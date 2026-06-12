1983年より大阪市内で観光船を運航する大阪水上バス株式会社（本社:大阪市中央区 社長:奥村茂之）は、2026年8月1日（土）～9月12日（土）の金曜日、土曜日に「ひまわり納涼ビアクルーズ」を運航いたします。 かつて水都大阪に暮らす人々が四季を感じるために楽しんだ様々な舟遊び。特に夏の涼み舟は「粋な大人の舟遊び」として多くの大人たちに親しまれたそうです。 「ひまわり納涼ビアクルーズ」は、そんな粋な大人の舟遊びを体験できる企画で、毎年好評を博す当社の人気クルーズの一つです。水上で涼やかな風を感じながら、キンキンに冷えた生ビールをはじめ、ワインやハイボール、ノンアルコールドリンクなど約10種類のドリンクを好きなだけお楽しみいただけます。 また、お酒のお供となる食事は「ビアクルーズオリジナル 夕涼みプティオードブルセット」をご用意。お客様の声を受け毎年改良を重ねており、今年は味や見た目に加え、ボリューム感も意識したメニューにグレードアップしています。 さらにクルーズ船「ひまわり」ではおなじみのYASU☆TORIや、南侑里、三大寺輪華、瀬文みく、KARINの5組のミュージシャンが日替わりで乗船し、船上LIVEを開催。ビアクルーズを盛り上げます。

大阪水上バス㈱は大川や淀川を中心に大阪市内で観光船を運航。大阪城や中之島を巡る「アクアライナー」、大阪城と道頓堀を行き来する「アクアmini」、大阪港を周遊する「サンタマリア」、船内で食事ができる「ひまわり」、2020年新たに登場した「アクアCielo」の5つのクルーズ船をもつ観光船事業者です。“水都大阪観光”を切り口に、定番の大阪観光コースや、食事付クルーズ、音楽クルーズなど水上を楽しむ様々なイベントクルーズも積極的に実施するなど、『水都創造』をコーポレートアイデンティティとし、魅力溢れる水辺創造に力を入れています。

【クルーズの詳細】

クルーズ名称

ひまわり納涼ビアクルーズ

実施期間

2026年8月1日（土）～9月12日（土）の金曜日、土曜日

出航時間

18:50出航（20:20着船）

料金

大人 8,000円 / 中学生・高校生 7,250円 / 小学生 5,250円 （乗船料、料理代、飲み放題料、消費税込み）

のりば

八軒家浜船着場（京阪電車・Osaka Metro谷町線 天満橋駅 下車すぐ） ※ご乗船の際は、チケット売り場（京阪電車 天満橋駅 西改札前）にて乗船手続きが必要です。

ご予約

WEBにて承っています。（乗船希望日の3日前の12:00まで） 以下URL、または 二次元コードより、公式ホームページへアクセスしてください。 https://suijo-bus.osaka/cruise/cruise-406/

お問い合わせ

大阪水上バス予約センター 06-6942-6699（9:15～17:00）

注意事項

・本クルーズは予約制となります。乗船希望日の3日前の12:00までにWEBサイトよりご予約をお願いいたします。 ・天候や河川状況によりやむを得ず運休や時間変更、コース変更などをする場合があります。 ・20歳未満の方はソフトドリンクの飲み放題をご提供いたします。 ・記載内容は予告なく変更する場合がありますので、最新情報はホームページをご確認ください。

食事はフレンチレストラン「ル・クロ・ド・マリアージュ」が考案する、「夕涼みプティオードブルセット」をご提供！ アヒージョやキッシュ、鴨スモーク、テリーヌ・ド・カンパーニュバーガーなど味や見た目はもちろん、今まで以上にボリューム感もUP◎ フリードリンクは、生ビール（アサヒスーパードライ）、ワイン（赤・白）、ノンアル＆ソフトドリンクなど約10種をご用意しています。

クルーズには5組のアーティストが日替わりで乗船し、カバー曲を中心に披露。 水都大阪の夜景と共に、船上で過ごす時間をさらに贅沢なものへと盛り上げます。 【出演者】（写真左から）YASU☆TORI（期間中の金曜日）、三大寺輪華(8/1、15）、KARIN(8/8、9/12)、瀬文みく(8/22、9/5)、南侑里(8/29)

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