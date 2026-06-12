近畿大学吹奏楽部（大阪府東大阪市）は、令和8年（2026年）7月5日（日）、東大阪キャンパスの11月大ホールにて、「第50回 ポップスコンサート」を開催します。スペシャルゲストとして、さまざまな著名アーティストのサポートメンバーとしても活躍する作曲家でトランペット奏者の田尻大喜氏をお迎えします。 【本件のポイント】 ●「全日本吹奏楽コンクール」で通算22回の金賞受賞を誇る、近畿大学吹奏楽部によるコンサート ●作曲家でトランペット奏者の田尻大喜氏をスペシャルゲストとして招聘 ●著名アーティストのサポートスタッフとしてポップス分野でも活躍する田尻氏の作曲作品やポップスの名曲を披露 【本件の内容】 本学吹奏楽部は、これまで全日本吹奏楽コンクールにおいて、通算33回出場、22回の金賞を受賞しており、全国のトップバンドとして優れた実績を持っています。毎年、中学生以上の方を対象に開催するポップスコンサートには地元の方々や中高生など多くの方が来場しています。 今年で第50回目となるコンサートは、スペシャルゲストとして田尻大喜氏をお招きします。田尻氏は国内外で幅広い演奏活動を展開する作曲家・トランペット奏者で、「人を笑顔にするトランペッター」として、音楽の持つ力を社会に発信されています。さらに熊本地震を契機とした復興支援活動や、音楽を聴く機会の少ない子どもたちへ演奏を届ける活動など、その取り組みは音楽文化の発展と社会貢献の両面で高く評価されています。本公演は、1部「Symphonic Stage」、2部「Marching Stage」、3部「Special Stage」の3部構成で実施し、田尻氏の作曲作品やポップスの名曲を披露します。 【開催概要】 日時 ：令和8年（2026年）7月5日（日）開場 13：00 開演 14：00 場所 ：近畿大学11月ホール大ホール （大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分） 対象 ：中学生以上の方（定員1,300人） 入場料 ：前売り券 S席1,500円、A席1,000円（税込） 当日券 S席2,000円、A席1,500円（税込） 当日券を希望される方は直接会場にお越しください。 指揮 ：田中弘氏（指揮者、音楽監督） 南原花音さん（学生指揮者 近畿大学文芸学部文化・歴史学科 4年） 購入サイト：「チケットペイ」 https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=62314 ※別途システム手数料385円／枚（税込）がかかります。 お問合せ ：近畿大学吹奏楽部 TEL（06）6721-9260 【プログラム】 ＜1部＞Symphonic Stage ・マーチ近畿大学／樋口昌道 作曲（arr.岩井直博） ・令和8年度（2026年度）全日本吹奏楽コンクール課題曲 他 ・威風堂々第1番／エドワード・エルガー 作曲（arr.アルフレッド・リード） ・復興（2026年版）／保科洋 作曲 ＜2部＞Marching Stage ・Shine On!! ＜3部＞Special Stage 田尻大喜×近畿大学吹奏楽部 共演 ・Into the blue／桃尻大喜 作曲（arr.宮本正太郎） ・Paradise Has No Border／NARGO 作曲（arr.宮川成治） ・ソラシドレインボー／桃尻大喜・渡辺あゆみ 作曲（arr.奥本伴在） ・Life／桃尻大喜 作曲（arr.宮腰開） ・ディープ・パープル・メドレー／Deep Purple（arr.佐橋俊彦）他 ※曲目を変更する場合がありますので、予めご了承ください。 【スペシャルゲスト】 田尻大喜（たじりたいき）氏 『人を笑顔にするトランペッター／作曲家』 熊本県天草に生まれ、ケニア共和国にてトランペットを始める。東京音楽大学にて、津堅直弘、栃本浩規、高橋敦、アンドレ・アンリ、井上圭、岡本憲昭の各師に師事。室内楽を林照世、山本孝、水野信行に師事。東京芸術ウインドにて東京佼成ウインドオーケストラのアカデミー生を経てパリ、ベルリンにて研鑽を積む。オーケストラ、吹奏楽の客演を務める他、NHK紅白歌合戦をはじめTV番組、映画、アニメ、CM、舞台などマルチに活躍中。これまでに、矢沢永吉、いきものがかり、miwa、SEKAI NO OWARI、RADWIMPS、SHINeeなどのサポートミュージシャンをつとめる。 【近畿大学吹奏楽部】 近畿大学吹奏楽部は、昭和38年（1963年）に応援団および音楽部から大学公認団体として設立され、昭和42年（1967年）に独立団体近畿大学吹奏楽部となりました。日本最大規模の吹奏楽の大会である「全日本吹奏楽コンクール」には、これまでに通算33回出場し、22回の金賞を受賞しています。特に、5年連続で金賞を受賞した実績を評価され、昭和60年（1985年）および平成6年（1994年）には特別招待演奏を行いました。海外においても積極的に活動しており、音楽のオリンピックとも称される「世界音楽コンテスト（WMC）」にオランダのケルクラードで出場。平成9年（1997年）には「ファーストディヴィジョン」、平成13年（2001年）には最高グレードである「コンサートディヴィジョン」で、いずれも金メダルを受賞しました。また、平成28年（2016年）には「第7回韓国国際吹奏楽祭」に日本代表バンドとして招聘されるなど、国際的な舞台でも高い評価を受けています。さらに、令和7年（2025年）は「ブラスエキスポ2025」や「いのち輝く吹奏楽」、「マルタ共和国パビリオンでのコンサート」など、万博関連イベントにも出演し、マーチングなどの多彩なスタイルでの演奏活動も積極的に行っています。現在、約100人の部員が在籍し、日々練習と演奏活動に励んでいます。 【関連リンク】 近畿大学吹奏楽部 http://kindaiband.jp/