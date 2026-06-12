2026年1月7日に創立50周年を迎えた独立系ソフトウェア開発会社「株式会社CIJ」(本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：坂元 昭彦、証券コード：4826、以下CIJ)は、2026年6月6日の創立50周年記念式典にて、自社製品『サービスロボットAYUDAシリーズ』を利用したギネス世界記録(TM)を達成いたしました。





認定式の様子





CIJは創立50周年を迎え、「つなぐ、つむぐ、未来共創」をテーマに社員と社員を支えてきたご家族を招待し6月6日(土)パシフィコ横浜ノースにて創立50周年記念式典を開催しました。

式典の目玉として「1時間にロボットとじゃんけんをした最多人数」のギネス世界記録(TM)に挑戦し、式典に参加したCIJの社員とご家族732名のうち、667名がサービスロボット「AYUDA」および「AYUDA-MiraMe」と1時間で何人がじゃんけんを行えるか挑みました。

じゃんけんは勝敗が決まるまで実施することが記録要件とされており、1時間のうちに664名がじゃんけんを行い、晴れてギネス世界記録(TM)に認定されました。

今回の挑戦は、これまでに培ってきた技術と経験、そして全ての関係者とのつながりを形にし、これからの50年に向けて結束を一層強めたいという思いを具現化するために実施したものです。

CIJは今後も技術を重ね、人と社会にやさしい未来を創造する企業として社会に貢献してまいります。





GUINNESS WORLD RECORDS





■ギネス世界記録(TM)の詳細

◯記録名

1時間にロボットとじゃんけんをした最多人数

Most people playing Rock, Paper, Scissors with robots in one hour





◯記録達成日

2026年6月6日(土)





◯記録達成場所

パシフィコ横浜ノース





◯達成内容

1時間のうちAYUDAおよびAYUDA-MiraMeと記念式典参加者664名が、勝敗が決まるまでじゃんけんを行いました。





挑戦スタートの様子





■AYUDAシリーズについて(URL： https://ayuda.cij.co.jp/service/product/ayuda/index.html)

◯AYUDA

「AYUDA」は身長160cmの人間に近い目線でコミュニケーションを可能とするヒューマノイド・サービスロボットです。音声対話による受付や自律移動による道案内、顔認識による調査など、人々と関わり合う様々なサービスで活躍し、DXの実現に寄与します。





◯AYUDA-MiraMe

「AYUDA-MiraMe」は受付支援AIロボットです。30cm程度の小型ロボットで場所を選ばずに設置することが可能です。また、顔検知・顔認識機能、音声応答による人を介さない非接触での受付機能などを備え、受付業務負荷軽減を支援しています。









■株式会社CIJ概要

会社名 ： 株式会社CIJ

所在地 ： 神奈川県横浜市西区高島1-2-5 横濱ゲートタワー17階

代表取締役 ： 坂元 昭彦

設立 ： 1976年1月7日

資本金 ： 22億70百万円(2025年6月30日現在)

主な事業内容： システム開発およびシステム開発に関連するサービス

株式上場 ： 東証プライム市場(証券コード：4826)

URL ： https://www.cij.co.jp/









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