■「わんぱく大作戦」とは

広島の子どもたちの「挑戦」「冒険」「発見」を応援するプロジェクト「わんぱく大作戦」。広島ならではの食・自然・文化・人とのふれあいをテーマに、年間を通して様々なイベントを開催しています。「わんぱく大作戦」プロジェクトは、子どもたちの“わんぱくスピリット”を応援する８つの団体・企業などから成り立っています。 普段の生活ではなかなかできない体験を通して、子どもたちの好奇心や主体性を育み、「やってみたい！」の気持ちを大切にします。

■「わんぱく夏の自然体験」を開催

今回、小学生を対象とした体験型イベント「わんぱく夏の自然体験」を2026年8月9日（日）～10日（月）に学校法人鶴学園 八千代校舎で開催します。普段の生活ではできない自然の中での体験や働く人たちとのふれあいの中で、自然の大切さや勤労の尊さを理解し、仲間たちとの集団生活を通して助け合いの心と協調性を習得します。

今年は「流しそうめん」や「チーム対抗！わんぱくアート大作戦」など新しいプログラムも満載です！

■「わんぱく夏の自然体験」実施概要&参加者募集

【開催日】：２０２６年８月９日（日）～１０（月） 【場所】 ：学校法人鶴学園 八千代校舎 【対象】 ：小学４~６年生 【定員】 ：２０名 【締切】 ：７月１２日（日） 【参加費】：１３,０００円（税込） 【持ち物】：帽子、タオル、軍手、水筒、着替え、洗面道具、食器など

【申込フォーム】 https://www.tv-fanbase.jp/campaign-term/tss:wanpaku2026shizentaikensummer ※締切 ７月１２日（日） ※応募多数の場合は抽選になります。 「わんぱく夏の自然体験」詳細なスケジュールは下記をご確認ください。 ・わんぱく自然体験チラシ https://www.tss-tv.co.jp/archives/050/202606/464fcde7d6b2d1d1de4e68389aa108df2e7d42bcb3805cdec2382506b1fa50d7.pdf

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LINEで役立つ情報＆子育て記事を発信しています。 最新のイベント情報もLINEでお知らせします♪ ・わんぱく公式LINE https://page.line.me/267yrtuk?openQrModal=true 【主催】 わんぱく大作戦プロジェクト2026 学校法人鶴学園 ＪＡ共済 (株)サニクリーン中国 味の素(株) (株)もみじ銀行 (株)良和ハウス 大田鋼管(株) ㈱テレビ新広島 【特別協力】 学校法人鶴学園 八千代校舎 【本件に関するお問い合わせ先】 わんぱく大作戦事務局（テレビ新広島内） 電話：082-255-0331（平日9:30～17:30）