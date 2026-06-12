鮮やかな応援グッズに！オリジナルプリント.jp「ラビットタッチタオル」新登場

株式会社イメージ・マジック

株式会社イメージ・マジック(https://imagemagic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_towel)（東京都文京区、代表取締役：山川 誠）が展開する、2,200種類以上のアイテムを取り扱うオンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp(https://originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_towel)」は、2026年6月11日より、新商品「ラビットタッチマフラータオル(https://originalprint.jp/towel/%E3%83%A9%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%9E%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%AA%E3%83%AB?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_towel)」「ラビットタッチフェイスタオル(https://originalprint.jp/towel/%E3%83%A9%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%AA%E3%83%AB?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_towel)」「ラビットタッチスポーツタオル(https://originalprint.jp/towel/%E3%83%A9%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%81%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%BF%E3%82%AA%E3%83%AB?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_towel)」の販売を開始いたします。

本商品は、「ウサギのような柔らかさ」が特徴のタオルで、全面に鮮やかなフルカラーの昇華転写プリントを施すことができ、ライブやスポーツの応援グッズ、物販用、大切な方へのギフトとして圧倒的な存在感と高級感を提供します。

圧倒的な質感と鮮やかな表現力でイベントを彩る

フェイスタオルは万能サイズで日常使いにぴったり！スポーツタオルはライブやスポーツ観戦・野外イベントに

■ ウサギのような肌触りと高級感の両立

「ウサギのような柔らかさ」を誇るラビットタッチ仕様のタオルです。

優れた実用性に加え、手にとった瞬間にわかる高級感を兼ね備えているため、物販用アイテムとしてはもちろん、特別な記念品や大切な方へのギフトとしても大変喜ばれる品質に仕上げています。

■ 昇華転写による全面フルカラープリント

タオルの全面に、色鮮やかで美しいフルカラープリントが可能です。

グラデーションや細かなロゴマーク、イラストなども高い再現性で出力できるため、ライブ会場やスポーツの応援現場で圧倒的な存在感を放つオリジナルグッズが専門知識不要で簡単に作成できます。

■ あらゆるシーンに対応する3つのサイズ展開

日常使いから多目的に活用できるフェイスタオル、首にかけやすく応援の定番であるマフラータオル、肩に掛けられてアピール力の高いスポーツタオルの3サイズを用意。用途や予算、デザインの表現領域に合わせて最適なアイテムを選択いただけます。

【商品概要】

商品名：

ラビットタッチフェイスタオル(https://originalprint.jp/towel/%E3%83%A9%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%AA%E3%83%AB?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_towel)

ラビットタッチマフラータオル(https://originalprint.jp/towel/%E3%83%A9%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%9E%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%AA%E3%83%AB?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_towel)

ラビットタッチスポーツタオル(https://originalprint.jp/towel/%E3%83%A9%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%81%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%BF%E3%82%AA%E3%83%AB?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_towel)

受注開始日：2026年6月11日（木曜日）

価格：517円～（税込・プリント代別）

対応プリント方法：昇華転写

素材：ポリエステル60％、綿40％

最小ロット：1点から注文可能

注文方法：商品ページの「デザインツール」より入稿

【お問い合わせ】

対応可能時間：平日 10:00～17:00（※土日祝日、当社指定休業日を除く）

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▼ 商品詳細についてのお問い合わせ

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《オンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp」について》

株式会社イメージ・マジックが運営する「オリジナルプリント.jp」は、Tシャツやバッグ、マグカップなど、2,200種類以上のアイテムから選んで自分だけのオリジナルグッズを制作できるオンデマンドプリントサービスです。

1点からの小ロット注文から法人向けの大量生産まで幅広く対応しており、Web上の「デザインツール」を使えば専門知識不要で誰でも簡単にデータ作成が可能です。

公式サイト：https://originalprint.jp/(https://originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_towel)

Instagram：@originalprint.jp(https://www.instagram.com/originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_towel)

X：@original_print(https://x.com/original_print?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_towel)

《運営会社：株式会社イメージ・マジックについて》

1995年の創業以来、「必要なものを必要な分だけ作る」を推進し、オンデマンドプリントに関する各種サービス・ソリューションを展開しているソリューションカンパニー。

雑貨やアパレル製品にオリジナルプリントできる自社ECサイト「オリジナルプリント.jp」のほか、国内最大級のアパレル会社、EC会社や国内外大手メーカーとのビジネス連携も行っており、デザインツールの提供や商品の製造・出荷など各種ソリューション事業の展開を行っている。

SDGsの中でも、ゴール12の「つくる責任つかう責任」を最も貢献できる重点項目としてとらえてESG経営を進め、環境負荷の少ないモノづくりに貢献できる仕組み作りに積極的に取り組んでいる。

会社概要

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2025年12月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6F

コーポレートサイト：https://imagemagic.jp/(https://imagemagic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260611_towel)