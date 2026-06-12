100％有機野菜の会員制宅配事業「ビオ・マルシェの宅配」を展開する株式会社ビオ・マーケット（本社：大阪府豊中市、代表取締役社長：大浅田 𥶡）は、2026年6月22日に『有機原料を使用した牛肉コロッケ』を発売いたします。 詳細は以下の通りです。

商品画像

■商品概要

商品名

有機原料を使用した牛肉コロッケ

希望小売価格

850円（税込み918円）

内容量

300ｇ（60ｇ×5個）

JANコード

4945586580606

販売者

株式会社ビオ・マーケット（大阪府豊中市名神口1-8-1）

製造者

合同食品株式会社（大阪府豊中市名神口1-15-2）

■商品特徴

＜国内ではとても希少な有機牛をふんだんに使用＞ ミンチにして入れている牛肉は、北海道で、北里大学が有機畜産を実践的に取り組むために運営している八雲牧場で育てられた「有機北里八雲牛」です。 広大な土地で100％牧草だけで放牧されて育てられているため、脂身の少ない赤身肉で、肉のしっかりとした旨みとすっきりとした脂の甘味がジューシーに広がります。 ＜北海道産の有機じゃがいもと有機玉ねぎを使用＞ 北海道産の有機じゃがいもは、「北海こがね」という品種を使用しています。甘みの強い有機玉ねぎを、粗くみじん切りして一度加熱調理してからじゃがいもとブレンドすることにより、ジューシーな味わいの生地が出来上がります。 ＜こだわりの手作り製法＞ 数々のコロッケの製造を手掛けているプロの職人たちが、添加物は使用せず、ご家庭で作るコロッケと同じ作り方で丁寧に作っていますので、素材の味が素朴に味わえる商品となっております。

■購入方法

当商品は、会員制宅配サービス「ビオ・マルシェの宅配」にてご購入いただけます。 ご購入には、下記ページよりご入会手続きが必要です。 ▼入会ページはこちら https://biomarche.jp/register

なお、「ビオ・マルシェの宅配」は、京阪グループが推進する、“SDGsを実現するライフスタイル”を企画・提案する「BIOSTYLE PROJECT」の一環です。

SDGｓを実現するライフスタイルを提案する 京阪グループの「BIOSTYLE PROJECT」について

健康的で美しく、クオリティの高い生活を実現しながら、ＳＤＧｓの達成にも貢献していく。京阪グループでは、そんな循環型社会に寄与するライフスタイルを「BIOSTYLE(ビオスタイル)」として展開し、お客さまにご提案しています。規制や我慢だけから生まれる活動ではなく、“人にも地球にもいいものごとを、毎日の生活の中に、楽しく、無理なく、取り入れていくことができる明るい循環型社会の実現”に貢献するため、京阪グループにできうる様々な活動を推進していきます。 ▶ 本取り組みは、BIOSTYLEの概念を事業化する取り組みとしてBIOSTYLE事業認証を受けています。 ▶ 「BIOSTYLE PROJECT」について詳しくはこちら https://www.keihan.co.jp/corporate/sustainability/biostyle/

株式会社ビオ・マーケットは、有機農産物の小売・卸売事業で1983年の設立以来40年あまりの実績があり、有機農産物・有機加工食品の会員制宅配として国内最大規模の事業を展開し安心な食を提供するとともに、有機農業が持続発展する生産・流通システムの構築を推進しています。また、百貨店、量販店、専門店等への卸売販売を展開しています。

https://newscast.jp/attachments/Ri366kHZUwSkLxLVGCQ3.pdf