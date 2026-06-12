全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、日曜よる7時から放送中の「日曜アニメ劇場」にて、6月21日（日）に「イナズマイレブン・ザ・ムービー 2025」を放送します。

1．「イナズマイレブン・ザ・ムービー 2025」あらすじ

時空を超えて、受け継がれるもの。

アニメとゲームのクロスメディア作品で「超次元サッカー」ブームを巻き起こした『イナズマイレブン』が帰ってくる！ 原点にして始まりの物語『映画 イナズマイレブン総集編 伝説のキックオフ』と、ここから始まる新世代たちのストーリー『劇場版 イナズマイレブン 新たなる英雄たちの序章』の豪華2本立て劇場作品として登場！

【キャスト】 笹波 雲明：小村 将 円堂 ハル：木間 萌 桜咲 丈二：阿座上 洋平 円堂 守：竹内 順子 豪炎寺 修也：野島 裕史 鬼道 有人：吉野 裕行 アフロディ：三瓶 由布子

【スタッフ】 監督：日野 晃博 製作会社：OLM,MAPPA 原作：レベルファイブ 脚本：日野 晃博

2．放送スケジュール

■「日曜アニメ劇場」毎週日曜よる7時～ 【無料初放送】 6月21日「イナズマイレブン・ザ・ムービー 2025」 ★放送予定はホームページもあわせてご確認ください。 ■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/anime/sunday-animation/

3．「日曜アニメ劇場」とは

新作、旧作、隠れた名作まで毎週日曜よる7時は『日曜アニメ劇場』！ 劇場版アニメや長編アニメを中心に、OVA（オリジナル・ビデオ・アニメーション）やTV用に編集されたスペシャル版、さらには「特別編」として実写版など、無料放送ではなかなか出会えない貴重なラインナップでお届けします。 ■『日曜アニメ劇場』ホームページ https://www.twellv.co.jp/program/anime/sunday-animation/

4．掲載時のお願い

＜コピーライト＞ 「イナズマイレブン・ザ・ムービー 2025 」 (Ｃ)LEVEL5 Inc. (Ｃ)LEVEL5／FCイナズマイレブン・テレビ東京 ※作品紹介画像のSNSへの直接投稿は固くお断りいたします。 ■作品紹介画像のトリミングは不可とします。 ■その他注意事項：宣伝について、視聴者向け作品紹介であれば凡そ問題ありませんが、例えばプラットフォーム／チャンネルが新規顧客獲得・契約を目的として実施する広告／営業ツール等内での当該作品の映像画像の使用は一切不可となっております。

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンタテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。