叡山電鉄株式会社（本社：京都市左京区、社長：豊田秀明）と八瀬叡山保勝会は、２０２６年７月 １１日（土）に、八瀬比叡山口駅で「八瀬えいでん夏まつり」を開催します。 八瀬地域を盛り上げ、夏休みを迎えるお子さまに縁日やワークショップで楽しんでいただこうと企画した本イベントは、今回で１０回目を迎えます。当日は、ホームとイベントスペース「駅テラス」で様々な企画を実施するほか、ステージでは地域の皆さまによるパフォーマンスが披露されます。 また、出町柳駅発八瀬比叡山口駅ゆきの特別列車「八瀬えいでん夏まつり号」を３便運行。八瀬比叡山口駅到着後、「オリジナルうちわ」を進呈します。 イベントを通して、レトロな雰囲気の八瀬比叡山口駅と周囲に溢れる自然を満喫していただき、夏の思い出づくりの一助になればと考えております。

過去開催時の様子

１．日 時 ２０２６年７月１１日（土） １１：００～１６：００ ※雨天決行、荒天中止 ２．場 所 八瀬比叡山口駅 ３．入 場 料 無料 ４．主 催 叡山電鉄株式会社、八瀬叡山保勝会 ５．協賛 八瀬自治連合会、左京警察署、左京消防署 ６．協力 京都精華大学、左京区地域女性連合会、左京女性連絡協議会、京都市岩倉図書館 ７．主な内容（都合により、イベント内容を変更する場合があります） ●特別列車「八瀬えいでん夏まつり号」の運行 ・運行区間 出町柳駅→八瀬比叡山口駅 ※ご乗車には乗車区間の運賃が必要です。 ・運行時刻 出町柳駅１０：３３発（臨時列車）、１２：０７発（定期列車）、１３：３７発（定期列車） ・内 容 「八瀬えいでん夏まつり号」にご乗車いただき、八瀬比叡山口駅に 到着されたお客さまへ、「オリジナルうちわ」を進呈します。 ●駅前広場 ・左京警察署（警察車両の展示） ・左京消防署（ミニ消防車の展示、消火訓練） ・京都市岩倉図書館（移動図書館「青い鳥号」） ●ホーム・イベントスペース「駅テラス」 ・八瀬自治連合会（八瀬地区の催事や文化を紹介） ・京都精華大学（似顔絵コーナー）《有料》 ・鉄道少年舎（盆ラマワークショップ）《有料》 ・Le-seul（バルーンアートワークショップ）《有料》 ・ココロン（フローディングフレーム）《有料》 ・カブクワ仙人（カブトムシ、クワガタムシの販売）《有料》 ・叡山電車（射的、スーパーボールすくい、えいでんグッズの販売、 「ひえい」サコッシュぬりえワークショップ）《有料》 ●ステージ《観覧・参加無料》 ・京都大道芸倶楽部Juggling Donuts（大道芸） ・京都市岩倉図書館（絵本の読み聞かせ） ・左京区地域女性連合会（フラダンス） ・大原の太鼓サークル「里っ鼓」（和太鼓演奏） ・京都BEARS SUPER MARINS（こどもチアリーディング） ・左京警察署（安全教室） ・左京女性連絡協議会（左京音頭）※来場者と一緒に踊ります。 ・叡山電車（お楽しみビンゴ大会、スイカ割り） ●飲食販売《有料》 ・八瀬叡山保勝会（焼きそば、フランクフルト） ・八瀬平八（冷やし蕎麦、かき氷、胡瓜の一本漬けなど） ・おむすびCafeれりまの（おむすび、牛丼、レモネード） ・クロケット（カレー、オムライス） ・茶山 sweets Halle（珈琲ゼリーソフト、飲める！ゼリー） ・HOLY LAND（パン、コーヒー） ・PAULO（焼き芋揚げ） ・山岡酒店（飲料） ８．そ の 他 会場に駐車場はございません。公共交通機関でお越しください。

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