合間や休憩時間に手軽に利用でき、継続しやすい健康習慣の形成に繋げます。 3．衛生面に配慮した提供方式 カップ内調理機構（CMS）を採用しており、粉原料や機械に手が触れにくい構造によって、衛生面にも配慮した飲料提供を実現しています。 【ヘルスチャージスタンド サービスサイト】 https://www.apex-co.co.jp/health_charge_stand-lp/

■ 今後の展望

北都システムでは、今後も持続可能な従業員の健康維持・増進を支える取り組みを推進し、働きやすく、健康的に活躍できる職場環境の充実を図ってまいります。 引き続き、従業員の声も取り入れながら、健康経営のさらなる推進に努めてまいります。